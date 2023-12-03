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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Советском районе Минска

Ортез голеностопа ORLETT

35 р.

Ортез голеностопа ORLETT

Минск, Советский

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Ортез для руки Orlett

15 р.

Ортез для руки Orlett

Минск, Советский

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ортез сапог L размер

280 р.

ортез сапог L размер

Минск, Советский

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Фиксатор голеностопного сустава ORLETT

100 р.

Фиксатор голеностопного сустава ORLETT

Минск, Советский

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Наколенник

25 р.

Наколенник

Минск, Советский

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Ортез для коленного сустава OPPO

25 р.

Ортез для коленного сустава OPPO

Минск, Советский

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Ортез на голеностопный сустав ORLETT, LAB-201

90 р.

Ортез на голеностопный сустав ORLETT, LAB-201

Минск, Советский

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Ортез коленный

80 р.

Ортез коленный

Минск, Советский

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Ортез локтевой.

135 р.

Ортез локтевой.

Минск, Советский

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Ортез , бандаж

65 р.

Ортез , бандаж

Минск, Советский

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Продаю Ортез

150 р.

Продаю Ортез

Минск, Советский

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Ортез фиксатор плечевой ORLETT SI-311 Размер L

200 р.

Ортез фиксатор плечевой ORLETT SI-311 Размер L

Минск, Советский

Фиксатор коленного сустава Optio

100 р.

Фиксатор коленного сустава Optio

Минск, Советский

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Наколенники с шарнирами

80 р.

Наколенники с шарнирами

Минск, Советский

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Наколенник с боковыми фиксаторами

45 р.

Наколенник с боковыми фиксаторами

Минск, Советский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
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Доставка по Беларуси
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35 р.

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Шина фрейка

10 р.

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ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав

15 р.

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ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)

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ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )

22 р.

ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )

Минск, Центральный

Наколенник Optio размер M

100 р.

Наколенник Optio размер M

Минск, Центральный

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Разделитель для пальцев ног

Онлайн-заказ

7 р.

Разделитель для пальцев ног

Минск, Центральный

Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы

Онлайн-заказ

16 р.

Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы

Минск, Центральный

Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл

Онлайн-заказ

21 р.

Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл

Минск, Центральный

Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''

Онлайн-заказ

9.90 р.

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Ночная вальгусная шина-корректор Goodnight Bunion

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Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)

Онлайн-заказ

12 р.

Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)

Минск, Центральный

Ортез/Тутор жесткий на коленный сустав

150 р.

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Ортез плечевой ORLETT SI-301 L/XL

80 р.

Ортез плечевой ORLETT SI-301 L/XL

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Дезо для плечевого сустава

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Ортез для шеи

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Бандаж (тутор) на коленный сустав

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Ортез на тазобедренный сустав Orlett HFO-333 р-р М

670 р.

Ортез на тазобедренный сустав Orlett HFO-333 р-р М

Минск, Ленинский

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Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)

Онлайн-заказ

18 р.
16.20 р.-10%

Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)

Минск, Центральный

Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс

Онлайн-заказ

15 р.
12 р.-20%

Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс

Минск, Центральный

Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным

Онлайн-заказ

14 р.

Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным

Минск, Центральный

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бандаж ортопедический ( отрез для плечевого сустав

60 р.

Бандаж ортопедический ( отрез для плечевого сустав

Минск, Фрунзенский

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Ортез для шеи

70 р.

Ортез для шеи

Минск, Центральный

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Ортез пястно-фаланговый Orlett XL на палец/сустав

45 р.

Ортез пястно-фаланговый Orlett XL на палец/сустав

Минск, Первомайский

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Ортез

45 р.

Ортез

Минск, Первомайский

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Ортез на правый лучезапястный сустав

20 р.

Ортез на правый лучезапястный сустав

Минск, Московский

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Ортез на голеностоп Orlett LAB-221 (L)

130 р.

Ортез на голеностоп Orlett LAB-221 (L)

Минск, Московский

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Ортез

150 р.

Ортез

Минск, Первомайский

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Ортез на палец на фалангу

20 р.

Ортез на палец на фалангу

Минск, Фрунзенский

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Ортопедический ортез

300 р.

Ортопедический ортез

Минск, Центральный

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На шейный отдел,ортез Филадельфия

45 р.

На шейный отдел,ортез Филадельфия

Минск, Первомайский

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Ортопедический ортез

50 р.

Ортопедический ортез

Минск, Московский

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Ортез голеностопный размер М

120 р.

Ортез голеностопный размер М

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

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Башмак барука. Обувь послеоперационная.

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Доставка по Беларуси
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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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