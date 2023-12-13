logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Комплектующие
Блоки питания, аккумуляторы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техникаКомплектующие

Блоки питания, аккумуляторы в Советском районе Минска

Блок питания be quiet Straight Power 11 750W

289.99 р.

Блок питания be quiet Straight Power 11 750W

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Блок питания In Win IP-S600AQ3-0, 600W

79.99 р.

Блок питания In Win IP-S600AQ3-0, 600W

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Блок питания ноутбука 19V.4.74A

20 р.

Блок питания ноутбука 19V.4.74A

Минск, Советский

badge-icon
Блок питания POWER MAN IP-P350AJ2-0

15 р.

Блок питания POWER MAN IP-P350AJ2-0

Минск, Советский

badge-icon
Зарядка для ноутбука dell

35 р.

Зарядка для ноутбука dell

Минск, Советский

badge-icon
Блок питания 450w

50 р.

Блок питания 450w

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Продам блок питания 12 вольт 1.5 ампера

20 р.

Продам блок питания 12 вольт 1.5 ампера

Минск, Советский

badge-icon
Блок питания

25 р.

Блок питания

Минск, Советский

badge-icon
Блок питания Xilence Performance A+ 830W

150 р.

Блок питания Xilence Performance A+ 830W

Минск, Советский

badge-icon
Блок питания от PS5 (не рабочий)

20 р.

Блок питания от PS5 (не рабочий)

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Блок питания 700w

100 р.

Блок питания 700w

Минск, Советский

badge-icon
Зарядное оригинальное HP на 200 Вт

110 р.

Зарядное оригинальное HP на 200 Вт

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Блок питания Vicsone VP-450W

35 р.

Блок питания Vicsone VP-450W

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блок питания

75 р.

Блок питания

Минск, Советский

badge-icon
Блок Питания RGD Office 450W с 6pin для Видеокарты

100 р.

Блок Питания RGD Office 450W с 6pin для Видеокарты

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Блок питания Zumax ZU-1650W

Договорная

Блок питания Zumax ZU-1650W

Минск, Советский

Блок питания Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W

550 р.

Блок питания Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W

Минск, Советский

badge-icon
Блок питания FSP ATX-450PNR

45 р.

Блок питания FSP ATX-450PNR

Минск, Советский

badge-icon
Платиновый PC Power Cooling Silencer Mk III 1200W

500 р.

Платиновый PC Power Cooling Silencer Mk III 1200W

Минск, Советский

Зарядное (блок питания) для ноутбука

39.99 р.

Зарядное (блок питания) для ноутбука

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Зарядное устройство ASUS

20 р.

Зарядное устройство ASUS

Минск, Советский

badge-icon
Зарядное к ноутбуку Lenovo оригинал

25 р.

Зарядное к ноутбуку Lenovo оригинал

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блок питания, зарядное устройство для ноутбука.

30 р.

Блок питания, зарядное устройство для ноутбука.

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Fractal Design Ion Gold 550W

220 р.

Fractal Design Ion Gold 550W

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Блок питания Chieftec A-90 750W

180 р.

Блок питания Chieftec A-90 750W

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Зарядное устройство для ноутбука

Договорная

Зарядное устройство для ноутбука

Минск, Советский

badge-icon
СКИДКА Бесперебойный источник питания APC Smart UPS 600 (а.45-028466)

99 р.

СКИДКА Бесперебойный источник питания APC Smart UPS 600 (а.45-028466)

Минск, Советский

Доставка
Аккумулятор (батарея) для ноутбука Asus K55 5200mA

45 р.

Аккумулятор (батарея) для ноутбука Asus K55 5200mA

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блок питания

50 р.

Блок питания

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Зарядное устройство для ноутбука

20 р.

Зарядное устройство для ноутбука

Минск, Советский

badge-icon
Блок питания 300W

20 р.

Блок питания 300W

Минск, Советский

badge-icon
Провода и зарядные разные,системный блок питания

5 р.

Провода и зарядные разные,системный блок питания

Минск, Советский

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W BN295

290 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W BN295

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Блок питания

10 р.

Блок питания

Минск, Советский

badge-icon
Рабочий блок питания на 30 в. пост.тока

10 р.

Рабочий блок питания на 30 в. пост.тока

Минск, Советский

Блок питания Q-DION QD-550z

79 р.

Блок питания Q-DION QD-550z

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Блок питания 400 Вт

30 р.

Блок питания 400 Вт

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Блок питания hp(заряд. устр.,адаптер)для ноутбука

35 р.

Блок питания hp(заряд. устр.,адаптер)для ноутбука

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Ориг. зарядка ASUS для ноутбука с сетевым кабелем

75 р.

Ориг. зарядка ASUS для ноутбука с сетевым кабелем

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Аккумулятор для ноутбука

20 р.

Аккумулятор для ноутбука

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блоки питания разные

10 р.

Блоки питания разные

Минск, Советский

Блок питания

60 р.

Блок питания

Минск, Советский

badge-icon
Блоки питания, сд-ром, cd, dvd, сидиром, дивидиром

Договорная

Блоки питания, сд-ром, cd, dvd, сидиром, дивидиром

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Блок питания 700w GOLD Enermax

150 р.

Блок питания 700w GOLD Enermax

Гомель

Доставка по Беларуси
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Онлайн-заказ

1 656.71 р.

Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

40 р.

Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

299 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания Cougar GEX850, 1000

250 р.

Блок питания Cougar GEX850, 1000

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

156 р.

Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

209 р.

Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

Витебск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары