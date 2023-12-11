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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Партизанском районе Минска

Штора водоотталкивающая, уличная на петлях Loon Грета 140x220

51 р.

Штора водоотталкивающая, уличная на петлях Loon Грета 140x220

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Новогодняя искусственная ёлка ''Милтон''.

150 р.

Новогодняя искусственная ёлка ''Милтон''.

Минск, Партизанский

Новогодняя искусственная сосна ''Хрустальная'' 2.2м

310 р.

Новогодняя искусственная сосна ''Хрустальная'' 2.2м

Минск, Партизанский

Новогодняя искусственная литая ёлка

256 р.

Новогодняя искусственная литая ёлка

Минск, Партизанский

Стеклянные игрушки, елочные украшения из стекла

3.50 р.

Стеклянные игрушки, елочные украшения из стекла

Минск, Партизанский

Геотекстиль, агроткань, спанбонд опт/розница СКИДКИ

1.26 р.

Геотекстиль, агроткань, спанбонд опт/розница СКИДКИ

Минск, Партизанский

Тент защитный, туристический. ОПТОМ и в РОЗНИЦУ

9 р.

Тент защитный, туристический. ОПТОМ и в РОЗНИЦУ

Минск, Партизанский

Ликвидация казанов +375297303030

66 р.

Ликвидация казанов +375297303030

Минск, Партизанский

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Ящики для овощей и фруктов- 10 шт

10 р.

Ящики для овощей и фруктов- 10 шт

Минск, Партизанский

Колонка для воды

70 р.

Колонка для воды

Минск, Партизанский

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Брикеты топливные RUF БЕРЕЗА поддон 326 руб

326 р.

Брикеты топливные RUF БЕРЕЗА поддон 326 руб

Минск, Партизанский

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Сетка затеняющая. ОПТОМ и в РОЗНИЦУ

0.55 р.

Сетка затеняющая. ОПТОМ и в РОЗНИЦУ

Минск, Партизанский

Устройство рулонного и посевного газона

5 р.

Устройство рулонного и посевного газона

Минск, Партизанский

Готовый бетонный погреб

5 600 р.

Готовый бетонный погреб

Минск, Партизанский

4 кастрюли эмалированные одним лотом для разного

30 р.

4 кастрюли эмалированные одним лотом для разного

Минск, Партизанский

Транспортёрная лента

30 р.

Транспортёрная лента

Минск, Партизанский

Светильник уличный декоративный, 2шт и 6шт

180 р.

Светильник уличный декоративный, 2шт и 6шт

Минск, Партизанский

Опрыскиватели садовые ОПТОМ и в РОЗНИЦУ

10.40 р.

Опрыскиватели садовые ОПТОМ и в РОЗНИЦУ

Минск, Партизанский

Мульча - Кора сосновая дробленная - 50 л. от 8,3р.

10 р.

Мульча - Кора сосновая дробленная - 50 л. от 8,3р.

Минск, Партизанский

Шланг поливочный, 20м

10 р.

Шланг поливочный, 20м

Минск, Партизанский

лоток складской пластиковый

20 р.

лоток складской пластиковый

Минск, Партизанский

Ящик балконный для цветов оптом и в розницу

8 р.

Ящик балконный для цветов оптом и в розницу

Минск, Партизанский

Декоративная Мельница.

110 р.

Декоративная Мельница.

Минск, Партизанский

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Весы коромысло подвесные

55 р.

Весы коромысло подвесные

Минск, Партизанский

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Продам чурки Акации

50 р.

Продам чурки Акации

Минск, Партизанский

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Ограждения для грядок и клумб

8.50 р.

Ограждения для грядок и клумб

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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