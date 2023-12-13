Няни и сиделки в Советском районе Минска
12 р.
Няня
Минск, Советский
60 р.
Ищу работу сиделкой
Минск, Советский
12 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Сиделка для пожилых людей
Минск, Советский
Договорная
Услуги
Минск, Советский
Бесплатно
Няня
Минск, Советский
Договорная
услуги
Минск, Советский
Договорная
СИДЕЛКА
Минск, Советский
Договорная
прочие услуги
Минск, Советский
Бесплатно
Сиделка
Минск, Советский
20 р.
Сиделка
Минск, Советский
Договорная
Услуги сиделки, сопровождение
Минск, Советский
Договорная
Услуги няни
Минск, Советский
10 р.
НЯНЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ от 0+
Минск, Советский
Договорная
Сиделка для женщины после инсульта
Минск, Советский
7 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Минск, Советский
15 р.
Няня
Минск, Советский
10 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Минск, Советский
50 р.
Сиделка. Няня. Опыт более 10 лет соц службы
Минск, Советский
3 100 р.
Услуги няни
Минск, Советский
Договорная
Помощь оказываю в больнице и на дому, опыт 7 лет.
Минск, Советский
10 р.
Няня на час
Минск, Советский
Договорная
Надёжная няня ищет работу
Минск, Советский