logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Спорттовары
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Другие спортивные товары и аксессуары в Партизанском районе Минска

Детский мат

10 р.

Детский мат

Минск, Партизанский

badge-icon
Ласты

50 р.

Ласты

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Кимоно Хонбу

270 р.

Кимоно Хонбу

Минск, Партизанский

badge-icon
Пояса WKF

20 р.

Пояса WKF

Минск, Партизанский

badge-icon
Кимоно Добок

60 р.

Кимоно Добок

Минск, Партизанский

badge-icon
Кимоно Кокюшинкай

130 р.

Кимоно Кокюшинкай

Минск, Партизанский

badge-icon
Кимоно Кокюшинкай

140 р.

Кимоно Кокюшинкай

Минск, Партизанский

badge-icon
Дартс

55 р.

Дартс

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Диск

13 р.

Диск

Минск, Партизанский

Наколенники ASICS

40 р.

Наколенники ASICS

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Наколенники

50 р.

Наколенники

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Доска для плавания.

30 р.

Доска для плавания.

Минск, Партизанский

badge-icon
Боксерки новые

Договорная

Боксерки новые

Минск, Партизанский

Защита на колени, запястья

15 р.

Защита на колени, запястья

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Защита, шлем

30 р.

Защита, шлем

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Шлем для бокса

25 р.

Шлем для бокса

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Перчатки бокс Green HiLL

70 р.

Перчатки бокс Green HiLL

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Мяч Баскетбол

50 р.

Мяч Баскетбол

Минск, Партизанский

badge-icon
Защита для катания на роликах

12 р.

Защита для катания на роликах

Минск, Партизанский

Ремни для тяги TORNEO

10 р.

Ремни для тяги TORNEO

Минск, Партизанский

badge-icon
Перчатки для бокса

120 р.

Перчатки для бокса

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
ШАГОМЕР OMRON HJ-152

35 р.

ШАГОМЕР OMRON HJ-152

Минск, Партизанский

Сноуборд ботинки BURTON Moto

350 р.

Сноуборд ботинки BURTON Moto

Минск, Партизанский

Сноуборд DRAKE team 158 и крепы DRAKE reload

600 р.

Сноуборд DRAKE team 158 и крепы DRAKE reload

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Лапы для тренировки

40 р.

Лапы для тренировки

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Шлемы горнолыжный, вело, экстрим

30 р.

Шлемы горнолыжный, вело, экстрим

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Баскетбольное кольцо

90 р.

Баскетбольное кольцо

Минск, Партизанский

badge-icon
Кайт 4.5 m little devil Насос

Договорная

Кайт 4.5 m little devil Насос

Минск, Партизанский

Матрас надувной для плавания

40 р.

Матрас надувной для плавания

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Платье для фигурного катания

150 р.

Платье для фигурного катания

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Спорттовары

45 р.

Спорттовары

Минск, Партизанский

badge-icon
Бутылка для воды спортивная, фляга

15 р.

Бутылка для воды спортивная, фляга

Минск, Партизанский

badge-icon
Балансборд Dominant

50 р.

Балансборд Dominant

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Кимоно

30 р.

Кимоно

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Шапочка для плавания

5 р.

Шапочка для плавания

Минск, Партизанский

badge-icon
Сумка - чехол на руку спортивная

20 р.

Сумка - чехол на руку спортивная

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Штангетки PowerLift Pro

220 р.

Штангетки PowerLift Pro

Минск, Партизанский

badge-icon
Хрустальный мяч

100 р.

Хрустальный мяч

Минск, Партизанский

badge-icon
Скакалка гимнастическая

10 р.

Скакалка гимнастическая

Минск, Партизанский

Мячи для гольфа

2.50 р.

Мячи для гольфа

Минск, Партизанский

Балансировочная платформа

50 р.

Балансировочная платформа

Минск, Партизанский

badge-icon
Бриджи и одежда для верховой езды

30 р.

Бриджи и одежда для верховой езды

Минск, Партизанский

Рапира Шпага Сабля Электрическая В Сборе

200 р.

Рапира Шпага Сабля Электрическая В Сборе

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

80 р.

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

50 р.

ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Утягивающий корсет Sculpting Clothes

19.99 р.

Утягивающий корсет Sculpting Clothes

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураТехническая литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиТуристические, тактические рюкзакиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБадминтонБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм