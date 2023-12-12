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Объективы для фотоаппаратов в Советском районе Минска

Новый объектив Canon 70-300 не пользовались

1 450 р.

Новый объектив Canon 70-300 не пользовались

Минск, Советский

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Обьектив Sigma Art 35 1.4 DG Nikon

1 400 р.

Обьектив Sigma Art 35 1.4 DG Nikon

Минск, Советский

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Обьектив Tamron SP 24-70 2.8 Di VC Usd G2 Nikon

2 300 р.

Обьектив Tamron SP 24-70 2.8 Di VC Usd G2 Nikon

Минск, Советский

Срочно Объектив Tamron 24-70mm F/2.8 G2 для Nikon

2 500 р.

Срочно Объектив Tamron 24-70mm F/2.8 G2 для Nikon

Минск, Советский

Объектив Samyang AF 12mm f2.0 для Sony E

745 р.

Объектив Samyang AF 12mm f2.0 для Sony E

Минск, Советский

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Nikon 85mm f/1.4G (новый)

2 750 р.

Nikon 85mm f/1.4G (новый)

Минск, Советский

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Объектив Вега-11У

90 р.

Объектив Вега-11У

Минск, Советский

Объективы fujinon

Договорная

Объективы fujinon

Минск, Советский

Удлинительная трубка OLYMPUS EX-25

170 р.

Удлинительная трубка OLYMPUS EX-25

Минск, Советский

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Объектив Olympus 7-14mm 1:4

1 550 р.

Объектив Olympus 7-14mm 1:4

Минск, Советский

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Конвертер Olympus M.ZUIKO DIGITAL 1.4x

750 р.

Конвертер Olympus M.ZUIKO DIGITAL 1.4x

Минск, Советский

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Объектив Зена волна 9 мир 1. И-100у.Киев 6

Договорная

Объектив Зена волна 9 мир 1. И-100у.Киев 6

Минск, Советский

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Объектив Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC (Canon EF)

390 р.

Объектив Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC (Canon EF)

Минск, Советский

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Canon EF 70-200mm F/4 L IS USM

1 550 р.

Canon EF 70-200mm F/4 L IS USM

Минск, Советский

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Объектив FUJINON XF150-600mm f/5.6-8 R LM OIS WR

5 790 р.

Объектив FUJINON XF150-600mm f/5.6-8 R LM OIS WR

Минск, Советский

Срочно Объектив Sigma 15-30mm f/3.5-4.5 для Nikon

650 р.

Срочно Объектив Sigma 15-30mm f/3.5-4.5 для Nikon

Минск, Советский

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Срочно Объектив Sigma AF 10-20mm F4-5.6 для Canon

590 р.

Срочно Объектив Sigma AF 10-20mm F4-5.6 для Canon

Минск, Советский

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Оптика для Nikon F

320 р.

Оптика для Nikon F

Минск, Советский

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Объектив Canon 135mm f/3,5 M39 для дальномерок

330 р.

Объектив Canon 135mm f/3,5 M39 для дальномерок

Минск, Советский

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Объектив Voigtlander Apo-Lanthar 50mm f/2 Aspheric

2 175 р.

Объектив Voigtlander Apo-Lanthar 50mm f/2 Aspheric

Минск, Советский

Объектив Voigtlander Apo-Skopar 90mm f/2.8 Leica-M

1 700 р.

Объектив Voigtlander Apo-Skopar 90mm f/2.8 Leica-M

Минск, Советский

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Объектив tamron AF 70-300 (macro 180-300) 1:3.9

250 р.

Объектив tamron AF 70-300 (macro 180-300) 1:3.9

Минск, Советский

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Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5

479 р.

Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5

Минск, Советский

Доставка
EF 24-105mm f/4L Lens is a Canon L-series

1 300 р.

EF 24-105mm f/4L Lens is a Canon L-series

Минск, Советский

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FUJIFILM FUJINON 50 F2.0

850 р.

FUJIFILM FUJINON 50 F2.0

Минск, Советский

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Переходник Sigma MC 11 (Canon EF - E)

480 р.

Переходник Sigma MC 11 (Canon EF - E)

Минск, Советский

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Продам HELIOS MC 44-M-6

80 р.

Продам HELIOS MC 44-M-6

Минск, Советский

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Объектив Зенит Индустар

Договорная

Объектив Зенит Индустар

Минск, Советский

Объектив на Никон 1.8 50мм

230 р.

Объектив на Никон 1.8 50мм

Минск, Советский

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Объектив

650 р.

Объектив

Минск, Советский

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Объектив Мир-3 3.5/65

160 р.

Объектив Мир-3 3.5/65

Минск, Советский

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Объектив Vivitar 200/3.5

140 р.

Объектив Vivitar 200/3.5

Минск, Советский

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Линза объектив

20 р.

Линза объектив

Минск, Советский

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Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G

420 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G

Минск, Советский

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Tamron 11-20 f2.8. Sony E

1 500 р.

Tamron 11-20 f2.8. Sony E

Минск, Советский

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Canon 50 1.4 светосильный объектив

800 р.

Canon 50 1.4 светосильный объектив

Минск, Советский

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СКИДКА Макрокольца AF KENKO для Sony (а.37-033253)

119 р.

СКИДКА Макрокольца AF KENKO для Sony (а.37-033253)

Минск, Советский

Доставка
Объектив Sigma 85 mm 1.4 EX DG HSM для Canon

1 290 р.

Объектив Sigma 85 mm 1.4 EX DG HSM для Canon

Минск, Советский

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Объектив Pentax HD Pentax DA 15mm f/4 ED AL Limite

650 р.

Объектив Pentax HD Pentax DA 15mm f/4 ED AL Limite

Минск, Советский

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Объектив Таир-33 4.5/300 ( TAIR f/4.5 300)

120 р.

Объектив Таир-33 4.5/300 ( TAIR f/4.5 300)

Минск, Советский

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Tamron 17-50 2.8 XR Aspherical LD Nikon F.

400 р.

Tamron 17-50 2.8 XR Aspherical LD Nikon F.

Минск, Советский

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samyang 14mm f2.8 canon ef

599 р.

samyang 14mm f2.8 canon ef

Минск, Советский

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Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III

Договорная

Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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