Товары от Куфар Маркета
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Ноутбуки в Советском районе Минска
3 099 р.
Ноутбук Apple Macbook Air 13'' M2 2022
Минск, Советский
5 999 р.
Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 15 G533ZS-LN04
Минск, Советский
1 100 р.
MacBook Pro 15 2015 16/512 с двумя видеокартами
Минск, Советский
2 900 р.
Razer Blade 15 2020
Минск, Советский
950 р.
Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8)
Минск, Советский
Договорная
ASUS TUF Gaming A15 FA506IU
Минск, Советский
1 750 р.
Ноутбук Dell Latitude 14
Минск, Советский
700 р.
Ноутбук HP 15'' i7 3,5 GHz 12 DDR4 500 Gb video 4G
Минск, Советский
2 799 р.
Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 [intel Core i5 12450H/RTX 3050 4 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 512ГБ]
Минск, Советский
250 р.
Lenovo (8gb, 500gb) АКБ 2 часа
Минск, Советский
1 550 р.
Hp Pavilion 15 GTX1060 память 16гб
Минск, Советский
1 850 р.
Alienware 17 R5 i7-8750H 12 потоков GTX
Минск, Советский
2 999 р.
Игровой ноутбук MSI Bravo 15 C7VE-070XRU [RTX 4050 6GB/R5 7535HS/DDR5 16GB/SSD 512GB/Windows 11]
Минск, Советский
2 849 р.
Игровой ноутбук MSI Katana GF76 [ntel Core i5 12450H/RTX 3050 4 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 512 ГБ/Win 11]
Минск, Советский
2 999 р.
Игровой ноутбук Acer Nitro 5 AN515-58-58HT [RTX 3050Ti 4GB/i5 12500H/SSD 512GB/DDR4 16GB/Windows 11]
Минск, Советский
1 600 р.
Ноутбук Acer Extensa 15
Минск, Советский
250 р.
Lenovo (x2, 8gb, 500gb) АКБ 2ч
Минск, Советский
250 р.
Lenovo B500 (x2, 8gb, 500gb) АКБ 2ч
Минск, Советский
3 600 р.
Lenovo Legion 5 pro (Ryzen 7, 3070, 16GB, 1TB)
Минск, Советский
3 200 р.
Hp OMEN RTX3070 i7 lcd 144гц
Минск, Советский
1 995 р.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU00KCRU НОВЫЙ
Минск, Советский
1 800 р.
Ноутбук MSI GL62VR
Минск, Советский
2 740 р.
Gigabyte Hasee TX9 RTX 3070 2К 240hz
Минск, Советский
2 800 р.
Surface pro 9
Минск, Советский
1 800 р.
Макбук MacbookPro 15 2017
Минск, Советский
460 р.
Сенсорный 11.6'' Lenovo ThinkPad Yoga 11e 4th Gen (4 ядра, 8Gb, 256Gb SSD)
Минск, Советский
900 р.
12.5'' HP EliteBook 820 G2: i7-5500U, 8Gb, 256Gb SSD, Full HD IPS
Минск, Советский
315 р.
ASUS X551M
Минск, Советский
1 280 р.
Acer aspire F15 (15''6 FULL HD)
Минск, Советский
800 р.
Ноутбук-наPS4pro
Минск, Советский
1 700 р.
Легендарный Alienware M18X R2
Минск, Советский
1 500 р.
Ноутбук
Минск, Советский
5 999 р.
Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 15 G533ZS-LN04
Минск, Советский
259 р.
Ноутбук б/у
Минск, Советский
300 р.
Ноутбук acer z5we1
Минск, Советский
2 999 р.
Игровой ноутбук Machenike S16 S16-i712700H30606GQ165HGMD0R2 [RTX 3060 6GB/i7 12700H/16GB/SSD 512GB]
Минск, Советский
2 899 р.
MacBook Pro 16'' 2019 Space Grey как новый
Минск, Советский
1 500 р.
Ноутбук Apple MacBook Pro 13'' A1708
Минск, Советский
1 100 р.
Lenovo legion Y530-15ICH
Минск, Советский
200 р.
Ноутбук Toshiba L500-12P
Минск, Советский
630 р.
Компьютер, ноутбук 14'' i5-6300, DDR4-8gb, SSD 120gb, FHD
Минск, Советский
690 р.
13.3'' Dell Latitude 13 7350 Core M 5Y10 4Gb 128G
Минск, Советский
860 р.
12.5'' HP EliteBook 820 G2: Core i7-5500U, 8Gb, 256Gb SSD. Гарантия
Минск, Советский
100 р.
Ноутбук HP probook 6450b БЕЗ HDD и БП
Минск, Советский
500 р.
MacBookAir A1466EMC2632 256 Gb SSD
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
1 740 р.
Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB
Минск, Центральный
1 079 р.
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB
Минск, Первомайский
999 р.
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB
Минск, Первомайский
2 100 р.
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)
Могилев
2 400 р.
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)
Могилев
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
Минск, Центральный
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
Минск, Центральный