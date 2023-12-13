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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Советском районе Минска

Корсет ортопедический грудопоясничный

350 р.

Корсет ортопедический грудопоясничный

Минск, Советский

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Бандаж на коленный сустав

20 р.

Бандаж на коленный сустав

Минск, Советский

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Фиксирующий бандаж на плечевой сустав,1 раз б/у

50 р.

Фиксирующий бандаж на плечевой сустав,1 раз б/у

Минск, Советский

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Фиксатор Коректор Новый

10 р.

Фиксатор Коректор Новый

Минск, Советский

Бандаж фиксирующий на плечевой сустав,повязка Дезо

50 р.

Бандаж фиксирующий на плечевой сустав,повязка Дезо

Минск, Советский

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Корректор осанки детский номер 1

5 р.

Корректор осанки детский номер 1

Минск, Советский

Корректор осанки

90 р.

Корректор осанки

Минск, Советский

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Бандаж

15 р.

Бандаж

Минск, Советский

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Пояс согревающий из овечьей шерсти двухсторонний

25 р.

Пояс согревающий из овечьей шерсти двухсторонний

Минск, Советский

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Пояс бандажный и радикулитный

Договорная

Пояс бандажный и радикулитный

Минск, Советский

Бандаж, корсет

20 р.

Бандаж, корсет

Минск, Советский

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Бандаж дородовой

20 р.

Бандаж дородовой

Минск, Советский

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Эластичный бинт

8 р.

Эластичный бинт

Минск, Советский

Бандаж паховый ORLETT HB-484 медицинский

130 р.

Бандаж паховый ORLETT HB-484 медицинский

Минск, Советский

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Послеоперационный бандаж на брюшную стенку

40 р.

Послеоперационный бандаж на брюшную стенку

Минск, Советский

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Пояс корсет для исправления осанки

20 р.

Пояс корсет для исправления осанки

Минск, Советский

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Бандаж для беременных 2 размер

15 р.

Бандаж для беременных 2 размер

Минск, Советский

плечевой бандаж

35 р.

плечевой бандаж

Минск, Советский

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Бандаж для беременных

10 р.

Бандаж для беременных

Минск, Советский

Корректор осанки

5 р.

Корректор осанки

Минск, Советский

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Тутор (бандаж фикс. Коленный усиленный)

75 р.

Тутор (бандаж фикс. Коленный усиленный)

Минск, Советский

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Корсет

150 р.

Корсет

Минск, Советский

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Бандаж

30 р.

Бандаж

Минск, Советский

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Бандаж

15 р.

Бандаж

Минск, Советский

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Бандаж для поясницы

65 р.

Бандаж для поясницы

Минск, Советский

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Бандаж orto до и послеродовый L

20 р.

Бандаж orto до и послеродовый L

Минск, Советский

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Бандаж для плечевого сустава с отводящей подушкой

50 р.

Бандаж для плечевого сустава с отводящей подушкой

Минск, Советский

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Корсет пояс ремень ПИО16 новый

69 р.

Корсет пояс ремень ПИО16 новый

Минск, Советский

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Корректор осанки Orlett TLSO-250(A) Германия

49 р.

Корректор осанки Orlett TLSO-250(A) Германия

Минск, Советский

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Бандаж голеностопа, размер L

35 р.

Бандаж голеностопа, размер L

Минск, Советский

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Бандаж для плеча цена договорная

Бесплатно

Бандаж для плеча цена договорная

Минск, Советский

Бандаж фиксирующий компрессионный новый

40 р.

Бандаж фиксирующий компрессионный новый

Минск, Советский

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повязка дезо optio rl-4

65 р.

повязка дезо optio rl-4

Минск, Советский

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Бандаж на колено эластичный, Orlett MKN-103

60 р.

Бандаж на колено эластичный, Orlett MKN-103

Минск, Советский

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Бандаж для беременных

5 р.

Бандаж для беременных

Минск, Советский

Корректор осанки

50 р.

Корректор осанки

Минск, Советский

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Бандаж коленный

50 р.

Бандаж коленный

Минск, Советский

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Бандаж ORLETT AB-309

100 р.

Бандаж ORLETT AB-309

Минск, Советский

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Повязка Дезо

60 р.

Повязка Дезо

Минск, Советский

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Подушка фрейка шина шинкк бандаж

5 р.

Подушка фрейка шина шинкк бандаж

Минск, Советский

Бандаж грыжевой вентральный Тревис-1442

50 р.

Бандаж грыжевой вентральный Тревис-1442

Минск, Советский

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бандаж

25 р.

бандаж

Минск, Советский

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Бандаж послеоперационный

7 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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