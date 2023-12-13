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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Советском районе Минска

Чехол для телефона Samsung S10 прозрачный, силикон

10 р.

Чехол для телефона Samsung S10 прозрачный, силикон

Минск, Советский

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Сетевое зарядное устройство адаптер блок питания M

10 р.

Сетевое зарядное устройство адаптер блок питания M

Минск, Советский

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Зарядное устройство+кабель с разъемами USB и MiniU

9 р.

Зарядное устройство+кабель с разъемами USB и MiniU

Минск, Советский

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Чехлы для samsung S10 +

35 р.

Чехлы для samsung S10 +

Минск, Советский

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Новый чехол для телефона

5 р.

Новый чехол для телефона

Минск, Советский

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Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

15 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Кабель для Apple iPhone iPad Watch: Lightning, Type-C, USB-C/Lightning, USB-C/USB-C, AUX

10 р.

Кабель для Apple iPhone iPad Watch: Lightning, Type-C, USB-C/Lightning, USB-C/USB-C, AUX

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Бампер / Чехол Silicone Case и Ultra Thin для iPhone 5 5s SE 6 6s Plus 7 8 Plus SE 2020 2022

6 р.

Бампер / Чехол Silicone Case и Ultra Thin для iPhone 5 5s SE 6 6s Plus 7 8 Plus SE 2020 2022

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W

15 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Кожаный чехол Leather Case Premium разных расцветок для iPhone X XR XS 11 12 13 14 Mini Plus Pro Max

35 р.

Кожаный чехол Leather Case Premium разных расцветок для iPhone X XR XS 11 12 13 14 Mini Plus Pro Max

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехлы новые на iPhone 13 Pro max

5 р.

Чехлы новые на iPhone 13 Pro max

Минск, Советский

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Блок Питания Кубик Apple 20W iPhone iPad Оригинал

45 р.

Блок Питания Кубик Apple 20W iPhone iPad Оригинал

Минск, Советский

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Многофункциональный стабилизатор DJI OM 5

489 р.

Многофункциональный стабилизатор DJI OM 5

Минск, Советский

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Блок питания для iPhone 20w

35 р.

Блок питания для iPhone 20w

Минск, Советский

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Кабель Apple Lightning для зарядки

10 р.

Кабель Apple Lightning для зарядки

Минск, Советский

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Кабель для зарядки Apple Lightning / USB-C

15 р.

Кабель для зарядки Apple Lightning / USB-C

Минск, Советский

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Коробка Samsung А 30s

5 р.

Коробка Samsung А 30s

Минск, Советский

Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X Xs XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 Pro Plus Max

8 р.

Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X Xs XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 Pro Plus Max

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Изогнутое защитное стекло UV Glass (УФ-гель и лампа в комплекте) для Samsung Huawei Honor Xiaomi

15 р.

Изогнутое защитное стекло UV Glass (УФ-гель и лампа в комплекте) для Samsung Huawei Honor Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Внешний аккумулятор Harper PB-10011

28 р.

Внешний аккумулятор Harper PB-10011

Минск, Советский

Защитное стекло для любых Xiaomi и Poco

5 р.

Защитное стекло для любых Xiaomi и Poco

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехлы для iPhone 12 натуральная кожа

20 р.

Чехлы для iPhone 12 натуральная кожа

Минск, Советский

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Зарядное и другое

Договорная

Зарядное и другое

Минск, Советский

Бампер для смартфона OnePlus 10 Pro

30 р.

Бампер для смартфона OnePlus 10 Pro

Минск, Советский

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USB тестер Keweisi kws-v20

15 р.

USB тестер Keweisi kws-v20

Минск, Советский

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Чехол для iPhone XR

5 р.

Чехол для iPhone XR

Минск, Советский

Светящийся кабель Type C. 25 см.

5 р.

Светящийся кабель Type C. 25 см.

Минск, Советский

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Карта памяти 8гб

Договорная

Карта памяти 8гб

Минск, Советский

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Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
MicroSD / Micro SD / карта памяти / флеш-карта Samsung Evo Plus 8 16 32 64 128 256 512Gb

15 р.

MicroSD / Micro SD / карта памяти / флеш-карта Samsung Evo Plus 8 16 32 64 128 256 512Gb

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Подставка новая для iPad, E-Reader, iPhone Минск/П

5 р.

Подставка новая для iPad, E-Reader, iPhone Минск/П

Минск, Советский

Чехол Xiaomi Poco M4 Pro, Redmi Note 11 5G и 11T

5 р.

Чехол Xiaomi Poco M4 Pro, Redmi Note 11 5G и 11T

Минск, Советский

Чехлы и бампера для мобильного телефона новые

Бесплатно

Чехлы и бампера для мобильного телефона новые

Минск, Советский

Защитное стекло для любых Samsung Galaxy / Самсунг

5 р.

Защитное стекло для любых Samsung Galaxy / Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехлы на iPhone 13 Pro Max

Договорная

Чехлы на iPhone 13 Pro Max

Минск, Советский

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Чехлы iPhone 13, 13 pro max

10 р.

Чехлы iPhone 13, 13 pro max

Минск, Советский

Наушники M99 HOCO. Новые

7 р.

Наушники M99 HOCO. Новые

Минск, Советский

Чехлы оригинальные к iphone 7plus и iphone 8plus

15 р.

Чехлы оригинальные к iphone 7plus и iphone 8plus

Минск, Советский

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Кабели USB iphone android 2-3м

7 р.

Кабели USB iphone android 2-3м

Минск, Советский

Адаптер Apple original

8 р.

Адаптер Apple original

Минск, Советский

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Чехол кожаный 8

5 р.

Чехол кожаный 8

Минск, Советский

Силиконовые чехлы для Apple Iphone

8 р.

Силиконовые чехлы для Apple Iphone

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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