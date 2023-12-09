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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Партизанском районе Минска

Труба профильная 80*40, 40*20

Договорная

Труба профильная 80*40, 40*20

Минск, Партизанский

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Калитка

Договорная

Калитка

Минск, Партизанский

Петли гаражные D40

10 р.

Петли гаражные D40

Минск, Партизанский

Пружина для двери (дивана)

10 р.

Пружина для двери (дивана)

Минск, Партизанский

Заглушки для профильных труб...

Договорная

Заглушки для профильных труб...

Минск, Партизанский

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Ворота секционные в гараж

4 700 р.

Ворота секционные в гараж

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кронштейн для столба и соединитель трубы

3.50 р.

Кронштейн для столба и соединитель трубы

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Пульт автоматики ворот Nice

30 р.

Пульт автоматики ворот Nice

Минск, Партизанский

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Пульт ДУ для ворот, роллет, шлагбаумов

15 р.

Пульт ДУ для ворот, роллет, шлагбаумов

Минск, Партизанский

Пульт ДУ для ворот, шлагбаума ALUTECH AT-4N

30 р.

Пульт ДУ для ворот, шлагбаума ALUTECH AT-4N

Минск, Партизанский

Пульт ДУ для ворот шлагбаума BFT

30 р.

Пульт ДУ для ворот шлагбаума BFT

Минск, Партизанский

Забор жалюзи

59 р.

Забор жалюзи

Минск, Партизанский

Столбик металлический

20 р.

Столбик металлический

Минск, Партизанский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Плоский лист оцинкованный (металлопрофиль)

12.76 р.

Плоский лист оцинкованный (металлопрофиль)

Минск, Центральный

Переключатель с ключам Nice

80 р.

Переключатель с ключам Nice

Минск, Центральный

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Сетка защитная затеняющая фасадная зеленая

18.30 р.

Сетка защитная затеняющая фасадная зеленая

Минск, Ленинский

Комплект приводов для распашных ворот DC 250

960 р.

Комплект приводов для распашных ворот DC 250

Минск, Московский

Комплект консольного оборудования КАВ 5 (new)

345 р.

Комплект консольного оборудования КАВ 5 (new)

Минск, Московский

Комплекты для откатных ворот

315 р.

Комплекты для откатных ворот

Минск, Московский

Привод для откатных ворот Nice RD400 КСЕ

680 р.

Привод для откатных ворот Nice RD400 КСЕ

Минск, Московский

Лента для забора

26 р.

Лента для забора

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Двери распашные.Железные

50 р.

Двери распашные.Железные

Минск, Советский

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Роллеты, роллетные ворота

Договорная

Роллеты, роллетные ворота

Минск, Фрунзенский

Железное ограждение

Договорная

Железное ограждение

Минск, Октябрьский

Ручейковый ремень PH, PJ, PK и PL. Склад Минск.

21 р.

Ручейковый ремень PH, PJ, PK и PL. Склад Минск.

Минск, Советский

Доставка
Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

665 р.

Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пульт-брелок двухканальный Radio NERO 8101-2

25 р.

Пульт-брелок двухканальный Radio NERO 8101-2

Минск, Центральный

Привод для откатных ворот с двумя пультами

800 р.

Привод для откатных ворот с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Комплект фурнитуры для откатных ворот DoorHan х/к 71Х60Х3,5

689 р.

Комплект фурнитуры для откатных ворот DoorHan х/к 71Х60Х3,5

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Передатчик 2-канальный FLO2RE (пульт)

35 р.

Передатчик 2-канальный FLO2RE (пульт)

Минск, Фрунзенский

Пульт для ворот 2-х канальный Door Han

25 р.

Пульт для ворот 2-х канальный Door Han

Минск, Первомайский

Пульт к шлагбауму NICE

30 р.

Пульт к шлагбауму NICE

Минск, Фрунзенский

Стальной люк под плитку.

250 р.

Стальной люк под плитку.

Минск, Центральный

Ходовой ролик Alutech для ворот

Договорная

Ходовой ролик Alutech для ворот

Минск, Первомайский

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Замок гаражный СССР новый

100 р.

Замок гаражный СССР новый

Минск, Фрунзенский

Крышка бетонная 2-х скатная 390*270мм

4 р.

Крышка бетонная 2-х скатная 390*270мм

Минск, Центральный

Электромеханический привод ASI50KIT для ворот

1 000 р.

Электромеханический привод ASI50KIT для ворот

Минск, Центральный

Решетка - ограждение мест хранения

800 р.

Решетка - ограждение мест хранения

Минск, Московский

Лезвия ольфа

Договорная

Лезвия ольфа

Минск, Московский

Металлоштакетник ХИТ2023

3.30 р.

Металлоштакетник ХИТ2023

Минск, Первомайский

Ролета

Договорная

Ролета

Минск, Советский

Пульт Nice Flor-s

30 р.

Пульт Nice Flor-s

Минск, Советский

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Навес кованный

3 000 р.

Навес кованный

Минск, Первомайский

165 р.

Проволока колючая для ограждения

Минск, Первомайский

Реле ALUTECH SS446L для подъемных ворот

50 р.

Реле ALUTECH SS446L для подъемных ворот

Минск, Заводской

Колючая проволока

80 р.

Колючая проволока

Минск, Фрунзенский

Замок навесной на запчасти. 3р/1шт. Могу выслать Е

3 р.

Замок навесной на запчасти. 3р/1шт. Могу выслать Е

Минск, Ленинский

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Замок гаражный , 3 ключа. См. описание.

35 р.

Замок гаражный , 3 ключа. См. описание.

Минск, Советский

Основание для столба

10 р.

Основание для столба

Минск, Первомайский

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Пульт ДУ Nice Flor-s

40 р.

Пульт ДУ Nice Flor-s

Минск, Ленинский

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Универсальный пульт для гаражных ворот и прочих.

50 р.

Универсальный пульт для гаражных ворот и прочих.

Минск, Центральный

Пульт к воротам, гаражу

10 р.

Пульт к воротам, гаражу

Минск, Ленинский

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Сетка строительная фасадная, защитная 80 гр./м2

1.60 р.

Сетка строительная фасадная, защитная 80 гр./м2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
профильная труба30*30

5 р.

профильная труба30*30

Минск, Фрунзенский

профильная труба 60*35

7 р.

профильная труба 60*35

Минск, Фрунзенский

Двигатель для откатных ворот (Алютех, DoorHan)

599 р.

Двигатель для откатных ворот (Алютех, DoorHan)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Устройство доступа TM

25 р.

Устройство доступа TM

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Петля регулируемая под сварку

18 р.

Петля регулируемая под сварку

Гродно

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
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