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Сад и огородСадовая техника

Прочее из садовой техники в Партизанском районе Минска

Аренда Снегоуборщика Champion ST556

80 р.

Аренда Снегоуборщика Champion ST556

Минск, Партизанский

Снегоуборщик Brait BR-7056W

1 740 р.

Снегоуборщик Brait BR-7056W

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ликвидация товара Печь под казан

59 р.

Ликвидация товара Печь под казан

Минск, Партизанский

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Воздуходувка Stihl BR 600

2 500 р.

Воздуходувка Stihl BR 600

Минск, Партизанский

СНЕГОУБОРЩИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ PATRIOT PE 1002 UES

385 р.

СНЕГОУБОРЩИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ PATRIOT PE 1002 UES

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоочиститель STIGA SWS 600 G

2 200 р.

Снегоочиститель STIGA SWS 600 G

Минск, Партизанский

Разбрызгиватель-дождеватель, опрыскиватель трубка

Договорная

Разбрызгиватель-дождеватель, опрыскиватель трубка

Минск, Партизанский

Лебедка (электроплуг) сельскохозяйственная ЛС-100а

1 250 р.

Лебедка (электроплуг) сельскохозяйственная ЛС-100а

Минск, Партизанский

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Фильтр для пруда

1 150 р.

Фильтр для пруда

Минск, Партизанский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Онлайн-заказ

1 232.33 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Онлайн-заказ

1 137.89 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

Онлайн-заказ

229.72 р.

Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

Онлайн-заказ

328.61 р.

Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Онлайн-заказ

323.85 р.

Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Онлайн-заказ

460 р.

Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Champion GB226

Онлайн-заказ

356.63 р.

Ручная воздуходувка Champion GB226

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

Онлайн-заказ

203.66 р.

Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 1212Li Set (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

342.96 р.

Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 1212Li Set (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 772Li Set (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

226.50 р.

Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 772Li Set (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Зубр ЗПСЭ-3000

Онлайн-заказ

267.16 р.

Ручная воздуходувка Зубр ЗПСЭ-3000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Champion EB3510

Онлайн-заказ

167.76 р.

Ручная воздуходувка Champion EB3510

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GC-HH 9048 3403492

Онлайн-заказ

507.36 р.

Кусторез Einhell GC-HH 9048 3403492

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GE-CH 1846 Li Solo

Онлайн-заказ

287.10 р.

Кусторез Einhell GE-CH 1846 Li Solo

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GE-EH 7067

Онлайн-заказ

368.06 р.

Кусторез Einhell GE-EH 7067

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ

840 р.

Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 1221Li SET

294 р.

Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 1221Li SET

Минск, Фрунзенский

Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

489.48 р.

Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
RYOBI RP750450 Штанговый кусторез+высоторез

801 р.

RYOBI RP750450 Штанговый кусторез+высоторез

Минск, Фрунзенский

Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

3 150 р.

Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

2 740 р.

Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 590 р.

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

9 550 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Makita UB1103

Онлайн-заказ

367.19 р.

Ручная воздуходувка Makita UB1103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Онлайн-заказ

1 000.42 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

978.02 р.

Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Онлайн-заказ

1 154.59 р.

Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368

Онлайн-заказ

338.64 р.

Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Huter GB-26V

Онлайн-заказ

516 р.

Ручная воздуходувка Huter GB-26V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW

Онлайн-заказ

1 330 р.

Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5322

Онлайн-заказ

1 045.95 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5322

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 3715

Онлайн-заказ

864.85 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 3715

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520

Онлайн-заказ

636.24 р.

Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

423.58 р.

Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li

Онлайн-заказ

398.32 р.

Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)

Онлайн-заказ

155.44 р.

Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

2 080 р.

Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления HUTER W195-ARV

Онлайн-заказ

632 р.

Мойка высокого давления HUTER W195-ARV

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 699 р.

Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)

6 655 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)

Онлайн-заказ

888.81 р.

Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

866.79 р.

Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

815.07 р.

Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300

Онлайн-заказ

739 р.

Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Patriot СSH 372 (с АКБ)

Онлайн-заказ

168 р.

Кусторез + ножницы Patriot СSH 372 (с АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Champion LSH5001

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863.78 р.

Гидравлический дровокол Champion LSH5001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RP750450

Онлайн-заказ

782.55 р.

Кусторез Ryobi RP750450

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Мобил К Премиум XB27В MBK0023877

Онлайн-заказ

829 р.

Ручная воздуходувка Мобил К Премиум XB27В MBK0023877

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ранцевая воздуходувка Champion GBR357

Онлайн-заказ

750 р.

Ранцевая воздуходувка Champion GBR357

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT50A-125 (с 1-им АКБ 2.5 Ah)

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814.65 р.

Кусторез Ryobi RY18HT50A-125 (с 1-им АКБ 2.5 Ah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT50A-120 (с 1-им АКБ 2 Ah)

Онлайн-заказ

814.77 р.

Кусторез Ryobi RY18HT50A-120 (с 1-им АКБ 2 Ah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Онлайн-заказ

1 232.33 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Онлайн-заказ

1 137.89 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

Онлайн-заказ

229.72 р.

Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

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328.61 р.

Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Онлайн-заказ

323.85 р.

Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Онлайн-заказ

460 р.

Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Champion GB226

Онлайн-заказ

356.63 р.

Ручная воздуходувка Champion GB226

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

Онлайн-заказ

203.66 р.

Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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