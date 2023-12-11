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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Партизанском районе Минска

плата видео AJA Kona LHE под Apple Macintosh

60 р.

плата видео AJA Kona LHE под Apple Macintosh

Минск, Партизанский

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Belden 1694а проф видео коаксиальный кабель прово

80 р.

Belden 1694а проф видео коаксиальный кабель прово

Минск, Партизанский

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Пульты разные

10 р.

Пульты разные

Минск, Партизанский

Коробка от телевизора LG 65 дюймов

10 р.

Коробка от телевизора LG 65 дюймов

Минск, Партизанский

Корпус от телевизора ''Мара-2''

10 р.

Корпус от телевизора ''Мара-2''

Минск, Партизанский

Кронштейн

10 р.

Кронштейн

Минск, Партизанский

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Стабилизатор MOZA Mini-Mi

170 р.

Стабилизатор MOZA Mini-Mi

Минск, Партизанский

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Телевизор

200 р.

Телевизор

Минск, Партизанский

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Техника для телевизора

450 р.

Техника для телевизора

Минск, Партизанский

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Антенна эфирная

30 р.

Антенна эфирная

Минск, Партизанский

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Видеосендер WIRELESS 5G HD AV KIT

330 р.

Видеосендер WIRELESS 5G HD AV KIT

Минск, Партизанский

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Наклейка LG smart tag ebx61849405(NFC-метка)

15 р.

Наклейка LG smart tag ebx61849405(NFC-метка)

Минск, Партизанский

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Переходник для телевизионной антенны

5 р.

Переходник для телевизионной антенны

Минск, Партизанский

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Транзистор, диод, мосфет, Шоттки

15 р.

Транзистор, диод, мосфет, Шоттки

Минск, Партизанский

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магнитолла

Договорная

магнитолла

Минск, Партизанский

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Корпусные детали телевизора Горизонт 61ТЦ-411/51ТЦ

4 р.

Корпусные детали телевизора Горизонт 61ТЦ-411/51ТЦ

Минск, Партизанский

Кабель s-video 7pin на s-video 4 pin + 1RCA

2 р.

Кабель s-video 7pin на s-video 4 pin + 1RCA

Минск, Партизанский

Дивиди

20 р.

Дивиди

Минск, Партизанский

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Видео кассеты и dvd

2 р.

Видео кассеты и dvd

Минск, Партизанский

DVD-R все вместе чистые с кейсом

3 р.

DVD-R все вместе чистые с кейсом

Минск, Партизанский

Зарядное для аккумуляторов НОВОЕ

23 р.

Зарядное для аккумуляторов НОВОЕ

Минск, Партизанский

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Коммутатор ZYXEL ES-116P

40 р.

Коммутатор ZYXEL ES-116P

Минск, Партизанский

ТВ-приставка Chromecast

240 р.

ТВ-приставка Chromecast

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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