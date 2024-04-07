Вакансии в других регионахВсе объявления
950 р.
Рабочий на мебельное производство в г. Сенно
В компании ЧПТУП Андрия открыта вакансия Рабочий на мебельное производство в городе Сенно. Условия: Надежной и стабильной компании по производству мяг...
Витебская, Сенно
Договорная
Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.
Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется Швея
Зарплата от 1 000 до 2 000 руб на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. * Обязанности: - Работа в цеху швеей (спецодежда). - Индивидуальный пошив изд...
Могилев
3 500 р.
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ
Приглашаем столяров и плотников (рабочих других строительных специальностей) на производство: -сборка бань из профилированного бруса -строительство де...
Минская, Минский район
Договорная
Требуется слесарь механо-сборочных работ
Требуется слесарь механо-сборочных работ. Оплата труда ВЫСОКАЯ.
Витебская, Орша
3 000 р.
Фасовщики. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Гомель
3 000 р.
Сортировщики. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Могилев
3 000 р.
Сотрудники на тепличное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Витебск
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...
Могилев
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производс...
Витебск
3 000 р.
Разнорабочие. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Брест
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...
Витебск
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск
3 000 р.
Работники в теплицы. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Гродно
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАК...
Гомель
Договорная
Открыты вакансии на мебельном производстве
Мебельному производству на постоянную работу требуются: - слесаря - операторы станков с ПУ - оператор лазерных установок Оплата сдельная. Возможно обу...
Могилевская, Горки
1 200 р.
Сборщик изделий из ПВХ
Требуется сборщик изделий из ПВХ профиля. Собеседование по адресу: г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е / 09.00-16.00 / пн-пт
Гродно
Договорная
Приглашаем на работу формовщиков
Формовщик стеклопластиковых изделий, на производство. Обязательные требования: С опытом работы. На полный рабочий день. Производство в п.Станькова. (в...
Минская, Дзержинск
2 000 р.
рабочие на оцилиндровку древесины
На деревообрабатывающее предприятие требуются СТАНОЧНИКИ НА ОЦИЛИНДРОВКУ ДРЕВЕСИНЫ Что мы хотим в Вас увидеть: опыт работы на деревообрабатыва...
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Сборщик мебели
Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личны...
Гродно
3 000 р.
Сборщик мебели
Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личны...
Брест
2 100 р.
Требуется сборщик велоколес
Требуется сборщик велоколес ... Условия: - до 40 лет - без опыта можно - работа в районе Зелёный Луг, ул Лукьяновича 10, МИНСК - график 5/2, сб.вс. в...
Минск, Советский
950 р.
Рабочий на мебельное производство в г. Сенно
В компании ЧПТУП Андрия открыта вакансия Рабочий на мебельное производство в городе Сенно. Условия: Надежной и стабильной компании по производству мяг...
Витебская, Сенно
Договорная
Главный механик
Мясоперерабатывающий завод, один из ключевых активов по переработке мяса птицы международного холдинга Беларуси "Серволюкс", ищет в команду "Главного ...
Могилев
1 000 р.
Подсобный рабочий
Организация приглашает на постоянную работу Подсобного рабочего Работа: Помощь в изготовлении деревянной банной мебели, комплектующих для бань и саун...
Витебск
1 000 р.
рабочие на сбивку поддонов
Д/о предприятию требуется рабочие на сбивку поддонов. Работа постоянная, наличие сырья постоянное. График работы 2/2. Доставка на работу, с работы тра...
Брестская, Барановичи
2 500 р.
Главный бухгалтер
Компании по производству мебели требуется главный бухгалтер. Все вопросы по телефону. Резюме можно отправить на
Витебская, Орша
1 800 р.
Бухгалтер-экономист
Мясоперерабатывающее предприятие по обвалке и переработке свинины ищет в штат бухгалтера-экономиста . Опыт работы обязателен. З/П от 1800 р.
Минская, Минский район
2 000 р.
СТОЛЯР-ПЛОТНИК
Работа в отапливаемом цеху. Производим бани-бочки, окна, двери, трапики и иные изделия для бань. Всему обучаем. От ВАс желание обучаться и зарабатыват...
Минская, Дзержинск
Договорная
Требуется технолог
Мясоперерабатывающее предприятие по обвалке и переработке свинины ищет в штат технолога. Опыт работы обязателен. З/П от 1800 р.
Минская, Минский район
1 500 р.
Требуется грузчики
На постоянную работу на мясоперерабатывающее предприятие требуются грузчики, комплектовщики товара. Формирование заявок, сбор заявок, формирование по...
Минская, Минский район
Договорная
Столяр - станочник ( распиловщик)
Обязанности: - торцовка; - фрезеровка; - перепил; - переработка погонажной древесины Условия: Официальное трудоустройство. Полный социальный пакет. ...
Минск, Партизанский
2 000 р.
Сметчик
Обязанности: Составление всех необходимых документов для выполнения работ (смета, исполнительная документация) Требования: Умение читать проекты Строи...
Минск, Партизанский
2 500 р.
Менеджер по продажам B2B
Обязанности: • Поиск и развитие новых клиентов. • Удержание и развитие существующих клиентов. • Личные встречи с первыми лицами и руководителями подр...
Минск, Партизанский
Договорная
Подсобный работник на производство
Приглашаем на работу активных и желающих зарабатывать. Производство бань - бочек. Условия: работа на производстве загрузка-выгрузка Требования: привет...
Минск, Партизанский
5 000 р.
Руководитель цеха по сборке бань
Обязанности: - организация работы цеха по сборке бань (распределение задач, организация работы смен, планирование производства); - управление производ...
Минск, Партизанский
Договорная
Столяр
Стабильная работа с хорошим заработком!!! Без задержек по заработной плате!!! Официальное трудоустройство!!! Обязанности: Выполнение работ по производ...
Минск, Партизанский
1 700 р.
Электрогазосварщик вакансия
Обязанности: производство конструкций по ГОСТ 23118-2019 для юридических лиц производство ворот откатных, распашных, мебели, навесов для частных лиц Т...
Витебск