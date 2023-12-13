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Образовательные услуги в Советском районе Минска

25 р.

Репетитор французского языка

Минск, Советский

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Репетитор английского языка

Договорная

Репетитор английского языка

Минск, Советский

Репетитор по английскому языку

25 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Советский

Уроки фортепиано, вокала, теории музыки

Договорная

Уроки фортепиано, вокала, теории музыки

Минск, Советский

Репетитор по физике онлайн

Договорная

Репетитор по физике онлайн

Минск, Советский

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Логопед. Подготовка ребенка к школе.

27 р.

Логопед. Подготовка ребенка к школе.

Минск, Советский

Репетитор по английскому (1-й урок бесплатно)

30 р.

Репетитор по английскому (1-й урок бесплатно)

Минск, Советский

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Репетитор английского

45 р.

Репетитор английского

Минск, Советский

Репетитор английского языка

22 р.

Репетитор английского языка

Минск, Советский

репетитор по английскому (онлайн), ЦТ

20 р.

репетитор по английскому (онлайн), ЦТ

Минск, Советский

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Репетитор по физике,химии,математике,информатике

30 р.

Репетитор по физике,химии,математике,информатике

Минск, Советский

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Детский вокал Нотная грамота Развитие голоса

15 р.

Детский вокал Нотная грамота Развитие голоса

Минск, Советский

Уроки гитары (Онлайн и на дому, у вас или у меня)

20 р.

Уроки гитары (Онлайн и на дому, у вас или у меня)

Минск, Советский

Договорная

Английский язык для детей

Минск, Советский

Репетитор Английского Языка

20 р.

Репетитор Английского Языка

Минск, Советский

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Репетитор английского General&Business English

Договорная

Репетитор английского General&Business English

Минск, Советский

Репетитор по польскому языку

20 р.

Репетитор по польскому языку

Минск, Советский

Курс ''Мастер маникюра под ключ''

470 р.

Курс ''Мастер маникюра под ключ''

Минск, Советский

Контрольные работы по английскому языку

5 р.

Контрольные работы по английскому языку

Минск, Советский

Репетитор по математике

Бесплатно

Репетитор по математике

Минск, Советский

Договорная

услуга ИИ

Минск, Советский

Занятия по Английскому

15 р.

Занятия по Английскому

Минск, Советский

Репетитор по математике 5-7 класс онлайн

15 р.

Репетитор по математике 5-7 класс онлайн

Минск, Советский

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Учитель-дефектолог. Логопед

30 р.

Учитель-дефектолог. Логопед

Минск, Советский

Репетитор по английскому языку

30 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Советский

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Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минск, Советский

Логопед. Дефектолог

30 р.

Логопед. Дефектолог

Минск, Советский

Репетитор начальных классов

30 р.

Репетитор начальных классов

Минск, Советский

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Изучение польского языка

18 р.

Изучение польского языка

Минск, Советский

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Репетитор начальные классы онлайн через Zoom

Договорная

Репетитор начальные классы онлайн через Zoom

Минск, Советский

Ваш логопед рядом

35 р.

Ваш логопед рядом

Минск, Советский

Польский и английский язык

Договорная

Польский и английский язык

Минск, Советский

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Репетитор английского ОНЛАЙН

20 р.

Репетитор английского ОНЛАЙН

Минск, Советский

Срочная помощь с курсовыми, отчётами, дипломными

19.99 р.

Срочная помощь с курсовыми, отчётами, дипломными

Минск, Советский

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Репетитор по английскому онлайн

24 р.

Репетитор по английскому онлайн

Минск, Советский

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Репетитор по английскому языку

25 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Советский

Логопед (запуск речи, коррекция звукопроизношения)

40 р.

Логопед (запуск речи, коррекция звукопроизношения)

Минск, Советский

20 р.

Репетитор по английскому/математике, начальные кла

Минск, Советский

Репетитор по английскому языку (Лесной,Боровляны)

35 р.

Репетитор по английскому языку (Лесной,Боровляны)

Минск, Советский

Доп.занятия с учениками 1-5 класс

20 р.

Доп.занятия с учениками 1-5 класс

Минск, Советский

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Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минск, Советский

репетитор по математике

18 р.

репетитор по математике

Минск, Советский

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Репетитор по английскому языку

60 р.

Репетитор по английскому языку

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