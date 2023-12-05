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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Защитные пленки и стекла для телефонов в Партизанском районе Минска

защитные стекла для Samsung A54 - 3 шт

10 р.

защитные стекла для Samsung A54 - 3 шт

Минск, Партизанский

Защитное стекло

5 р.

Защитное стекло

Минск, Партизанский

Защитная плёнка/стекло для Xiaomi 12 и Xiaomi 12X

3 р.

Защитная плёнка/стекло для Xiaomi 12 и Xiaomi 12X

Минск, Партизанский

Защита (стекло и плёнка) для камер Xiaomi 12 и 12X

3 р.

Защита (стекло и плёнка) для камер Xiaomi 12 и 12X

Минск, Партизанский

Защитное стекло

5 р.

Защитное стекло

Минск, Партизанский

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Защитное стекло

5 р.

Защитное стекло

Минск, Партизанский

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Стекло для телефона Meizu M2 mini

5 р.

Стекло для телефона Meizu M2 mini

Минск, Партизанский

Защитное стекло realme c25s

Договорная

Защитное стекло realme c25s

Минск, Партизанский

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Защитное стекло realme c11

13 р.

Защитное стекло realme c11

Минск, Партизанский

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Защитное стекло на телефон

6 р.

Защитное стекло на телефон

Минск, Партизанский

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Продаётся защитное стекло для IPhone X/XS

10 р.

Продаётся защитное стекло для IPhone X/XS

Минск, Партизанский

Magic 5 pro плёнки и стекло на камеру

12 р.

Magic 5 pro плёнки и стекло на камеру

Минск, Партизанский

Защитное стекло для iPhone

10 р.

Защитное стекло для iPhone

Минск, Партизанский

Защитное стекло Xiaomi, Poco

5 р.

Защитное стекло Xiaomi, Poco

Минск, Партизанский

Защитная пленка для смартфона Prestigio

1 р.

Защитная пленка для смартфона Prestigio

Минск, Партизанский

Гидрогелевая защитная пленка для Samsung S21 S20

5 р.

Гидрогелевая защитная пленка для Samsung S21 S20

Минск, Партизанский

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Стекло защитное Huawei

2 р.

Стекло защитное Huawei

Минск, Партизанский

Защитное стекло Redmi Note 5a / 5a Prime

5 р.

Защитное стекло Redmi Note 5a / 5a Prime

Минск, Партизанский

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5 р.

Защитная пленка для Huawei Ascend G700

Минск, Ленинский

Стекло защитное honor 10i

Договорная

Стекло защитное honor 10i

Минск, Октябрьский

Защитное стекло для iPhone 11/ XR

10 р.

Защитное стекло для iPhone 11/ XR

Минск, Фрунзенский

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Керамическое стекло для Samsung m31s,a31,a51,a52

6 р.

Керамическое стекло для Samsung m31s,a31,a51,a52

Минск, Фрунзенский

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Защитное стекло для Samsung Galaxy M31s,A31,A51

4 р.

Защитное стекло для Samsung Galaxy M31s,A31,A51

Минск, Фрунзенский

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Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

4.99 р.

Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

Минск, Заводской

Защитные стекла iPhone 6 7 8 X XR XS Max 11 Pro SE

4.99 р.

Защитные стекла iPhone 6 7 8 X XR XS Max 11 Pro SE

Минск, Ленинский

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch POP 3 5025, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch POP 3 5025, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XIAOMI 6.7.7A. И другие

8 р.

XIAOMI 6.7.7A. И другие

Минск, Заводской

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защитные стекла xiaomi apple samsung и другие

5 р.

защитные стекла xiaomi apple samsung и другие

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X Xs XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 Pro Plus Max

8 р.

Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X Xs XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 Pro Plus Max

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Изогнутое защитное стекло UV Glass (УФ-гель и лампа в комплекте) для Samsung Huawei Honor Xiaomi

15 р.

Изогнутое защитное стекло UV Glass (УФ-гель и лампа в комплекте) для Samsung Huawei Honor Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для любых Samsung Galaxy / Самсунг

5 р.

Защитное стекло для любых Samsung Galaxy / Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло REMAX на IPHONE 12/12PRO /14 pro max

10 р.

Защитное стекло REMAX на IPHONE 12/12PRO /14 pro max

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защитные стекла Blueo

20 р.

Защитные стекла Blueo

Минск, Московский

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Защитное стекло на Tecno Spark 10

5 р.

Защитное стекло на Tecno Spark 10

Минск, Фрунзенский

Защитное стекло

Договорная

Защитное стекло

Минск, Ленинский

Керамическая пленка Samsung / Iphone / Xiaomi / Huawei

9 р.

Керамическая пленка Samsung / Iphone / Xiaomi / Huawei

Минск, Советский

Защитные стекла Samsung устан. бесплатно +акция

8 р.

Защитные стекла Samsung устан. бесплатно +акция

Минск, Советский

Защитные стекла 9d Apple Iphone уст. беспл. +акция

8 р.

Защитные стекла 9d Apple Iphone уст. беспл. +акция

Минск, Советский

защита на камеру iphone 13

15 р.

защита на камеру iphone 13

Минск, Заводской

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Защитное стекло для любых Huawei и Honor

5 р.

Защитное стекло для любых Huawei и Honor

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защита экрана телефона, чехол на Samsung A6, 3 шт.

5 р.

Защита экрана телефона, чехол на Samsung A6, 3 шт.

Минск, Фрунзенский

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Защитное стекло на Iphone 15

5 р.

Защитное стекло на Iphone 15

Минск, Фрунзенский

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Гидрогелевая пленка на экран для Honor70

6 р.

Гидрогелевая пленка на экран для Honor70

Минск, Заводской

Пленка Защитная Для Телефона ZTE (3 штуки)

5 р.

Пленка Защитная Для Телефона ZTE (3 штуки)

Минск, Фрунзенский

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Защитное стекло

10 р.

Защитное стекло

Минск, Московский

Наклейка к айфону

10 р.

Наклейка к айфону

Минск, Фрунзенский

Защитное стекло для Huawei P20 Lite 3 шт.

10 р.

Защитное стекло для Huawei P20 Lite 3 шт.

Минск, Первомайский

Пленка для телефона

10 р.

Пленка для телефона

Минск, Заводской

Защитное стекло на 7/8 айфон

5 р.

Защитное стекло на 7/8 айфон

Минск, Заводской

Стекло защитное на телефон

2 р.

Стекло защитное на телефон

Минск, Ленинский

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Защитные стекла на айфон

7 р.

Защитные стекла на айфон

Минск, Московский

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Защитное стекло для Huawei P Smart FIG-LX1

8 р.

Защитное стекло для Huawei P Smart FIG-LX1

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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