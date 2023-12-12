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ПрочееПродукты питания

Овощи в Советском районе Минска

Свойская картошечка сорт ''Аннет''со своего огорода

0.55 р.

Свойская картошечка сорт ''Аннет''со своего огорода

Минск, Советский

Доставка
Картофель (картошка) сорт ''Джелли'' Бесплатная доставка

0.60 р.

Картофель (картошка) сорт ''Джелли'' Бесплатная доставка

Минск, Советский

Домашняя картошечка с БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ Лазурит

0.60 р.

Домашняя картошечка с БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ Лазурит

Минск, Советский

Доставка
Домашняя картошечка сорт''Скарб''

0.60 р.

Домашняя картошечка сорт''Скарб''

Минск, Советский

Доставка
Картофель сорт ''Винета''

0.60 р.

Картофель сорт ''Винета''

Минск, Советский

Доставка
Домашняя картошечка сорт Аксамит

0.55 р.

Домашняя картошечка сорт Аксамит

Минск, Советский

Доставка
Домашний чеснок: ароматный и экологически чистый

9 р.

Домашний чеснок: ароматный и экологически чистый

Минск, Советский

Капуста квашеная

5 р.

Капуста квашеная

Минск, Советский

Закатки (2023г) овощей со своего огорода

5 р.

Закатки (2023г) овощей со своего огорода

Минск, Советский

Огурцы закатки по рецепту''болгарские'' Боровляны

5 р.

Огурцы закатки по рецепту''болгарские'' Боровляны

Минск, Советский

Капуста кусками с чесноком (закатки)Боровляны

5 р.

Капуста кусками с чесноком (закатки)Боровляны

Минск, Советский

Закатки Огурцы,томаты,томатн. сок- Боровляны

5 р.

Закатки Огурцы,томаты,томатн. сок- Боровляны

Минск, Советский

Капуста квашеная

6 р.

Капуста квашеная

Минск, Советский

Картошечка домашняя

0.60 р.

Картошечка домашняя

Минск, Советский

Лидский картофель сорт ''Казачок'' , доставка на дом от фермера

0.55 р.

Лидский картофель сорт ''Казачок'' , доставка на дом от фермера

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Лук

30 р.

Лук

Минск, Советский

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Картофель

24 р.

Картофель

Минск, Советский

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Огурцы квашеные соленые кислые свои домашние

Договорная

Огурцы квашеные соленые кислые свои домашние

Минск, Советский

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чеснок домашний

10 р.

чеснок домашний

Минск, Советский

Картофель сорт «Нептун»

0.75 р.

Картофель сорт «Нептун»

Минск, Советский

Картофель ''Джейли''

0.75 р.

Картофель ''Джейли''

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Томаты (домашние закатки)

5 р.

Томаты (домашние закатки)

Минск, Советский

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картофель

0.65 р.

картофель

Минск, Советский

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Картофель / Картошка

0.55 р.

Картофель / Картошка

Минск, Советский

Деревенский картофель (картошка) с доставкой

0.68 р.

Деревенский картофель (картошка) с доставкой

Минск, Советский

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Вкусная домашняя бульба (картофель) с Доставкой

0.60 р.

Вкусная домашняя бульба (картофель) с Доставкой

Минск, Советский

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Деревенский картофель (картошка) сорт Уладар

0.50 р.

Деревенский картофель (картошка) сорт Уладар

Минск, Советский

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Арбузные кабачки

2.50 р.

Арбузные кабачки

Минск, Советский

Картофель сорт Адретта.

0.55 р.

Картофель сорт Адретта.

Минск, Советский

Доставка
Топинамбур . Тыква ''оранжевое настроение''

1 р.

Топинамбур . Тыква ''оранжевое настроение''

Минск, Советский

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Лук со своего огорода.

1.20 р.

Лук со своего огорода.

Минск, Советский

Тыква

2 р.

Тыква

Минск, Советский

Бульба с пясчанки, картофель, сорт азарт

0.58 р.

Бульба с пясчанки, картофель, сорт азарт

Минск, Советский

Доставка
С поля в хату картофель вектор

0.60 р.

С поля в хату картофель вектор

Минск, Советский

Доставка
Картофель Коломба без химикатов деткам само то

0.49 р.

Картофель Коломба без химикатов деткам само то

Минск, Советский

Доставка
тыква сорт краунпринц

2 р.

тыква сорт краунпринц

Минск, Советский

Тыква

1 р.

Тыква

Минск, Советский

Закатки домашние с собственного участка

Договорная

Закатки домашние с собственного участка

Минск, Советский

Картофель

0.10 р.

Картофель

Минск, Советский

Лук репчатый.

1.20 р.

Лук репчатый.

Минск, Советский

Тыква

1 р.

Тыква

Минск, Советский

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Продам тыквы

1.50 р.

Продам тыквы

Минск, Советский

Товары и услуги от компаний

Картофель с доставкой.

0.50 р.

Картофель с доставкой.

Могилев

Доставка по Беларуси
Картофель с доставкой, бульба

Договорная

Картофель с доставкой, бульба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

0.10 р.

Картофель не сортированный , Гала, Королева Анна

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
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