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Товары от Куфар Маркета

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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Партизанском районе Минска

Пескосоль противогололедный реагент

4.50 р.

Пескосоль противогололедный реагент

Минск, Партизанский

Аромасаше

4 р.

Аромасаше

Минск, Партизанский

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Решётка вентиляционная

4 р.

Решётка вентиляционная

Минск, Партизанский

Грязезащитный Коврик придверный EVA 130*80см,

54 р.

Грязезащитный Коврик придверный EVA 130*80см,

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Кронштейн для крепления вещей на стену

20 р.

Кронштейн для крепления вещей на стену

Минск, Партизанский

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Titan MA 2230 Настенный кронштейн для Монитора

50 р.

Titan MA 2230 Настенный кронштейн для Монитора

Минск, Партизанский

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Фонарик и другое

Договорная

Фонарик и другое

Минск, Партизанский

Водная помпа

5 р.

Водная помпа

Минск, Партизанский

Шампуры бамбуковые/шпажки

1.90 р.

Шампуры бамбуковые/шпажки

Минск, Партизанский

Мыльница

Бесплатно

Мыльница

Минск, Партизанский

Канистры 25 л

10 р.

Канистры 25 л

Минск, Партизанский

Бесплатно

Доски

Минск, Партизанский

Коврик,сушилка для посуды ЭВА35*50см

11 р.

Коврик,сушилка для посуды ЭВА35*50см

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Средство от постельных клопов(Блокада антиклоп)

4.50 р.

Средство от постельных клопов(Блокада антиклоп)

Минск, Партизанский

Автоматический распылитель AirWick

15 р.

Автоматический распылитель AirWick

Минск, Партизанский

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Керосиновая лампа

Договорная

Керосиновая лампа

Минск, Партизанский

Дистиллятор домашний

200 р.

Дистиллятор домашний

Минск, Партизанский

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Воздушный аккумулятор

150 р.

Воздушный аккумулятор

Минск, Партизанский

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Веревка 10 метров.

10 р.

Веревка 10 метров.

Минск, Партизанский

Дозатор для жидкого мыла

45 р.

Дозатор для жидкого мыла

Минск, Партизанский

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Фляга

15 р.

Фляга

Минск, Партизанский

Щётка для удаления шерсти животных.9 р.

9 р.

Щётка для удаления шерсти животных.9 р.

Минск, Партизанский

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Доска стиральная

12 р.

Доска стиральная

Минск, Партизанский

Лопатка из нержавейки

10 р.

Лопатка из нержавейки

Минск, Партизанский

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воздухоосвежитель - увлажнитель

40 р.

воздухоосвежитель - увлажнитель

Минск, Партизанский

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Мыльница

3 р.

Мыльница

Минск, Партизанский

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Подставка под мыло

2 р.

Подставка под мыло

Минск, Партизанский

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Петля дверная стальная

11 р.

Петля дверная стальная

Минск, Партизанский

Лампа керосиновая 280мм

39 р.

Лампа керосиновая 280мм

Минск, Партизанский

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Огнетушитель ОП-8(з)-АВСЕ МИГ

55 р.

Огнетушитель ОП-8(з)-АВСЕ МИГ

Минск, Партизанский

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Тележка хозяйственная бу

20 р.

Тележка хозяйственная бу

Минск, Партизанский

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Латексные перчатки

20 р.

Латексные перчатки

Минск, Партизанский

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Глазок дверной.

8 р.

Глазок дверной.

Минск, Партизанский

Лампа светодиодная BELSVET E27 9W

3 р.

Лампа светодиодная BELSVET E27 9W

Минск, Партизанский

Дозатор для жидкого мыла. Стекло .

Договорная

Дозатор для жидкого мыла. Стекло .

Минск, Партизанский

Разветвитель электрический

5 р.

Разветвитель электрический

Минск, Партизанский

Моток пластикового шнура

5 р.

Моток пластикового шнура

Минск, Партизанский

Лампа паяльная

20 р.

Лампа паяльная

Минск, Партизанский

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Корзинка

25 р.

Корзинка

Минск, Партизанский

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Тройник

9 р.

Тройник

Минск, Партизанский

Подставка для живой елки

35 р.

Подставка для живой елки

Минск, Партизанский

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Подставка для живой елки

25 р.

Подставка для живой елки

Минск, Партизанский

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Пульверизатор икеа IKEA Tomat

10 р.

Пульверизатор икеа IKEA Tomat

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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