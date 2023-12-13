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ЭлектроникаАудиотехника

Портативные колонки в Советском районе Минска

Беспроводная колонка T&G TG112

29 р.

Беспроводная колонка T&G TG112

Минск, Советский

Доставка
Bluetooth колонка JBL Go3

68 р.

Bluetooth колонка JBL Go3

Минск, Советский

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Яндекс Станция Лайт

165 р.

Яндекс Станция Лайт

Минск, Советский

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Колонка defender портативная б/у

15 р.

Колонка defender портативная б/у

Минск, Советский

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Яндекс станция мини 2

220 р.

Яндекс станция мини 2

Минск, Советский

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Яндекс станция Лайт

140 р.

Яндекс станция Лайт

Минск, Советский

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Беспроводная Bluetooth-колонка B15

185 р.

Беспроводная Bluetooth-колонка B15

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Hopestar A30 PARTY

200 р.

Беспроводная колонка Hopestar A30 PARTY

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка JBL Xtreme 2 (черная)

440 р.

Беспроводная колонка JBL Xtreme 2 (черная)

Минск, Советский

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УМНАЯ КОЛОНКА ЯНДЕКС СТАНЦИЯ НОВАЯ

285 р.

УМНАЯ КОЛОНКА ЯНДЕКС СТАНЦИЯ НОВАЯ

Минск, Советский

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Портативная Bluetooth колонка ANKER SoundCore 2

130 р.

Портативная Bluetooth колонка ANKER SoundCore 2

Минск, Советский

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JBL GO 2

40 р.

JBL GO 2

Минск, Советский

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Bluetooth колонка Xiaomi Mi Portable Speaker

50 р.

Bluetooth колонка Xiaomi Mi Portable Speaker

Минск, Советский

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Портативная колонка Charge mini 3

21 р.

Портативная колонка Charge mini 3

Минск, Советский

Колонка Sven

35 р.

Колонка Sven

Минск, Советский

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Беспроводная колонка Microlab

40 р.

Беспроводная колонка Microlab

Минск, Советский

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Умная колонка VK Капсула Нео

129 р.

Умная колонка VK Капсула Нео

Минск, Советский

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VK Капсула Мини

180 р.

VK Капсула Мини

Минск, Советский

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Яндекс станция 2

445 р.

Яндекс станция 2

Минск, Советский

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Колонки Devialet Pnantom 600 W.

2 100 р.

Колонки Devialet Pnantom 600 W.

Минск, Советский

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Колонка Jbl 710 Partybox

2 350 р.

Колонка Jbl 710 Partybox

Минск, Советский

JBL Pulse 4

280 р.

JBL Pulse 4

Минск, Советский

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Bluetooth модуль аудио плата с динамиком

10 р.

Bluetooth модуль аудио плата с динамиком

Минск, Советский

Портативная Bluetooth Колонка Hopestar Party One 80 Вт, с двумя беспроводными микрофонами

360 р.

Портативная Bluetooth Колонка Hopestar Party One 80 Вт, с двумя беспроводными микрофонами

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка ZQS8210

190 р.

Беспроводная колонка ZQS8210

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Макс с zigbee

900 р.

Умная колонка Яндекс Станция Макс с zigbee

Минск, Советский

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Беспроводная колонка Huawei Sound Joy (а.37-038842)

249 р.

Беспроводная колонка Huawei Sound Joy (а.37-038842)

Минск, Советский

Доставка
колонка JBL110

1 050 р.

колонка JBL110

Минск, Советский

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Marshall STANMORE II BLUETOOTH Black

990 р.

Marshall STANMORE II BLUETOOTH Black

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка JBL Xtreme 2

450 р.

Беспроводная колонка JBL Xtreme 2

Минск, Советский

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Яндекс станция лайт Алиса

50 р.

Яндекс станция лайт Алиса

Минск, Советский

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Колонки

20 р.

Колонки

Минск, Советский

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Портативный динамик для jbl clip 3

35 р.

Портативный динамик для jbl clip 3

Минск, Советский

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Колонка Divoom

110 р.

Колонка Divoom

Минск, Советский

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Портативная колонка HAMA Soundcup-L

70 р.

Портативная колонка HAMA Soundcup-L

Минск, Советский

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Портативная BT Speaker с микрофоном и пультом, арт.ZQS4239

77 р.

Портативная BT Speaker с микрофоном и пультом, арт.ZQS4239

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка CANYON CNS-CBTSP5G

15 р.

Беспроводная колонка CANYON CNS-CBTSP5G

Минск, Советский

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Яндекс Макс блок питания

99 р.

Яндекс Макс блок питания

Минск, Советский

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Колонка

10 р.

Колонка

Минск, Советский

Беспроводная колонка SVEN PS-77 (5 Вт, AUX, BT). Гарантия

35 р.

Беспроводная колонка SVEN PS-77 (5 Вт, AUX, BT). Гарантия

Минск, Советский

Колонка bluetooth

25 р.

Колонка bluetooth

Минск, Советский

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Беспроводная караоке система SDRD SD-308 со светомузыкой

175 р.

Беспроводная караоке система SDRD SD-308 со светомузыкой

Минск, Советский

Беспроводная колонка Trust Urban Dixxo Delta (4Вт, AUX). Гарантия

35 р.

Беспроводная колонка Trust Urban Dixxo Delta (4Вт, AUX). Гарантия

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

ХИТ 2023 года-Мощная акустическая система портативная блютуз колонка ZQS-8210

199 р.

ХИТ 2023 года-Мощная акустическая система портативная блютуз колонка ZQS-8210

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

199 р.

Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

Витебск

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Nakatomi FS-10

Онлайн-заказ

88.17 р.

Беспроводная колонка Nakatomi FS-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (камуфляж)

Онлайн-заказ

78.17 р.

Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (камуфляж)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (красный)

Онлайн-заказ

78.21 р.

Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Philips BT3900W/00

Онлайн-заказ

76.40 р.

Беспроводная колонка Philips BT3900W/00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка SmartBuy Boom SBS-4000

Онлайн-заказ

84.26 р.

Беспроводная колонка SmartBuy Boom SBS-4000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Soundmax SM-PS5011B

Онлайн-заказ

85.71 р.

Беспроводная колонка Soundmax SM-PS5011B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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