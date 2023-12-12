Оборудование для салонов красоты в Советском районе Минска
230 р.
Кушетка
Минск, Советский
550 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ
Минск, Советский
525 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС
Минск, Советский
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
490 р.
Педикюрное кресло
Минск, Советский
20 р.
Подушка на кушетку для наращивания ресниц
Минск, Советский
70 р.
Матрас для кушетки
Минск, Советский
405 р.
Рассрочка Стол массажный Новый
Минск, Советский
405 р.
Массажный стол AtlasSport 2с деревянный Распродажа Новый
Минск, Советский
150 р.
ФЕН НАСТЕННЫЙ
Минск, Советский
600 р.
Педикюрное кресло
Минск, Советский
10 р.
Массажный стол
Минск, Советский
775 р.
Кушетка косметологическая 188 х 62 х 61 см.
Минск, Советский
310 р.
Гримерный столик с зеркалом
Минск, Советский
100 р.
Стул для парикмахерской
Минск, Советский
165 р.
Аппарат для маникюра Strong 210/105 L
Минск, Советский
20 р.
Подставка для маникюра
Минск, Советский
20 900 р.
Солярий МegaSun7000 SUPER POWER горизонтальны б/у
Минск, Советский
170 р.
Стол маникюрный, складной
Минск, Советский
2 000 р.
Комбинированный косметологический аппарат AB-204
Минск, Советский
Бесплатно
Педикюрная зона
Минск, Советский
140 р.
Косметологическая кушетка
Минск, Советский
150 р.
Стол маникюрный
Минск, Советский
30 р.
Виниловая простынь
Минск, Советский
4 800 р.
Кушетка
Минск, Советский
50 р.
Корпус к климазону HARMONY EASY
Минск, Советский
450 р.
Кресло-кушетка, массажный стол
Минск, Советский
50 р.
зеркало для парикмахера со стеклянной полочкой
Минск, Советский
30 360 р.
Лазер диодный
Минск, Советский
300 р.
Массажная кушетка
Минск, Советский
600 р.
Татуировочная машинка Defender Onyx
Минск, Советский
55 р.
Стол для маникюра
Минск, Советский
Договорная
Подставки для маникюра
Минск, Советский
600 р.
Гримерная станция Johny Wood (2 шт).
Минск, Советский
5 р.
тележка парикмахерская - запчасти
Минск, Советский
50 р.
Кушетка
Минск, Советский
1 р.
Стартера для ламп в солярий
Минск, Советский
25 р.
Мерный стаканчик пластик 30 мл
Минск, Советский
2 р.
Кисти
Минск, Советский
300 р.
Стул
Минск, Советский
20 300 р.
Массажное оборудование
Минск, Советский
12 р.
Держатели для фена
Минск, Советский
50 р.
Массажный стол кушетка
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский