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Вакансии в других регионах

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Рабочий на мебельное производство в г. Сенно
vip

950 р.

Рабочий на мебельное производство в г. Сенно

В компании ЧПТУП Андрия открыта вакансия Рабочий на мебельное производство в городе Сенно. Условия: Надежной и стабильной компании по производству мяг...

Витебская, Сенно

Вакансия в другом регионе

Договорная

Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.

Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуется Швея

Договорная

Требуется Швея

Зарплата от 1 000 до 2 000 руб на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. * Обязанности: - Работа в цеху швеей (спецодежда). - Индивидуальный пошив изд...

Могилев

Вакансия в другом регионе
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

3 500 р.

СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

Приглашаем столяров и плотников (рабочих других строительных специальностей) на производство: -сборка бань из профилированного бруса -строительство де...

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе
Требуется слесарь механо-сборочных работ

Договорная

Требуется слесарь механо-сборочных работ

Требуется слесарь механо-сборочных работ. Оплата труда ВЫСОКАЯ.

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

3 000 р.

Фасовщики. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Сортировщики. Вахта

3 000 р.

Сортировщики. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на тепличное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на тепличное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производс...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Разнорабочие. Вахта

3 000 р.

Разнорабочие. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Брест

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Работники в теплицы. Вахта

3 000 р.

Работники в теплицы. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАК...

Гомель

Вакансия в другом регионе

Договорная

Открыты вакансии на мебельном производстве

Мебельному производству на постоянную работу требуются: - слесаря - операторы станков с ПУ - оператор лазерных установок Оплата сдельная. Возможно обу...

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе

1 200 р.

Сборщик изделий из ПВХ

Требуется сборщик изделий из ПВХ профиля. Собеседование по адресу: г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е / 09.00-16.00 / пн-пт

Гродно

Вакансия в другом регионе
Приглашаем на работу формовщиков

Договорная

Приглашаем на работу формовщиков

Формовщик стеклопластиковых изделий, на производство. Обязательные требования: С опытом работы. На полный рабочий день. Производство в п.Станькова. (в...

Минская, Дзержинск

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

рабочие на оцилиндровку древесины

На деревообрабатывающее предприятие требуются СТАНОЧНИКИ НА ОЦИЛИНДРОВКУ ДРЕВЕСИНЫ Что мы хотим в Вас увидеть:​​​​​​​ опыт работы на деревообрабатыва...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Сборщик мебели

3 000 р.

Сборщик мебели

Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личны...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Сборщик мебели

3 000 р.

Сборщик мебели

Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личны...

Брест

Вакансия в другом регионе
Требуется сборщик велоколес

2 100 р.

Требуется сборщик велоколес

Требуется сборщик велоколес ... Условия: - до 40 лет - без опыта можно - работа в районе Зелёный Луг, ул Лукьяновича 10, МИНСК - график 5/2, сб.вс. в...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Рабочий на мебельное производство в г. Сенно
vip

950 р.

Рабочий на мебельное производство в г. Сенно

В компании ЧПТУП Андрия открыта вакансия Рабочий на мебельное производство в городе Сенно. Условия: Надежной и стабильной компании по производству мяг...

Витебская, Сенно

Вакансия в другом регионе
Главный механик

Договорная

Главный механик

Мясоперерабатывающий завод, один из ключевых активов по переработке мяса птицы международного холдинга Беларуси "Серволюкс", ищет в команду "Главного ...

Могилев

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Подсобный рабочий

Организация приглашает на постоянную работу Подсобного рабочего Работа: Помощь в изготовлении деревянной банной мебели, комплектующих для бань и саун...

Витебск

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

рабочие на сбивку поддонов

Д/о предприятию требуется рабочие на сбивку поддонов. Работа постоянная, наличие сырья постоянное. График работы 2/2. Доставка на работу, с работы тра...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Главный бухгалтер

2 500 р.

Главный бухгалтер

Компании по производству мебели требуется главный бухгалтер. Все вопросы по телефону. Резюме можно отправить на

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе

1 800 р.

Бухгалтер-экономист

Мясоперерабатывающее предприятие по обвалке и переработке свинины ищет в штат бухгалтера-экономиста . Опыт работы обязателен. З/П от 1800 р.

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

СТОЛЯР-ПЛОТНИК

Работа в отапливаемом цеху. Производим бани-бочки, окна, двери, трапики и иные изделия для бань. Всему обучаем. От ВАс желание обучаться и зарабатыват...

Минская, Дзержинск

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется технолог

Мясоперерабатывающее предприятие по обвалке и переработке свинины ищет в штат технолога. Опыт работы обязателен. З/П от 1800 р.

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется грузчики

На постоянную работу на мясоперерабатывающее предприятие требуются грузчики, комплектовщики товара. Формирование заявок, сбор заявок, формирование по...

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе
Столяр - станочник ( распиловщик)

Договорная

Столяр - станочник ( распиловщик)

Обязанности: - торцовка; - фрезеровка; - перепил; - переработка погонажной древесины Условия: Официальное трудоустройство. Полный социальный пакет. ...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Сметчик

2 000 р.

Сметчик

Обязанности: Составление всех необходимых документов для выполнения работ (смета, исполнительная документация) Требования: Умение читать проекты Строи...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Менеджер по продажам B2B

2 500 р.

Менеджер по продажам B2B

Обязанности: • Поиск и развитие новых клиентов. • Удержание и развитие существующих клиентов. • Личные встречи с первыми лицами и руководителями подр...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Подсобный работник на производство

Договорная

Подсобный работник на производство

Приглашаем на работу активных и желающих зарабатывать. Производство бань - бочек. Условия: работа на производстве загрузка-выгрузка Требования: привет...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Руководитель цеха по сборке бань

5 000 р.

Руководитель цеха по сборке бань

Обязанности: - организация работы цеха по сборке бань (распределение задач, организация работы смен, планирование производства); - управление производ...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Столяр

Договорная

Столяр

Стабильная работа с хорошим заработком!!! Без задержек по заработной плате!!! Официальное трудоустройство!!! Обязанности: Выполнение работ по производ...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Электрогазосварщик вакансия

1 700 р.

Электрогазосварщик вакансия

Обязанности: производство конструкций по ГОСТ 23118-2019 для юридических лиц производство ворот откатных, распашных, мебели, навесов для частных лиц Т...

Витебск

Вакансия в другом регионе
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