Другие домашние питомцы в Партизанском районе Минска
140 р.
Африканский ёжик (мальчик)
Минск, Партизанский
0.60 р.
Аквариумные улитки '',СПИКСИ'' или Аква ''Эльф ''
Минск, Партизанский
Договорная
Улитки архахатина овум альбино
Минск, Партизанский
Договорная
Улитки сухопутные архахатины
Минск, Партизанский
140 р.
Африканский ежик
Минск, Партизанский
Договорная
Улитки сухопутные караколусы
Минск, Партизанский
30 р.
Посижу с вашим питомцем. Собакой, котом и другими
Минск, Партизанский
50 р.
Террариум, паучатник
Минск, Партизанский
25 р.
Пауки птицееды
Минск, Партизанский
2 р.
Улитки ахатинки
Минск, Октябрьский
45 р.
Муравьиная ферма с муравьями
Минск, Первомайский
5 р.
Котята
Минск, Центральный
20 р.
Аксолотль
Минск, Фрунзенский
100 р.
Паук-птицеед
Минск, Советский
1.50 р.
Улитка Ахатин Иммакулята 5 см
Минск, Октябрьский
Бесплатно
Улитки
Минск, Заводской
25 р.
Муравьиная ферма.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Муравьиная ферма
Минск, Октябрьский
5 р.
Лошадиный паук птицеед Lasiodora parahybana
Минск, Первомайский
95 р.
Аксолотль
Минск, Первомайский
Бесплатно
Яйца Ахатин
Минск, Центральный
50 р.
Скорпион Parabuthus raudus Dark
Минск, Первомайский
15 р.
Улитки ахатины
Минск, Первомайский
20 р.
Экзотические муравьи Pheidole pallidula
Минск, Московский
Бесплатно
Ампулярий
Минск, Первомайский
0.20 р.
Палочники
Минск, Советский
Договорная
Аксолотли
Минск, Первомайский
395 р.
Муравьи Campanotus Singularis
Минск, Фрунзенский
Договорная
Красноухая Черепашка Апрелина 2 года
Минск, Московский
1 р.
Улитки ампулярии, жёлтые
Минск, Первомайский
1 р.
Спикси (Эльф) аквариумная улитка
Минск, Фрунзенский
200 р.
Экзотические муравьи Myrmicaria brunnea
Минск, Московский
Бесплатно
Улитята ахатина
Минск, Фрунзенский
45 р.
Паук-птицеед (Павук-птушкаед)
Минск, Советский
35 р.
Звёздчатый веслоноги (Зорысты весланог)
Минск, Советский
20 р.
Паук птицеед Chilobrachys Vietnam Blue
Минск, Первомайский
200 р.
Паук
Минск, Центральный
60 р.
Чёрный скорпион Hottentotta gentili
Минск, Первомайский
40 р.
Экзотические муравьи Camponotus fedtschenkoi
Минск, Московский
50 р.
Муравьиная ферма
Минск, Советский
5 р.
Улитки ахатина Ретикулята альбино.
Минск, Фрунзенский
50 р.
Экзотические муравьи Camponotus cruentatus
Минск, Московский
Договорная
Eublaberus posticus
Минск, Фрунзенский
Договорная
Аксолотль
Минск, Заводской
95 р.
Camponotus nicobarensis (Рыжий реактивный муравей)
Минск, Советский
10 р.
Улитки Ахатины
Минск, Центральный
Договорная
Катушки, физы
Минск, Московский
130 р.
Черный скорпион гетерометрус Heterometrus
Минск, Первомайский
215 р.
Сом Жирафовый
Минск, Первомайский
100 р.
Африканский карликовый ёж (декоративная порода)
Минск, Московский
Бесплатно
Бесплатно улитки ахатины
Минск, Советский
10 р.
Юлиточки альбиносики
Минск, Фрунзенский
120 р.
Муравьиная ферма с маткой и муравьями (Формикарий)
Минск, Октябрьский
0.50 р.
Красные креветки Вишня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Дом работница
Минск, Центральный
2 р.
Улитка румина деколата
Минск, Заводской
Бесплатно
Улитки ахатины
Минск, Фрунзенский
Договорная
Поводки
Минск, Ленинский