Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Советском районе Минска
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Утерян телефон Самсунг
Минск, Советский
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фигурка водарасль
Минск, Советский
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Утерян телефон
Минск, Советский
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Потерял паспорт
Минск, Советский
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Потерял кошелек
Минск, Советский
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Прибора для оптического измерения дальности z по Р
Минск, Советский
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утеряны очки с диоптриями ''хамелеон''
Минск, Советский
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Лед лампочки
Минск, Советский
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Найдены ''умные'' часы
Минск, Советский
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Утерян черный шопер
Минск, Советский
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утеряны перчатки (на фото) г.Минск
Минск, Советский
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Часы женские Луч
Минск, Советский
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Подарочный бокс
Минск, Советский
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Утерян телефон iPhone 11
Минск, Советский
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Найдены наушники(Кейс/чехол)
Минск, Советский
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Пропала кошка
Минск, Советский
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Найден щенок
Минск, Советский
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найдены ключи / Минск / 11.11.2023
Минск, Советский
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Найдены перчатки женские
Минск, Советский
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Утеряна сумка
Минск, Советский
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Утеряна сумка темнозеленого цвета на сурганова 40
Минск, Советский
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Велосипед
Минск, Советский
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Найдена коляска на ул. Глаголева
Минск, Советский
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Утерян кошелек, парк Дружбы Народов, Минск
Минск, Советский
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Найден правый беспроводной наушник
Минск, Советский
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Утеряна золотая сережка
Минск, Советский