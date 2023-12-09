Товары от Куфар Маркета
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Мебельные петли, опоры в Партизанском районе Минска
15 р.
Полкодержатели, кронштейны, держатели.
Минск, Партизанский
Договорная
Петля рояльная, завеса, регулятор, ручка
Минск, Партизанский
2 р.
Петли мебельные СССР и Итальянские
Минск, Партизанский
Договорная
Завеса, петля рояльная, регулятор, ручка
Минск, Партизанский
15 р.
Мебельные колесики упоры.
Минск, Партизанский
10 р.
Держатель веревок сушилки
Минск, Партизанский
20 р.
ножки для тумбочи и т д , натуральное дерево
Минск, Партизанский
Договорная
газлифт n1000 N1000 45 штук 40см
Минск, Партизанский
10 р.
Держатель, 4 единицы
Минск, Партизанский
0.30 р.
Уголок мебельный
Минск, Партизанский
10 р.
Крепление для полки без сверления стены
Минск, Партизанский
1 р.
Опора мебельная, для кухни, с клипсой
Минск, Московский
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Подставка на колесах для транспортировки тяжелой мебели Base for washing machine
Минск, Центральный
10 р.
Ножки мебельные 5 см
Минск, Заводской
10 р.
Петли мебельные с доводчиком
Минск, Заводской
140 р.
Комплект ножек (метал) для стола, подстолье
Минск, Московский
10 р.
Колесики для офисного кресла ,цена за 5 шт
Минск, Фрунзенский
40 р.
Мебельная фурнитура.
Минск, Московский
1 р.
Металлическая спица, прут, держатель 4 шт
Минск, Фрунзенский
1 р.
Петля мебельная, разные
Минск, Центральный
160 р.
Подстолье, опоры в виде рамы
Минск, Московский
9 р.
Фурнитура петли мебельные
Минск, Центральный
Договорная
Скобяные изделия - мебельные ножки (опоры )
Минск, Первомайский
150 р.
Опоры металлические, подстолье
Минск, Московский
Договорная
Ножки для мебели, кронштейн.
Минск, Заводской
8 р.
Мебельная опора, 4 шт
Минск, Центральный
30 р.
Ножки для ортопедического основания 6 шт
Минск, Фрунзенский
30 р.
Держатели дверцы
Минск, Фрунзенский
15 р.
BLUM Tip-ON усиленный
Минск, Заводской
5 р.
Петля дверная
Минск, Ленинский
3.50 р.
Петля дверная
Минск, Ленинский
0.75 р.
Петли карточные мебельные+2 меб.уголка
Минск, Первомайский
3.25 р.
Колеса(ролики) мебельные
Минск, Первомайский
16 р.
Держатель кронштейн для полок
Минск, Заводской
Договорная
Петля мебельная 165 градусов
Минск, Заводской
190 р.
Опоры металлические, подстолье П-образные
Минск, Московский
0.35 р.
Держатель стекла
Минск, Заводской
20 р.
Петля с доводчиком
Минск, Первомайский
8 р.
Колесико опорное поворотное, мебельное
Минск, Заводской
15 р.
Blum 155 Австрия, петля разная.
Минск, Фрунзенский
220 р.
Подстолье для стола
Минск, Московский
2 р.
Замок, защелка, ящичный 2
Минск, Центральный
20 р.
Регулируемые мебельные опоры
Минск, Фрунзенский
2 р.
Новые уголки монтажные
Минск, Фрунзенский
20 р.
Кронштейн для крепления LСD пaнелeй
Минск, Первомайский
20 р.
Доводчик дверной
Минск, Первомайский
3 р.
Колесо мебельное
Минск, Московский
1 р.
Петля мебельная
Минск, Ленинский
40 р.
Доводчик дверной Diplomat D602SA
Минск, Ленинский
60 р.
Опора для стола ( комплект 4 шт.)
Минск, Московский
70 р.
Подъемный механизм (газлифт)
Минск, Первомайский
20 р.
Ножки для мебели(подпяточники) регулируемые
Минск, Ленинский
0.10 р.
Уголоки мебельные От 100 шт.
Минск, Заводской
2.50 р.
Продам
Минск, Заводской
2 р.
Мебельные колёсики
Минск, Фрунзенский
5 р.
Газлифт для мебели
Минск, Фрунзенский
4 р.
Подсветка полок шкафа. Ярко горит.Легко крепится н
Минск, Ленинский
10 р.
Нога Опора
Минск, Октябрьский