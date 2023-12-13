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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Советском районе Минска

Няня

12 р.

Няня

Минск, Советский

Ищу работу сиделкой

60 р.

Ищу работу сиделкой

Минск, Советский

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12 р.

Няня

Минск, Советский

Договорная

Сиделка для пожилых людей

Минск, Советский

Услуги

Договорная

Услуги

Минск, Советский

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Бесплатно

Няня

Минск, Советский

услуги

Договорная

услуги

Минск, Советский

Договорная

СИДЕЛКА

Минск, Советский

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Договорная

прочие услуги

Минск, Советский

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Сиделка

Бесплатно

Сиделка

Минск, Советский

20 р.

Сиделка

Минск, Советский

Договорная

Услуги сиделки, сопровождение

Минск, Советский

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Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Минск, Советский

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НЯНЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ от 0+

10 р.

НЯНЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ от 0+

Минск, Советский

Договорная

Сиделка для женщины после инсульта

Минск, Советский

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Няня

7 р.

Няня

Минск, Советский

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Договорная

Сиделка

Минск, Советский

15 р.

Няня

Минск, Советский

Няня

10 р.

Няня

Минск, Советский

Договорная

Сиделка

Минск, Советский

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Сиделка. Няня. Опыт более 10 лет соц службы

50 р.

Сиделка. Няня. Опыт более 10 лет соц службы

Минск, Советский

3 100 р.

Услуги няни

Минск, Советский

Помощь оказываю в больнице и на дому, опыт 7 лет.

Договорная

Помощь оказываю в больнице и на дому, опыт 7 лет.

Минск, Советский

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Няня на час

10 р.

Няня на час

Минск, Советский

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Надёжная няня ищет работу

Договорная

Надёжная няня ищет работу

Минск, Советский

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