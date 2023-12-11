Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Партизанском районе Минска
51 р.
Штора водоотталкивающая, уличная на петлях Loon Грета 140x220
Минск, Партизанский
150 р.
Новогодняя искусственная ёлка ''Милтон''.
Минск, Партизанский
310 р.
Новогодняя искусственная сосна ''Хрустальная'' 2.2м
Минск, Партизанский
256 р.
Новогодняя искусственная литая ёлка
Минск, Партизанский
3.50 р.
Стеклянные игрушки, елочные украшения из стекла
Минск, Партизанский
1.26 р.
Геотекстиль, агроткань, спанбонд опт/розница СКИДКИ
Минск, Партизанский
9 р.
Тент защитный, туристический. ОПТОМ и в РОЗНИЦУ
Минск, Партизанский
66 р.
Ликвидация казанов +375297303030
Минск, Партизанский
10 р.
Ящики для овощей и фруктов- 10 шт
Минск, Партизанский
70 р.
Колонка для воды
Минск, Партизанский
326 р.
Брикеты топливные RUF БЕРЕЗА поддон 326 руб
Минск, Партизанский
0.55 р.
Сетка затеняющая. ОПТОМ и в РОЗНИЦУ
Минск, Партизанский
5 р.
Устройство рулонного и посевного газона
Минск, Партизанский
5 600 р.
Готовый бетонный погреб
Минск, Партизанский
30 р.
4 кастрюли эмалированные одним лотом для разного
Минск, Партизанский
30 р.
Транспортёрная лента
Минск, Партизанский
180 р.
Светильник уличный декоративный, 2шт и 6шт
Минск, Партизанский
10.40 р.
Опрыскиватели садовые ОПТОМ и в РОЗНИЦУ
Минск, Партизанский
10 р.
Мульча - Кора сосновая дробленная - 50 л. от 8,3р.
Минск, Партизанский
10 р.
Шланг поливочный, 20м
Минск, Партизанский
20 р.
лоток складской пластиковый
Минск, Партизанский
8 р.
Ящик балконный для цветов оптом и в розницу
Минск, Партизанский
110 р.
Декоративная Мельница.
Минск, Партизанский
55 р.
Весы коромысло подвесные
Минск, Партизанский
50 р.
Продам чурки Акации
Минск, Партизанский
8.50 р.
Ограждения для грядок и клумб
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный