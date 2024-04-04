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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Партизанском районе Минска

Горшки для рассады (0,2 - 80л) опт/розница

0.09 р.

Горшки для рассады (0,2 - 80л) опт/розница

Минск, Партизанский

Подвесной горшок, кашпо, горшок-миска для хризантем

1 р.

Подвесной горшок, кашпо, горшок-миска для хризантем

Минск, Партизанский

Корни сортовых пионов

25 р.

Корни сортовых пионов

Минск, Партизанский

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Плющ Хедера Helix EVA Haning basket

7 р.

Плющ Хедера Helix EVA Haning basket

Минск, Партизанский

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Сухоцветы в ассортименте

1 р.

Сухоцветы в ассортименте

Минск, Партизанский

Горшки для рассады.

5 р.

Горшки для рассады.

Минск, Партизанский

Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Орхидея фаленопсис сортовая из личной коллекции

60 р.

Орхидея фаленопсис сортовая из личной коллекции

Минск, Партизанский

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Тюльпаны в розницу на 5-8 марта и мелк. опт.

2.50 р.

Тюльпаны в розницу на 5-8 марта и мелк. опт.

Минск, Партизанский

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Семена помидор и рассада Италия Россия

0.50 р.

Семена помидор и рассада Италия Россия

Минск, Партизанский

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Тюльпаны Опт, мелкий опт.

3.50 р.

Тюльпаны Опт, мелкий опт.

Минск, Партизанский

Черенки инжира Брунсквик Долмацкий

5 р.

Черенки инжира Брунсквик Долмацкий

Минск, Партизанский

Лаванда

10 р.

Лаванда

Минск, Партизанский

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Можжевельник

Договорная

Можжевельник

Минск, Партизанский

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Минск, Ленинский

Гортензия крупнолисная Фрейденштейн

12 р.

Гортензия крупнолисная Фрейденштейн

Минск, Центральный

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Цветы

10 р.

Цветы

Минск, Первомайский

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Сетка от кротов пластиковая

16.90 р.

Сетка от кротов пластиковая

Минск, Ленинский

Ствол дерева

Договорная

Ствол дерева

Минск, Московский

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Табак

Договорная

Табак

Минск, Первомайский

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Грунт Двина питательный 100 литров
vip

14.39 р.

Грунт Двина питательный 100 литров

Минск, Ленинский

Кассеты для рассады (4шт) одним лотом

10 р.

Кассеты для рассады (4шт) одним лотом

Минск, Первомайский

Стаканчики под рассаду

Бесплатно

Стаканчики под рассаду

Минск, Фрунзенский

Статица

0.30 р.

Статица

Минск, Октябрьский

Стаканы для рассады

0.10 р.

Стаканы для рассады

Минск, Московский

Ель в горшке

Бесплатно

Ель в горшке

Минск, Фрунзенский

0.40 р.

Картофель

Минск, Фрунзенский

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Проращиватель для семян

60 р.

Проращиватель для семян

Минск, Первомайский

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Лунария

6 р.

Лунария

Минск, Советский

САМШИТ ПРОДАМ

10 р.

САМШИТ ПРОДАМ

Минск, Первомайский

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Корделина БРОНЬ

10 р.

Корделина БРОНЬ

Минск, Московский

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Деревенский картофель сорт ''скарб''

0.55 р.

Деревенский картофель сорт ''скарб''

Минск, Заводской

Бирючина

1 р.

Бирючина

Минск, Фрунзенский

Тюльпаны за 1р

1 р.

Тюльпаны за 1р

Минск, Центральный

Злаки / злаковые растения

Договорная

Злаки / злаковые растения

Минск, Октябрьский

БАДАН 10р ПОЧТА

10 р.

БАДАН 10р ПОЧТА

Минск, Московский

Гортензия семицветная

35 р.

Гортензия семицветная

Минск, Фрунзенский

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Картофель Королева Анна с доставкой

0.50 р.

Картофель Королева Анна с доставкой

Минск, Фрунзенский

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Туя брабант

400 р.

Туя брабант

Минск, Московский

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Выращивание и переработка корнеплодов

1 р.

Выращивание и переработка корнеплодов

Минск, Первомайский

Лилейники из личной коллекции

10 р.

Лилейники из личной коллекции

Минск, Московский

Георгин клубни

5 р.

Георгин клубни

Минск, Ленинский

Туя Smaragd

13 р.

Туя Smaragd

Минск, Центральный

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Туя Golden Smaragd

30 р.

Туя Golden Smaragd

Минск, Центральный

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Туя Hoseri

20 р.

Туя Hoseri

Минск, Центральный

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Туя Yellow Ribbon

30 р.

Туя Yellow Ribbon

Минск, Центральный

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Уличные суккуленты

5 р.

Уличные суккуленты

Минск, Центральный

Туи Холмструб

8 р.

Туи Холмструб

Минск, Центральный

Фацелия

10 р.

Фацелия

Минск, Центральный

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Розмарин срезка

5 р.

Розмарин срезка

Минск, Первомайский

Форзиция. Начинает цвести.

20 р.

Форзиция. Начинает цвести.

Минск, Октябрьский

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Садовые этикетки

0.12 р.

Садовые этикетки

Минск, Фрунзенский

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Черенки метельчатых гортензий

1 р.

Черенки метельчатых гортензий

Минск, Фрунзенский

Грунт

8.50 р.

Грунт

Минск, Заводской

Вербачка, сухоцвет к Пасхе

Договорная

Вербачка, сухоцвет к Пасхе

Минск, Заводской

Карликовая сирень-лагерстремия

Договорная

Карликовая сирень-лагерстремия

Минск, Фрунзенский

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Георгины крупные клубни.

14 р.

Георгины крупные клубни.

Минск, Первомайский

Торфяные горшочки для рассады

10 р.

Торфяные горшочки для рассады

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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