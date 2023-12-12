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Компьютерная техника

Ноутбуки в Советском районе Минска

Ноутбук Apple Macbook Air 13'' M2 2022
vip

3 099 р.

Ноутбук Apple Macbook Air 13'' M2 2022

Минск, Советский

Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 15 G533ZS-LN04
vip

5 999 р.

Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 15 G533ZS-LN04

Минск, Советский

MacBook Pro 15 2015 16/512 с двумя видеокартами

1 100 р.

MacBook Pro 15 2015 16/512 с двумя видеокартами

Минск, Советский

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Razer Blade 15 2020

2 900 р.

Razer Blade 15 2020

Минск, Советский

Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8)

950 р.

Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8)

Минск, Советский

ASUS TUF Gaming A15 FA506IU

Договорная

ASUS TUF Gaming A15 FA506IU

Минск, Советский

Ноутбук Dell Latitude 14

1 750 р.

Ноутбук Dell Latitude 14

Минск, Советский

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Ноутбук HP 15'' i7 3,5 GHz 12 DDR4 500 Gb video 4G

700 р.

Ноутбук HP 15'' i7 3,5 GHz 12 DDR4 500 Gb video 4G

Минск, Советский

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Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 [intel Core i5 12450H/RTX 3050 4 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 512ГБ]

2 799 р.

Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 [intel Core i5 12450H/RTX 3050 4 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 512ГБ]

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Lenovo (8gb, 500gb) АКБ 2 часа

250 р.

Lenovo (8gb, 500gb) АКБ 2 часа

Минск, Советский

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Hp Pavilion 15 GTX1060 память 16гб

1 550 р.

Hp Pavilion 15 GTX1060 память 16гб

Минск, Советский

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Alienware 17 R5 i7-8750H 12 потоков GTX

1 850 р.

Alienware 17 R5 i7-8750H 12 потоков GTX

Минск, Советский

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Игровой ноутбук MSI Bravo 15 C7VE-070XRU [RTX 4050 6GB/R5 7535HS/DDR5 16GB/SSD 512GB/Windows 11]

2 999 р.

Игровой ноутбук MSI Bravo 15 C7VE-070XRU [RTX 4050 6GB/R5 7535HS/DDR5 16GB/SSD 512GB/Windows 11]

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Игровой ноутбук MSI Katana GF76 [ntel Core i5 12450H/RTX 3050 4 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 512 ГБ/Win 11]

2 849 р.

Игровой ноутбук MSI Katana GF76 [ntel Core i5 12450H/RTX 3050 4 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 512 ГБ/Win 11]

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Игровой ноутбук Acer Nitro 5 AN515-58-58HT [RTX 3050Ti 4GB/i5 12500H/SSD 512GB/DDR4 16GB/Windows 11]

2 999 р.

Игровой ноутбук Acer Nitro 5 AN515-58-58HT [RTX 3050Ti 4GB/i5 12500H/SSD 512GB/DDR4 16GB/Windows 11]

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Ноутбук Acer Extensa 15

1 600 р.

Ноутбук Acer Extensa 15

Минск, Советский

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Lenovo (x2, 8gb, 500gb) АКБ 2ч

250 р.

Lenovo (x2, 8gb, 500gb) АКБ 2ч

Минск, Советский

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Lenovo B500 (x2, 8gb, 500gb) АКБ 2ч

250 р.

Lenovo B500 (x2, 8gb, 500gb) АКБ 2ч

Минск, Советский

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Lenovo Legion 5 pro (Ryzen 7, 3070, 16GB, 1TB)

3 600 р.

Lenovo Legion 5 pro (Ryzen 7, 3070, 16GB, 1TB)

Минск, Советский

Hp OMEN RTX3070 i7 lcd 144гц

3 200 р.

Hp OMEN RTX3070 i7 lcd 144гц

Минск, Советский

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU00KCRU НОВЫЙ

1 995 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU00KCRU НОВЫЙ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GL62VR

1 800 р.

