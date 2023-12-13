Пассажирские и грузовые перевозки в Советском районе Минска
70 р.
Вывоз мусора под ключ Минск, область. 24/7
Минск, Советский
15 р.
ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ УМЕЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ;) Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка быт...
Минск, Советский
15 р.
Перевезу диван, шкаф, холодильник. Услуги грузчика
Минск, Советский
Договорная
Грузовое такси Минск. Почасовая оплата. Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Советский
Договорная
Грузовое такси Вывоз мусора Грузчики
Минск, Советский
40 р.
Грузоперевозки с гидробортом. Минск иРБ
Доставка грузов из таможни СВХ, перевозка складов, выставок, ресторанов, магазинов и кафе, декоративных растений, доставка массовых городских праздничных мероприятий. Перевозки с гидробортом по Минску...
Минск, Советский
Договорная
Служба эвакуации ''BiMCargo''
Минск, Советский
Договорная
Грузоперевозки Минск/РБ
Оказываем услуги грузоперевозок любой сложности по Минску и по всей РБ Имеются машины любой кубатуры Также при необходимости предоставляем профессиональных грузчиков (такелажные работы: пианино, сейфы...
Минск, Советский
Договорная
Услуги проф.грузчиков, такелажные работы
Минск, Советский
15 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК. РБ. ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ
Минск, Советский
Договорная
Вывоз мусора
Минск, Советский
50 р.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Минск, Советский
Договорная
Домашние переезды. Грузоперевозки. Грузчики.
Грузоперевозки по г. Минску и РБ. Машины разных размеров и тоннажа. Крепкие, опытные грузчики. В наличие спец.инструмент., спец.ремни., упаковка. Наличный и Безналичный расчет. На связи 24/7, набирай...
Минск, Советский
30 р.
Грузовые перевозки. Грузотакси. Вывоз мусора.
Грузоперевозки Минск РБ, 24/7. Организуем квартирный, офисный, дачный переезд. Доставим мебель, оборудование, технику. Вывезем строительный мусор, старую мебель, всякий хлам на свалку. Крепкие , опытн...
Минск, Советский
Договорная
Манипулятор. Перевезти Гараж
Перевезем: - Бытовки жестяные и контейнерные. - Контейнеры пустые и гружёные(общий вес до 6т) - Модули габаритные и негабаритные(По высоте до 3,3м, по ширине до 4,5м) - Гаражи - Металлоконструкции - Т...
Минск, Советский
Договорная
Доставка, грузоперевозки
Грузоперевозки в Минск и РБ. Переезд на новую квартиру, покупка габаритных грузов, различных материалов - всегда ставит вопрос о доставке. Компания грузоперевозок - профессионалы грузоперевозки всегда...
Минск, Советский
Договорная
Грузоперевозки с грузчиками
Квартирный и офисный переезд Грузчики Перевозка холодильника строго вертикально. НЕ ВЫВОЗИМ строительный мусор
Минск, Советский
Договорная
Мебельный фургон, грузоперевозки с грузчиками
Большой опыт работы выполнения автомобильных перевозок грузов по Беларуси, Минску, команда профессионалов, внимание и индивидуальный подход к каждому клиенту, лучшее сочетание цены и качества, контрол...
Минск, Советский
10 р.
Грузчик
Минск, Советский
10 р.
Грузчик
Минск, Советский
Договорная
Грузоперевозки до 5т., 30 куб.м. по г. Минску и РБ
Грузоперевозки до 5т., 30 куб.м. по г. Минску и РБ
Минск, Советский
Договорная
Переезд МИНСК, Грузоперевозки Москва-Минск
Организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, доставка из Минска в Москву. Приятные цены на поездки!!! Услуги грузчиков для переезда, поднятия груза с лифтом и без, д...
Минск, Советский
Договорная
Грузовое такси , грузчики Минск
Грузоперевозки , грузчики ! Квартирные переезды Дачные переезды Офисные переезды Доставка стройматериалов Работает без выходных Наличная и безналичная форма оплаты !!
Минск, Советский
60 р.
Вывезу старую мебель/строительный мусор. Переезды
Минск, Советский
1.50 р.
Грузоперевозки
Перевозка грузов до 5 тонн. Габариты грузового отсека 6,2м.-длинна, 2,25м.-ширина.
Минск, Советский
15 р.
Погрузочные/разгрузочные работы 24/7.
Минск, Советский
25 р.
Перевозка мебели, оборудования, стройматериалов.
Грузоперевозки с опытом работы более 7 лет. 1. Квартирные переезды. 2. Офисные переезды. 3. Перевозка мебели на дачу. 4. Перевозка мебели и техники по городу и РБ. 5. Вывоз старой мебели. 6. Вывоз стр...
Минск, Советский
10 р.
Погрузка и разгрузка
Минск, Советский
10 р.
Недорого+Вывоз мусора+бытового+строит.. мусора
Минск, Советский
10 р.
Грузчик
Минск, Советский
60 р.
Эвакуатор дешево 24/7 Минск и РБ
Минск, Советский
Договорная
Услуги Грузчика
Минск, Советский
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ 24/7 (Рассрочка)
Перевози сейчас -Плати потом ! Теперь у нас можно оплатить перевозку Картой «Черепаха»ВТБ Банк -8 месяцев рассрочка картой «Покупок» от Белгазпромбанк -рассрочка на 2 месяца . При оплате картой «Каш...
Минск, Советский
100 р.
Перевозки с манипулятором до 3 т
Грузоперевозки с манипулятором по Минску и РБ до 3 тонн
Минск, Советский
Договорная
Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора
В кратчайшие сроки, быстро и качественно выполним квартирные, офисные переезды любой сложности, вывоз мусора. Переведем ваши диван, кровать , холодильник, шкаф, пианино и многое другое. Перевозка стро...
Минск, Советский
20 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки по Минску и РБ. Перевезём всё! Наличный и безналичный расчёт. По Минску почасовая, по РБ по километражу.
Минск, Советский
50 р.
грузоперевозки по РБ РФ
Доставка грузов до 6 тонн, 47 м. куб. Тентованая вместительная и маневренная машина. Размеры грузового отсека :длина 7.20м, ширина 2.48м, высота 2.60м. Адекватные цены. Работаем без выходных. Есть нес...
Минск, Советский
Договорная
перевозки переезды по Минску РБ РФ
грузоперевозки переезды по Минску РБ РФ высота 2.60 ширина 2.45 длинна 7.20
Минск, Советский
49 р.
Свадебные авто, аренда авто и микроавтобусов
Минск, Советский
20 р.
Недорого+Вывоз старой мебели+Переезд
Спасибо что выбрали нас, Мы не подведём. Всегда ЧИСТАЯ машина. КРУГЛОСУТОЧНО без ВЫХОДНЫХ Дмитрий. Специализируемся ПЕРЕЕЗДАМИ, и вывозам СТАРОЙ МЕБЕЛИ, ТЕХНИКИ на свалку, Минск. Наличный, безналичный...
Минск, Советский
Договорная
Квартирный переезд. Грузоперевозки Минск - РБ
Грузоперевозки Минск - РБ до 2.5т до 18м3,ДШВ 4.1*2.1*2.1м,переезд офиса, дачный переезд, доставка строительных материалов,перевозка грузов до 6м длиной. Дмитрий
Минск, Советский
Договорная
Аренда, прокат микроавтобуса
Минск, Советский
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский