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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Советском районе Минска

Сантехника

Договорная

Сантехника

Минск, Советский

Кнопка для слива, выдвижной фильтр

15 р.

Кнопка для слива, выдвижной фильтр

Минск, Советский

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Сиденье к унитазу с микролифтом ODEON

165 р.

Сиденье к унитазу с микролифтом ODEON

Минск, Советский

Умывальник накладной керамический сканди

90 р.

Умывальник накладной керамический сканди

Минск, Советский

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Коврик для ванной 65*36 см.

5 р.

Коврик для ванной 65*36 см.

Минск, Советский

Тумба в комплекте с умывальником, зеркалом, краном

350 р.

Тумба в комплекте с умывальником, зеркалом, краном

Минск, Советский

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Полка

20 р.

Полка

Минск, Советский

Держатель для душевой лейки с креплением, новый.

10 р.

Держатель для душевой лейки с креплением, новый.

Минск, Советский

Держатель для полотенец

25 р.

Держатель для полотенец

Минск, Советский

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Ершик силиконовый гибкий новый для унитаза

10 р.

Ершик силиконовый гибкий новый для унитаза

Минск, Советский

Набор для ванной, мыльница и стакан для щёток

8 р.

Набор для ванной, мыльница и стакан для щёток

Минск, Советский

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Мыльница и Стаканы BISK Chroma

20 р.

Мыльница и Стаканы BISK Chroma

Минск, Советский

Шланги новые в оплётке из нержавеющей стали 40 см

5 р.

Шланги новые в оплётке из нержавеющей стали 40 см

Минск, Советский

Люк пластиковый белый 30*30см

15 р.

Люк пластиковый белый 30*30см

Минск, Советский

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Нажимной люк под плитку

100 р.

Нажимной люк под плитку

Минск, Советский

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Бутылка дозатор для жидкого мыла

27 р.

Бутылка дозатор для жидкого мыла

Минск, Советский

ДУШ И СУШИЛКА

200 р.

ДУШ И СУШИЛКА

Минск, Советский

Сиденье на ванну поворотное

250 р.

Сиденье на ванну поворотное

Минск, Советский

Крючок для ванной и других помещений

15 р.

Крючок для ванной и других помещений

Минск, Советский

Гибкая подводка для воды

2.50 р.

Гибкая подводка для воды

Минск, Советский

Ершик для унитаза Ledeme

Договорная

Ершик для унитаза Ledeme

Минск, Советский

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Мыльница

15 р.

Мыльница

Минск, Советский

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Диспэнсор

5 р.

Диспэнсор

Минск, Советский

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Мыльница керамическая

3 р.

Мыльница керамическая

Минск, Советский

Экраны для ванны с дефектами

20 р.

Экраны для ванны с дефектами

Минск, Советский

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Поручень поворотный для ванной. Надёжный. Удобный

45 р.

Поручень поворотный для ванной. Надёжный. Удобный

Минск, Советский

Шторка душевая

16 р.

Шторка душевая

Минск, Советский

Органайзер (держатель) для зубной щетки и пасты pr

20 р.

Органайзер (держатель) для зубной щетки и пасты pr

Минск, Советский

Чашка декоративная для смесителя

1 р.

Чашка декоративная для смесителя

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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