Ноутбук MSI GL62VR

Минск, Советский

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Gigabyte Hasee TX9 RTX 3070 2К 240hz

2 740 р.

Gigabyte Hasee TX9 RTX 3070 2К 240hz

Минск, Советский

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Surface pro 9

2 800 р.

Surface pro 9

Минск, Советский

Макбук MacbookPro 15 2017

1 800 р.

Макбук MacbookPro 15 2017

Минск, Советский

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Сенсорный 11.6'' Lenovo ThinkPad Yoga 11e 4th Gen (4 ядра, 8Gb, 256Gb SSD)

460 р.

Сенсорный 11.6'' Lenovo ThinkPad Yoga 11e 4th Gen (4 ядра, 8Gb, 256Gb SSD)

Минск, Советский

12.5'' HP EliteBook 820 G2: i7-5500U, 8Gb, 256Gb SSD, Full HD IPS

900 р.

12.5'' HP EliteBook 820 G2: i7-5500U, 8Gb, 256Gb SSD, Full HD IPS

Минск, Советский

ASUS X551M

315 р.

ASUS X551M

Минск, Советский

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Acer aspire F15 (15''6 FULL HD)

1 280 р.

Acer aspire F15 (15''6 FULL HD)

Минск, Советский

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Ноутбук-наPS4pro

800 р.

Ноутбук-наPS4pro

Минск, Советский

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Легендарный Alienware M18X R2

1 700 р.

Легендарный Alienware M18X R2

Минск, Советский

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Ноутбук

1 500 р.

Ноутбук

Минск, Советский

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Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 15 G533ZS-LN04
vip

5 999 р.

Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 15 G533ZS-LN04

Минск, Советский

Ноутбук б/у

259 р.

Ноутбук б/у

Минск, Советский

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Ноутбук acer z5we1

300 р.

Ноутбук acer z5we1

Минск, Советский

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Игровой ноутбук Machenike S16 S16-i712700H30606GQ165HGMD0R2 [RTX 3060 6GB/i7 12700H/16GB/SSD 512GB]

2 999 р.

Игровой ноутбук Machenike S16 S16-i712700H30606GQ165HGMD0R2 [RTX 3060 6GB/i7 12700H/16GB/SSD 512GB]

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
MacBook Pro 16'' 2019 Space Grey как новый

2 899 р.

MacBook Pro 16'' 2019 Space Grey как новый

Минск, Советский

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Ноутбук Apple MacBook Pro 13'' A1708

1 500 р.

Ноутбук Apple MacBook Pro 13'' A1708

Минск, Советский

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Lenovo legion Y530-15ICH

1 100 р.

Lenovo legion Y530-15ICH

Минск, Советский

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Ноутбук Toshiba L500-12P

200 р.

Ноутбук Toshiba L500-12P

Минск, Советский

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Компьютер, ноутбук 14'' i5-6300, DDR4-8gb, SSD 120gb, FHD

630 р.

Компьютер, ноутбук 14'' i5-6300, DDR4-8gb, SSD 120gb, FHD

Минск, Советский

13.3'' Dell Latitude 13 7350 Core M 5Y10 4Gb 128G

690 р.

13.3'' Dell Latitude 13 7350 Core M 5Y10 4Gb 128G

Минск, Советский

12.5'' HP EliteBook 820 G2: Core i7-5500U, 8Gb, 256Gb SSD. Гарантия

860 р.

12.5'' HP EliteBook 820 G2: Core i7-5500U, 8Gb, 256Gb SSD. Гарантия

Минск, Советский

Ноутбук HP probook 6450b БЕЗ HDD и БП

100 р.

Ноутбук HP probook 6450b БЕЗ HDD и БП

Минск, Советский

MacBookAir A1466EMC2632 256 Gb SSD

500 р.

MacBookAir A1466EMC2632 256 Gb SSD

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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