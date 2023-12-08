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Фото и видеосъемка в Советском районе Минска

Уютная новогодняя фотосессия

55 р.

Уютная новогодняя фотосессия

Минск, Советский

Оцифровка кинопленки, фотопленки

Договорная

Оцифровка кинопленки, фотопленки

Минск, Советский

Фотограф Минск

150 р.

Фотограф Минск

Минск, Советский

Переходник с MiniDv на VHS

25 р.

Переходник с MiniDv на VHS

Минск, Советский

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Фотограф

100 р.

Фотограф

Минск, Советский

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Модель/фотомодель Минск

Договорная

Модель/фотомодель Минск

Минск, Советский

Автомобильный фотограф, фотограф автомобиля(Минск)

100 р.

Автомобильный фотограф, фотограф автомобиля(Минск)

Минск, Советский

Услуги фото и видео

Договорная

Услуги фото и видео

Минск, Советский

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Кавалер Кинг Чарльз Спаниель - модели для съемок

Договорная

Кавалер Кинг Чарльз Спаниель - модели для съемок

Минск, Советский

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Восстановление и реставрация старых фотографий

20 р.

Восстановление и реставрация старых фотографий

Минск, Советский

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Услуги по обработке фотографий

5 р.

Услуги по обработке фотографий

Минск, Советский

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Аниме.Стилизация фото в стиле аниме

30 р.

Аниме.Стилизация фото в стиле аниме

Минск, Советский

Фотосессия

100 р.

Фотосессия

Минск, Советский

Фотограф

60 р.

Фотограф

Минск, Советский

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Фотограф Минск

40 р.

Фотограф Минск

Минск, Советский

Фотограф / фотосессия

120 р.

Фотограф / фотосессия

Минск, Советский

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ

5 р.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ

Минск, Советский

Фотограф

150 р.

Фотограф

Минск, Советский

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Интерьерный фотограф Минск

70 р.

Интерьерный фотограф Минск

Минск, Советский

Монтаж видео

60 р.

Монтаж видео

Минск, Советский

Выпускной фотоальбом (фотокнига) выпуск 2024

50 р.

Выпускной фотоальбом (фотокнига) выпуск 2024

Минск, Советский

Видеосъемка, видеомонтаж

Договорная

Видеосъемка, видеомонтаж

Минск, Советский

Фотограф 70р

70 р.

Фотограф 70р

Минск, Советский

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Фотосъёмка техники, фотограф спецтехники

130 р.

Фотосъёмка техники, фотограф спецтехники

Минск, Советский

Интерьерный фотограф, фотограф недвижимости

60 р.

Интерьерный фотограф, фотограф недвижимости

Минск, Советский

Фотограф

50 р.

Фотограф

Минск, Советский

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Свадебные, семейные, индивидуальные съёмки

85 р.

Свадебные, семейные, индивидуальные съёмки

Минск, Советский

Печать фото

0.30 р.

Печать фото

Минск, Советский

Свадебный фотограф и видеограф Беларусь

Договорная

Свадебный фотограф и видеограф Беларусь

Минск, Советский

Видеокассета

5 р.

Видеокассета

Минск, Советский

Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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