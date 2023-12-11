Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Советском районе Минска
2.50 р.
Щетки проволочные из стали для гравера - 3мм
Минск, Советский
4 р.
[Финальная цена] Круг Wurth лепестковый торцевой P
Минск, Советский
20 р.
Угольные щетки CB 318 Макита Makita
Минск, Советский
12 р.
Зажимной патрон для гравера(Dremel и...) 0,3-3,2мм
Минск, Советский
35 р.
Сверла резьбонарезные 6шт. М3 М4 М5 М6 М8 М10
Минск, Советский
50 р.
Свердло (оригинал)
Минск, Советский
50 р.
Упаковка 20шт Бур sds-plus 10mm.
Минск, Советский
90 р.
Зарядное dewalt
Минск, Советский
Договорная
Сверло алмазное кольцевое
Минск, Советский
3 р.
Круг отрезной Wurth 230x2x22.23
Минск, Советский
10 р.
Отрезной круг 230х3х22,23 мм BOSCH по металлу
Минск, Советский
50 р.
Бур 6,10,14 мм.
Минск, Советский
80 р.
Круг алмазный 1А1 150×10×5×32 мм по металлу СССР
Минск, Советский
95 р.
Зарядное устройство DeWalt XR LI-ION DCB 107
Минск, Советский
100 р.
Сверло по бетону WURTH 12×1000×950
Минск, Советский
Договорная
Коронки алмазные /железобетон
Минск, Советский
35 р.
Бур(сверло)sds-max 20×600
Минск, Советский
50 р.
Запчасти к dremel moto-saw
Минск, Советский
550 р.
Фрезы для Festool Domino df 500. Торг.
Минск, Советский
15 р.
Корончатое сверло по бетону
Минск, Советский
85 р.
Бур(сверло)SDS-mas 35×400×540
Минск, Советский
200 р.
Фреза ф50х140 М ИЗ Р6М5
Минск, Советский
50 р.
Диски алмазные по бетону
Минск, Советский
20 р.
ФРЕЗА 60, 67, 74 ММ. (ДОСТАВКА)
Минск, Советский
50 р.
ФРЕЗА 2262-0102 (ДОСТАВКА)
Минск, Советский
19.99 р.
Набор бит Bosch Extra Hard 2.608.522.186
Минск, Советский
3 р.
продам абразивные круги
Минск, Советский
55 р.
Кондуктор для шкантов Wolfcraft
Минск, Советский
10 р.
Фрезы, пилы по мет./ дереву б/у СССР
Минск, Советский
60 р.
Алмазный круг Bosch 230х22,23 мм по керамике Prof.
Минск, Советский
8 р.
Алмазная чашка Klasse Бетон
Минск, Советский
120 р.
Набор сверл по дереву bosch
Минск, Советский
35 р.
Bosch бур 8*550/615
Минск, Советский
50 р.
Bosch бур 12*550/610
Минск, Советский
20 р.
Коронка 44 мм
Минск, Советский
25 р.
Круг алмазный сегментный, 230ммх3,0х20(22,2)
Минск, Советский
20 р.
Диск алмазный отрезной сегментный Sparta 180х22.2
Минск, Советский
2 р.
Отрезные круги
Минск, Советский
10 р.
Магнитный держатель bosch биты makita
Минск, Советский
3 р.
Отрезной диск Wurth Red Line 125х1.0х22,23мм. Про
Минск, Советский
80 р.
Сверла
Минск, Советский
11 р.
Фрезы BOSCH, алмазные коронки
Минск, Советский
3 р.
Сверла/буры, биты Milwaukee,Gepard,Стронг, Metabo
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный