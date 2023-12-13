Товары от Куфар Маркета
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Аксессуары для ванной в Советском районе Минска
Договорная
Сантехника
Минск, Советский
15 р.
Кнопка для слива, выдвижной фильтр
Минск, Советский
165 р.
Сиденье к унитазу с микролифтом ODEON
Минск, Советский
90 р.
Умывальник накладной керамический сканди
Минск, Советский
5 р.
Коврик для ванной 65*36 см.
Минск, Советский
350 р.
Тумба в комплекте с умывальником, зеркалом, краном
Минск, Советский
20 р.
Полка
Минск, Советский
10 р.
Держатель для душевой лейки с креплением, новый.
Минск, Советский
25 р.
Держатель для полотенец
Минск, Советский
10 р.
Ершик силиконовый гибкий новый для унитаза
Минск, Советский
8 р.
Набор для ванной, мыльница и стакан для щёток
Минск, Советский
20 р.
Мыльница и Стаканы BISK Chroma
Минск, Советский
5 р.
Шланги новые в оплётке из нержавеющей стали 40 см
Минск, Советский
15 р.
Люк пластиковый белый 30*30см
Минск, Советский
100 р.
Нажимной люк под плитку
Минск, Советский
27 р.
Бутылка дозатор для жидкого мыла
Минск, Советский
200 р.
ДУШ И СУШИЛКА
Минск, Советский
250 р.
Сиденье на ванну поворотное
Минск, Советский
15 р.
Крючок для ванной и других помещений
Минск, Советский
2.50 р.
Гибкая подводка для воды
Минск, Советский
Договорная
Ершик для унитаза Ledeme
Минск, Советский
15 р.
Мыльница
Минск, Советский
5 р.
Диспэнсор
Минск, Советский
3 р.
Мыльница керамическая
Минск, Советский
20 р.
Экраны для ванны с дефектами
Минск, Советский
45 р.
Поручень поворотный для ванной. Надёжный. Удобный
Минск, Советский
16 р.
Шторка душевая
Минск, Советский
20 р.
Органайзер (держатель) для зубной щетки и пасты pr
Минск, Советский
1 р.
Чашка декоративная для смесителя
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
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408.60 р.
Мыльница Duravit 99331000
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
418.80 р.
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
420.60 р.
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
401.20 р.
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
409.40 р.
Поручень Hansgrohe Logis 40513000
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
384 р.
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
358.20 р.
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
364.40 р.
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000
Могилевская, Бобруйск