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Оборудование для салонов красоты в Советском районе Минска

Кушетка

230 р.

Кушетка

Минск, Советский

Педикюрное кресло КОМФОРТ

550 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ

Минск, Советский

Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

525 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

Минск, Советский

Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло

490 р.

Педикюрное кресло

Минск, Советский

Подушка на кушетку для наращивания ресниц

20 р.

Подушка на кушетку для наращивания ресниц

Минск, Советский

Матрас для кушетки

70 р.

Матрас для кушетки

Минск, Советский

Рассрочка Стол массажный Новый

405 р.

Рассрочка Стол массажный Новый

Минск, Советский

Рассрочка
Массажный стол AtlasSport 2с деревянный Распродажа Новый

405 р.

Массажный стол AtlasSport 2с деревянный Распродажа Новый

Минск, Советский

Рассрочка
ФЕН НАСТЕННЫЙ

150 р.

ФЕН НАСТЕННЫЙ

Минск, Советский

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Педикюрное кресло

600 р.

Педикюрное кресло

Минск, Советский

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Массажный стол

10 р.

Массажный стол

Минск, Советский

Кушетка косметологическая 188 х 62 х 61 см.

775 р.

Кушетка косметологическая 188 х 62 х 61 см.

Минск, Советский

Гримерный столик с зеркалом

310 р.

Гримерный столик с зеркалом

Минск, Советский

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Стул для парикмахерской

100 р.

Стул для парикмахерской

Минск, Советский

Аппарат для маникюра Strong 210/105 L

165 р.

Аппарат для маникюра Strong 210/105 L

Минск, Советский

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Подставка для маникюра

20 р.

Подставка для маникюра

Минск, Советский

Солярий МegaSun7000 SUPER POWER горизонтальны б/у

20 900 р.

Солярий МegaSun7000 SUPER POWER горизонтальны б/у

Минск, Советский

Стол маникюрный, складной

170 р.

Стол маникюрный, складной

Минск, Советский

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Комбинированный косметологический аппарат AB-204

2 000 р.

Комбинированный косметологический аппарат AB-204

Минск, Советский

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Педикюрная зона

Бесплатно

Педикюрная зона

Минск, Советский

Косметологическая кушетка

140 р.

Косметологическая кушетка

Минск, Советский

Стол маникюрный

150 р.

Стол маникюрный

Минск, Советский

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Виниловая простынь

30 р.

Виниловая простынь

Минск, Советский

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Кушетка

4 800 р.

Кушетка

Минск, Советский

Корпус к климазону HARMONY EASY

50 р.

Корпус к климазону HARMONY EASY

Минск, Советский

Кресло-кушетка, массажный стол

450 р.

Кресло-кушетка, массажный стол

Минск, Советский

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зеркало для парикмахера со стеклянной полочкой

50 р.

зеркало для парикмахера со стеклянной полочкой

Минск, Советский

Лазер диодный

30 360 р.

Лазер диодный

Минск, Советский

Массажная кушетка

300 р.

Массажная кушетка

Минск, Советский

Татуировочная машинка Defender Onyx

600 р.

Татуировочная машинка Defender Onyx

Минск, Советский

Стол для маникюра

55 р.

Стол для маникюра

Минск, Советский

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Подставки для маникюра

Договорная

Подставки для маникюра

Минск, Советский

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Гримерная станция Johny Wood (2 шт).

600 р.

Гримерная станция Johny Wood (2 шт).

Минск, Советский

тележка парикмахерская - запчасти

5 р.

тележка парикмахерская - запчасти

Минск, Советский

Кушетка

50 р.

Кушетка

Минск, Советский

Стартера для ламп в солярий

1 р.

Стартера для ламп в солярий

Минск, Советский

Мерный стаканчик пластик 30 мл

25 р.

Мерный стаканчик пластик 30 мл

Минск, Советский

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Кисти

2 р.

Кисти

Минск, Советский

Стул

300 р.

Стул

Минск, Советский

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Массажное оборудование

20 300 р.

Массажное оборудование

Минск, Советский

Держатели для фена

12 р.

Держатели для фена

Минск, Советский

Массажный стол кушетка

50 р.

Массажный стол кушетка

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

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