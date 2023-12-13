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Пассажирские и грузовые перевозки в Советском районе Минска

Вывоз мусора под ключ Минск, область. 24/7

70 р.

Вывоз мусора под ключ Минск, область. 24/7

Минск, Советский

ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

15 р.

ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ УМЕЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ;) Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка быт...

Минск, Советский

Перевезу диван, шкаф, холодильник. Услуги грузчика

15 р.

Перевезу диван, шкаф, холодильник. Услуги грузчика

Минск, Советский

Грузовое такси Минск. Почасовая оплата. Грузчики

Договорная

Грузовое такси Минск. Почасовая оплата. Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...

Минск, Советский

Грузовое такси Вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси Вывоз мусора Грузчики

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки с гидробортом. Минск иРБ

40 р.

Грузоперевозки с гидробортом. Минск иРБ

Доставка грузов из таможни СВХ, перевозка складов, выставок, ресторанов, магазинов и кафе, декоративных растений, доставка массовых городских праздничных мероприятий. Перевозки с гидробортом по Минску...

Минск, Советский

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Договорная

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск/РБ

Договорная

Грузоперевозки Минск/РБ

Оказываем услуги грузоперевозок любой сложности по Минску и по всей РБ Имеются машины любой кубатуры Также при необходимости предоставляем профессиональных грузчиков (такелажные работы: пианино, сейфы...

Минск, Советский

Услуги проф.грузчиков, такелажные работы

Договорная

Услуги проф.грузчиков, такелажные работы

Минск, Советский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК. РБ. ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ

15 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК. РБ. ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ

Минск, Советский

Вывоз мусора

Договорная

Вывоз мусора

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

50 р.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Минск, Советский

Домашние переезды. Грузоперевозки. Грузчики.

Договорная

Домашние переезды. Грузоперевозки. Грузчики.

Грузоперевозки по г. Минску и РБ. Машины разных размеров и тоннажа. Крепкие, опытные грузчики. В наличие спец.инструмент., спец.ремни., упаковка. Наличный и Безналичный расчет. На связи 24/7, набирай...

Минск, Советский

Грузовые перевозки. Грузотакси. Вывоз мусора.

30 р.

Грузовые перевозки. Грузотакси. Вывоз мусора.

Грузоперевозки Минск РБ, 24/7. Организуем квартирный, офисный, дачный переезд. Доставим мебель, оборудование, технику. Вывезем строительный мусор, старую мебель, всякий хлам на свалку. Крепкие , опытн...

Минск, Советский

Манипулятор. Перевезти Гараж

Договорная

Манипулятор. Перевезти Гараж

Перевезем: - Бытовки жестяные и контейнерные. - Контейнеры пустые и гружёные(общий вес до 6т) - Модули габаритные и негабаритные(По высоте до 3,3м, по ширине до 4,5м) - Гаражи - Металлоконструкции - Т...

Минск, Советский

Доставка, грузоперевозки

Договорная

Доставка, грузоперевозки

Грузоперевозки в Минск и РБ. Переезд на новую квартиру, покупка габаритных грузов, различных материалов - всегда ставит вопрос о доставке. Компания грузоперевозок - профессионалы грузоперевозки всегда...

Минск, Советский

Грузоперевозки с грузчиками

Договорная

Грузоперевозки с грузчиками

Квартирный и офисный переезд Грузчики Перевозка холодильника строго вертикально. НЕ ВЫВОЗИМ строительный мусор

Минск, Советский

Мебельный фургон, грузоперевозки с грузчиками

Договорная

Мебельный фургон, грузоперевозки с грузчиками

Большой опыт работы выполнения автомобильных перевозок грузов по Беларуси, Минску, команда профессионалов, внимание и индивидуальный подход к каждому клиенту, лучшее сочетание цены и качества, контрол...

Минск, Советский

Грузчик

10 р.

Грузчик

Минск, Советский

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Грузчик

10 р.

Грузчик

Минск, Советский

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Грузоперевозки до 5т., 30 куб.м. по г. Минску и РБ

Договорная

Грузоперевозки до 5т., 30 куб.м. по г. Минску и РБ

Грузоперевозки до 5т., 30 куб.м. по г. Минску и РБ

Минск, Советский

Переезд МИНСК, Грузоперевозки Москва-Минск

Договорная

Переезд МИНСК, Грузоперевозки Москва-Минск

Организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, доставка из Минска в Москву. Приятные цены на поездки!!! Услуги грузчиков для переезда, поднятия груза с лифтом и без, д...

Минск, Советский

Грузовое такси , грузчики Минск

Договорная

Грузовое такси , грузчики Минск

Грузоперевозки , грузчики ! Квартирные переезды Дачные переезды Офисные переезды Доставка стройматериалов Работает без выходных Наличная и безналичная форма оплаты !!

Минск, Советский

Вывезу старую мебель/строительный мусор. Переезды

60 р.

Вывезу старую мебель/строительный мусор. Переезды

Минск, Советский

Грузоперевозки

1.50 р.

Грузоперевозки

Перевозка грузов до 5 тонн. Габариты грузового отсека 6,2м.-длинна, 2,25м.-ширина.

Минск, Советский

Погрузочные/разгрузочные работы 24/7.

15 р.

Погрузочные/разгрузочные работы 24/7.

Минск, Советский

Перевозка мебели, оборудования, стройматериалов.

25 р.

Перевозка мебели, оборудования, стройматериалов.

Грузоперевозки с опытом работы более 7 лет. 1. Квартирные переезды. 2. Офисные переезды. 3. Перевозка мебели на дачу. 4. Перевозка мебели и техники по городу и РБ. 5. Вывоз старой мебели. 6. Вывоз стр...

Минск, Советский

Погрузка и разгрузка

10 р.

Погрузка и разгрузка

Минск, Советский

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Недорого+Вывоз мусора+бытового+строит.. мусора

10 р.

Недорого+Вывоз мусора+бытового+строит.. мусора

Минск, Советский

Грузчик

10 р.

Грузчик

Минск, Советский

Эвакуатор дешево 24/7 Минск и РБ

60 р.

Эвакуатор дешево 24/7 Минск и РБ

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Услуги Грузчика

Договорная

Услуги Грузчика

Минск, Советский

Грузоперевозки по Минску и РБ 24/7 (Рассрочка)

Договорная

Грузоперевозки по Минску и РБ 24/7 (Рассрочка)

Перевози сейчас -Плати потом ! Теперь у нас можно оплатить перевозку Картой «Черепаха»ВТБ Банк -8 месяцев рассрочка картой «Покупок» от Белгазпромбанк -рассрочка на 2 месяца . При оплате картой «Каш...

Минск, Советский

Перевозки с манипулятором до 3 т

100 р.

Перевозки с манипулятором до 3 т

Грузоперевозки с манипулятором по Минску и РБ до 3 тонн

Минск, Советский

Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

В кратчайшие сроки, быстро и качественно выполним квартирные, офисные переезды любой сложности, вывоз мусора. Переведем ваши диван, кровать , холодильник, шкаф, пианино и многое другое. Перевозка стро...

Минск, Советский

Грузоперевозки

20 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки по Минску и РБ. Перевезём всё! Наличный и безналичный расчёт. По Минску почасовая, по РБ по километражу.

Минск, Советский

грузоперевозки по РБ РФ

50 р.

грузоперевозки по РБ РФ

Доставка грузов до 6 тонн, 47 м. куб. Тентованая вместительная и маневренная машина. Размеры грузового отсека :длина 7.20м, ширина 2.48м, высота 2.60м. Адекватные цены. Работаем без выходных. Есть нес...

Минск, Советский

перевозки переезды по Минску РБ РФ

Договорная

перевозки переезды по Минску РБ РФ

грузоперевозки переезды по Минску РБ РФ высота 2.60 ширина 2.45 длинна 7.20

Минск, Советский

Свадебные авто, аренда авто и микроавтобусов

49 р.

Свадебные авто, аренда авто и микроавтобусов

Минск, Советский

Недорого+Вывоз старой мебели+Переезд

20 р.

Недорого+Вывоз старой мебели+Переезд

Спасибо что выбрали нас, Мы не подведём. Всегда ЧИСТАЯ машина. КРУГЛОСУТОЧНО без ВЫХОДНЫХ Дмитрий. Специализируемся ПЕРЕЕЗДАМИ, и вывозам СТАРОЙ МЕБЕЛИ, ТЕХНИКИ на свалку, Минск. Наличный, безналичный...

Минск, Советский

Квартирный переезд. Грузоперевозки Минск - РБ

Договорная

Квартирный переезд. Грузоперевозки Минск - РБ

Грузоперевозки Минск - РБ до 2.5т до 18м3,ДШВ 4.1*2.1*2.1м,переезд офиса, дачный переезд, доставка строительных материалов,перевозка грузов до 6м длиной. Дмитрий

Минск, Советский

Аренда, прокат микроавтобуса

Договорная

Аренда, прокат микроавтобуса

Минск, Советский

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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