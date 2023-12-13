Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Партизанском районе Минска
4.50 р.
Пескосоль противогололедный реагент
Минск, Партизанский
4 р.
Аромасаше
Минск, Партизанский
4 р.
Решётка вентиляционная
Минск, Партизанский
54 р.
Грязезащитный Коврик придверный EVA 130*80см,
Минск, Партизанский
20 р.
Кронштейн для крепления вещей на стену
Минск, Партизанский
50 р.
Titan MA 2230 Настенный кронштейн для Монитора
Минск, Партизанский
Договорная
Фонарик и другое
Минск, Партизанский
5 р.
Водная помпа
Минск, Партизанский
1.90 р.
Шампуры бамбуковые/шпажки
Минск, Партизанский
Бесплатно
Мыльница
Минск, Партизанский
10 р.
Канистры 25 л
Минск, Партизанский
Бесплатно
Доски
Минск, Партизанский
11 р.
Коврик,сушилка для посуды ЭВА35*50см
Минск, Партизанский
4.50 р.
Средство от постельных клопов(Блокада антиклоп)
Минск, Партизанский
15 р.
Автоматический распылитель AirWick
Минск, Партизанский
Договорная
Керосиновая лампа
Минск, Партизанский
200 р.
Дистиллятор домашний
Минск, Партизанский
150 р.
Воздушный аккумулятор
Минск, Партизанский
10 р.
Веревка 10 метров.
Минск, Партизанский
45 р.
Дозатор для жидкого мыла
Минск, Партизанский
15 р.
Фляга
Минск, Партизанский
9 р.
Щётка для удаления шерсти животных.9 р.
Минск, Партизанский
12 р.
Доска стиральная
Минск, Партизанский
10 р.
Лопатка из нержавейки
Минск, Партизанский
40 р.
воздухоосвежитель - увлажнитель
Минск, Партизанский
3 р.
Мыльница
Минск, Партизанский
2 р.
Подставка под мыло
Минск, Партизанский
11 р.
Петля дверная стальная
Минск, Партизанский
39 р.
Лампа керосиновая 280мм
Минск, Партизанский
55 р.
Огнетушитель ОП-8(з)-АВСЕ МИГ
Минск, Партизанский
20 р.
Тележка хозяйственная бу
Минск, Партизанский
20 р.
Латексные перчатки
Минск, Партизанский
8 р.
Глазок дверной.
Минск, Партизанский
3 р.
Лампа светодиодная BELSVET E27 9W
Минск, Партизанский
Договорная
Дозатор для жидкого мыла. Стекло .
Минск, Партизанский
5 р.
Разветвитель электрический
Минск, Партизанский
5 р.
Моток пластикового шнура
Минск, Партизанский
20 р.
Лампа паяльная
Минск, Партизанский
25 р.
Корзинка
Минск, Партизанский
9 р.
Тройник
Минск, Партизанский
35 р.
Подставка для живой елки
Минск, Партизанский
25 р.
Подставка для живой елки
Минск, Партизанский
10 р.
Пульверизатор икеа IKEA Tomat
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
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31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)
Минск, Центральный
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84.50 р.
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз
Минск, Центральный
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27 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
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14 р.
Перчатки садовые Garden Genie Glovers
Минск, Центральный
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Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный