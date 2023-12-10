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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские носки, колготки, леггинсы в Советском районе Минска

Тапочки-носочки утеплённые на стопу 11 см Тапочки-носочки утеплённые на стопу 11 см

2 р.

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Тапочки-носочки утеплённые на стопу 11 см

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки тапочки Emi Ross детские антискользящие наНосочки тапочки Emi Ross детские антискользящие на

15 р.

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Носочки тапочки Emi Ross детские антискользящие на

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Колготки детские +слипыКолготки детские +слипы

10 р.

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Колготки детские +слипы

56 - 62 (2-3 месяца), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Леггинсы на девочку Леггинсы на девочку

3 р.

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Леггинсы на девочку

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Пинетки вязанные, 11смПинетки вязанные, 11см

5 р.

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Пинетки вязанные, 11см

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Носочки в ассортименте, даром, 0-2годаНосочки в ассортименте, даром, 0-2года

Бесплатно

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Носочки в ассортименте, даром, 0-2года

50 - 56 (1-2 месяца)

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Пинетки Пинетки

8 р.

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Пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Колготки на подтяжках manka новыеКолготки на подтяжках manka новые

15 р.

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Колготки на подтяжках manka новые

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Гольфики для малыша Гольфики для малыша

15 р.

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Гольфики для малыша

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Детские ажурные колготки 74-80смДетские ажурные колготки 74-80см

10 р.

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Детские ажурные колготки 74-80см

74 - 80 (8-12 месяцев)

Леггинсы, 74 смЛеггинсы, 74 см

5 р.

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Леггинсы, 74 см

68 - 74 (6-8 месяцев)

Носочки детские новыеНосочки детские новые

2 р.

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Носочки детские новые

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Детские носочки носки до года Детские носочки носки до года

4.50 р.

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Детские носочки носки до года

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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ЛеггинсыЛеггинсы

3 р.

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Леггинсы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Носки, носочки лотНоски, носочки лот

7 р.

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Носки, носочки лот

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Штанишки на мальчика Штанишки на мальчика

3 р.

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Штанишки на мальчика

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

ЛегинсыЛегинсы

10 р.

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Легинсы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Носки 0-6 месНоски 0-6 мес

10 р.

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Носки 0-6 мес

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Колготки 2 пары (см фото)Колготки 2 пары (см фото)

7 р.

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Колготки 2 пары (см фото)

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготки Колготки

6 р.

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Колготки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носки со стопперами махровые теплыеНоски со стопперами махровые теплые

2.50 р.

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Носки со стопперами махровые теплые

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Первые носочки малышаПервые носочки малыша

Бесплатно

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Первые носочки малыша

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Набор новых носков на малышку Набор новых носков на малышку

9 р.

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Набор новых носков на малышку

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носки Conte Носки Conte

3 р.

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Носки Conte

74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготки ,носки ,гольфы Новое Колготки ,носки ,гольфы Новое

Договорная

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Колготки ,носки ,гольфы Новое

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Колготки. Цена за 2 парыКолготки. Цена за 2 пары

8 р.

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Колготки. Цена за 2 пары

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

КолготкиКолготки

5 р.

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Колготки

68 - 74 (6-8 месяцев), 62 - 68 (4-5 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носки 28 пар, теплые в том числеНоски 28 пар, теплые в том числе

10 р.

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Носки 28 пар, теплые в том числе

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Детские носочкиДетские носочки

Договорная

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Детские носочки

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носочки ulvang для малыша с шерстью мериносаНосочки ulvang для малыша с шерстью мериноса

3 р.

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Носочки ulvang для малыша с шерстью мериноса

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Штаны штанишки детские в рубчик 6-9 месяцев Штаны штанишки детские в рубчик 6-9 месяцев

5 р.

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Штаны штанишки детские в рубчик 6-9 месяцев

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Колготки детские +слипыКолготки детские +слипы

10 р.

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Колготки детские +слипы

56 - 62 (2-3 месяца), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготки 56-80Колготки 56-80

10 р.

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Колготки 56-80

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Штаны леггинсы Zara 80-86р маломеркаШтаны леггинсы Zara 80-86р маломерка

15 р.

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Штаны леггинсы Zara 80-86р маломерка

74 - 80 (8-12 месяцев)

Носки для малышки 0-3Носки для малышки 0-3

Бесплатно

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Носки для малышки 0-3

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Колготки Conte kidsКолготки Conte kids

7 р.

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Колготки Conte kids

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Набор вязаных носочков для детей Набор вязаных носочков для детей

15 р.

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Набор вязаных носочков для детей

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носочки шерстяные Носочки шерстяные

5 р.

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Носочки шерстяные

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Товары с доставкой от магазинов

Леггинсы Tom Tailor

4 р.

Леггинсы Tom Tailor

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Леггинсы lupilu , штанишки

12 р.

Леггинсы lupilu , штанишки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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