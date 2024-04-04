Товары от Куфар Маркета
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Прочее из растений, рассады и семян в Партизанском районе Минска
0.09 р.
Горшки для рассады (0,2 - 80л) опт/розница
Минск, Партизанский
1 р.
Подвесной горшок, кашпо, горшок-миска для хризантем
Минск, Партизанский
25 р.
Корни сортовых пионов
Минск, Партизанский
7 р.
Плющ Хедера Helix EVA Haning basket
Минск, Партизанский
1 р.
Сухоцветы в ассортименте
Минск, Партизанский
5 р.
Горшки для рассады.
Минск, Партизанский
90 р.
Грядки из Еврокубов
Минск, Партизанский
60 р.
Орхидея фаленопсис сортовая из личной коллекции
Минск, Партизанский
2.50 р.
Тюльпаны в розницу на 5-8 марта и мелк. опт.
Минск, Партизанский
0.50 р.
Семена помидор и рассада Италия Россия
Минск, Партизанский
3.50 р.
Тюльпаны Опт, мелкий опт.
Минск, Партизанский
5 р.
Черенки инжира Брунсквик Долмацкий
Минск, Партизанский
10 р.
Лаванда
Минск, Партизанский
Договорная
Можжевельник
Минск, Партизанский
11.99 р.
Торф верховой Двина нейтрализованный/кислый/для голубики 100 литров
Минск, Ленинский
12 р.
Гортензия крупнолисная Фрейденштейн
Минск, Центральный
10 р.
Цветы
Минск, Первомайский
16.90 р.
Сетка от кротов пластиковая
Минск, Ленинский
Договорная
Ствол дерева
Минск, Московский
Договорная
Табак
Минск, Первомайский
35 р.
''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.
Минск, Октябрьский
14.39 р.
Грунт Двина питательный 100 литров
Минск, Ленинский
10 р.
Кассеты для рассады (4шт) одним лотом
Минск, Первомайский
Бесплатно
Стаканчики под рассаду
Минск, Фрунзенский
0.30 р.
Статица
Минск, Октябрьский
0.10 р.
Стаканы для рассады
Минск, Московский
Бесплатно
Ель в горшке
Минск, Фрунзенский
0.40 р.
Картофель
Минск, Фрунзенский
60 р.
Проращиватель для семян
Минск, Первомайский
6 р.
Лунария
Минск, Советский
10 р.
САМШИТ ПРОДАМ
Минск, Первомайский
10 р.
Корделина БРОНЬ
Минск, Московский
0.55 р.
Деревенский картофель сорт ''скарб''
Минск, Заводской
1 р.
Бирючина
Минск, Фрунзенский
1 р.
Тюльпаны за 1р
Минск, Центральный
Договорная
Злаки / злаковые растения
Минск, Октябрьский
10 р.
БАДАН 10р ПОЧТА
Минск, Московский
35 р.
Гортензия семицветная
Минск, Фрунзенский
0.50 р.
Картофель Королева Анна с доставкой
Минск, Фрунзенский
400 р.
Туя брабант
Минск, Московский
1 р.
Выращивание и переработка корнеплодов
Минск, Первомайский
10 р.
Лилейники из личной коллекции
Минск, Московский
5 р.
Георгин клубни
Минск, Ленинский
13 р.
Туя Smaragd
Минск, Центральный
30 р.
Туя Golden Smaragd
Минск, Центральный
20 р.
Туя Hoseri
Минск, Центральный
30 р.
Туя Yellow Ribbon
Минск, Центральный
5 р.
Уличные суккуленты
Минск, Центральный
8 р.
Туи Холмструб
Минск, Центральный
10 р.
Фацелия
Минск, Центральный
5 р.
Розмарин срезка
Минск, Первомайский
20 р.
Форзиция. Начинает цвести.
Минск, Октябрьский
0.12 р.
Садовые этикетки
Минск, Фрунзенский
1 р.
Черенки метельчатых гортензий
Минск, Фрунзенский
8.50 р.
Грунт
Минск, Заводской
Договорная
Вербачка, сухоцвет к Пасхе
Минск, Заводской
Договорная
Карликовая сирень-лагерстремия
Минск, Фрунзенский
14 р.
Георгины крупные клубни.
Минск, Первомайский
10 р.
Торфяные горшочки для рассады
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
35 р.
''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.
Минск, Октябрьский
10 р.
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение
Могилев
10 р.
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение
Витебская, Орша
14.35 р.
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте
Брест
1.37 р.
Кассеты для рассады в ассоритименте
Брест
90 р.
Грядки из Еврокубов
Минск, Партизанский
Договорная
Тюльпаны 2024
Минская, Борисов
Договорная
Тюльпаны 2024
Минск, Центральный