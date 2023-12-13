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Товары от Куфар Маркета

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Бюро находок в Советском районе Минска

Договорная

Утерян телефон Самсунг

Минск, Советский

фигурка водарасль

Договорная

фигурка водарасль

Минск, Советский

Договорная

Утерян телефон

Минск, Советский

Договорная

Потерял паспорт

Минск, Советский

Договорная

Потерял кошелек

Минск, Советский

Прибора для оптического измерения дальности z по Р

Договорная

Прибора для оптического измерения дальности z по Р

Минск, Советский

Договорная

утеряны очки с диоптриями ''хамелеон''

Минск, Советский

Лед лампочки

Договорная

Лед лампочки

Минск, Советский

Договорная

Найдены ''умные'' часы

Минск, Советский

Договорная

Утерян черный шопер

Минск, Советский

утеряны перчатки (на фото) г.Минск

Договорная

утеряны перчатки (на фото) г.Минск

Минск, Советский

Договорная

Часы женские Луч

Минск, Советский

Подарочный бокс

Договорная

Подарочный бокс

Минск, Советский

Договорная

Утерян телефон iPhone 11

Минск, Советский

Договорная

Найдены наушники(Кейс/чехол)

Минск, Советский

Пропала кошка

Бесплатно

Пропала кошка

Минск, Советский

Найден щенок

Договорная

Найден щенок

Минск, Советский

найдены ключи / Минск / 11.11.2023

Договорная

найдены ключи / Минск / 11.11.2023

Минск, Советский

Договорная

Найдены перчатки женские

Минск, Советский

Утеряна сумка

Договорная

Утеряна сумка

Минск, Советский

Договорная

Утеряна сумка темнозеленого цвета на сурганова 40

Минск, Советский

Велосипед

Договорная

Велосипед

Минск, Советский

Найдена коляска на ул. Глаголева

Договорная

Найдена коляска на ул. Глаголева

Минск, Советский

Утерян кошелек, парк Дружбы Народов, Минск

Договорная

Утерян кошелек, парк Дружбы Народов, Минск

Минск, Советский

Найден правый беспроводной наушник

Договорная

Найден правый беспроводной наушник

Минск, Советский

Утеряна золотая сережка

Договорная

Утеряна золотая сережка

Минск, Советский

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