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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Советском районе Минска

Щетки проволочные из стали для гравера - 3мм

2.50 р.

Щетки проволочные из стали для гравера - 3мм

Минск, Советский

[Финальная цена] Круг Wurth лепестковый торцевой P

4 р.

[Финальная цена] Круг Wurth лепестковый торцевой P

Минск, Советский

Угольные щетки CB 318 Макита Makita

20 р.

Угольные щетки CB 318 Макита Makita

Минск, Советский

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Зажимной патрон для гравера(Dremel и...) 0,3-3,2мм

12 р.

Зажимной патрон для гравера(Dremel и...) 0,3-3,2мм

Минск, Советский

Сверла резьбонарезные 6шт. М3 М4 М5 М6 М8 М10

35 р.

Сверла резьбонарезные 6шт. М3 М4 М5 М6 М8 М10

Минск, Советский

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Свердло (оригинал)

50 р.

Свердло (оригинал)

Минск, Советский

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Упаковка 20шт Бур sds-plus 10mm.

50 р.

Упаковка 20шт Бур sds-plus 10mm.

Минск, Советский

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Зарядное dewalt

90 р.

Зарядное dewalt

Минск, Советский

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Договорная

Сверло алмазное кольцевое

Минск, Советский

Круг отрезной Wurth 230x2x22.23

3 р.

Круг отрезной Wurth 230x2x22.23

Минск, Советский

Отрезной круг 230х3х22,23 мм BOSCH по металлу

10 р.

Отрезной круг 230х3х22,23 мм BOSCH по металлу

Минск, Советский

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Бур 6,10,14 мм.

50 р.

Бур 6,10,14 мм.

Минск, Советский

Круг алмазный 1А1 150×10×5×32 мм по металлу СССР

80 р.

Круг алмазный 1А1 150×10×5×32 мм по металлу СССР

Минск, Советский

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Зарядное устройство DeWalt XR LI-ION DCB 107

95 р.

Зарядное устройство DeWalt XR LI-ION DCB 107

Минск, Советский

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Сверло по бетону WURTH 12×1000×950

100 р.

Сверло по бетону WURTH 12×1000×950

Минск, Советский

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Коронки алмазные /железобетон

Договорная

Коронки алмазные /железобетон

Минск, Советский

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Бур(сверло)sds-max 20×600

35 р.

Бур(сверло)sds-max 20×600

Минск, Советский

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Запчасти к dremel moto-saw

50 р.

Запчасти к dremel moto-saw

Минск, Советский

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Фрезы для Festool Domino df 500. Торг.

550 р.

Фрезы для Festool Domino df 500. Торг.

Минск, Советский

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Корончатое сверло по бетону

15 р.

Корончатое сверло по бетону

Минск, Советский

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Бур(сверло)SDS-mas 35×400×540

85 р.

Бур(сверло)SDS-mas 35×400×540

Минск, Советский

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Фреза ф50х140 М ИЗ Р6М5

200 р.

Фреза ф50х140 М ИЗ Р6М5

Минск, Советский

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Диски алмазные по бетону

50 р.

Диски алмазные по бетону

Минск, Советский

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ФРЕЗА 60, 67, 74 ММ. (ДОСТАВКА)

20 р.

ФРЕЗА 60, 67, 74 ММ. (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

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ФРЕЗА 2262-0102 (ДОСТАВКА)

50 р.

ФРЕЗА 2262-0102 (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

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Набор бит Bosch Extra Hard 2.608.522.186

19.99 р.

Набор бит Bosch Extra Hard 2.608.522.186

Минск, Советский

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продам абразивные круги

3 р.

продам абразивные круги

Минск, Советский

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Кондуктор для шкантов Wolfcraft

55 р.

Кондуктор для шкантов Wolfcraft

Минск, Советский

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Фрезы, пилы по мет./ дереву б/у СССР

10 р.

Фрезы, пилы по мет./ дереву б/у СССР

Минск, Советский

Алмазный круг Bosch 230х22,23 мм по керамике Prof.

60 р.

Алмазный круг Bosch 230х22,23 мм по керамике Prof.

Минск, Советский

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Алмазная чашка Klasse Бетон 

8 р.

Алмазная чашка Klasse Бетон 

Минск, Советский

Набор сверл по дереву bosch

120 р.

Набор сверл по дереву bosch

Минск, Советский

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Bosch бур 8*550/615

35 р.

Bosch бур 8*550/615

Минск, Советский

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Bosch бур 12*550/610

50 р.

Bosch бур 12*550/610

Минск, Советский

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Коронка 44 мм

20 р.

Коронка 44 мм

Минск, Советский

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Круг алмазный сегментный, 230ммх3,0х20(22,2)

25 р.

Круг алмазный сегментный, 230ммх3,0х20(22,2)

Минск, Советский

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20 р.

Диск алмазный отрезной сегментный Sparta 180х22.2

Минск, Советский

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Отрезные круги

2 р.

Отрезные круги

Минск, Советский

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Магнитный держатель bosch биты makita

10 р.

Магнитный держатель bosch биты makita

Минск, Советский

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Отрезной диск Wurth Red Line 125х1.0х22,23мм. Про

3 р.

Отрезной диск Wurth Red Line 125х1.0х22,23мм. Про

Минск, Советский

Сверла

80 р.

Сверла

Минск, Советский

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Фрезы BOSCH, алмазные коронки

11 р.

Фрезы BOSCH, алмазные коронки

Минск, Советский

Сверла/буры, биты Milwaukee,Gepard,Стронг, Metabo

3 р.

Сверла/буры, биты Milwaukee,Gepard,Стронг, Metabo

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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