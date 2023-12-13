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Товары от Куфар Маркета
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Аксессуары для волос в Советском районе Минска
25 р.
Накладной хвост искуственный (новый)
47 р.
Шиньон хвост
110 р.
Волосы натуральные 43 см
110 р.
Волосы натуральные 40 см
15 р.
Афрорезинки
39 р.
Заколка (гребень) и кольцо р.19-20 (комплект)
45 р.
Заколка (краб) пластик чёрный со стразами
3 р.
Гребень (заколка) из жёсткого пластика
15 р.
Зеленый БАНТ
20 р.
Новая резинка-браслет Invisibobble 1 шт
2 р.
Бублик для волос черный диаметр 8 см новый
15 р.
Брошь, резинка украшение для волос роза
10 р.
Бант заколка брошь Stradivarius
Договорная
Обручи, заколки, сережки
15 р.
Заколка для волос
15 р.
Ободки для волос Haluta
9 р.
Резинки для волос. Ручная вязка (дизайны внутри)
Бесплатно
Заколка для волос
20 р.
Брашинг , новый , подарок
5 р.
Крабик для волос
5 р.
Крабик для волос (золотой)
12 р.
Заколка автомат с камушками
3 р.
Заколка краб и резинка для волос
20 р.
Обруч хендмейд «Ягодки Смородины»
2 р.
Заколки для волос (цена за единицу)
3.50 р.
Заколки для волос
30 р.
Заколка для волос ручной работы. Новая
3 р.