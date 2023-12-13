Пассажирские и грузовые перевозки в Партизанском районе Минска
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузоперевозки по Минску, РБ
Грузовые перевозки в Минске – услуга от квалифицированных специалистов по организации переезда. Клиент может воспользоваться услугами в случае: Необходимости переезда из одной квартиры в другую. Орган...
Минск, Партизанский
Договорная
Перевозки по городу Минск. Доставка стройматериала
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Партизанский
Договорная
Служба эвакуации ''BiMCargo''
Минск, Партизанский
16 р.
Грузоперевозки бусом. Минск, район, РБ, РФ
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузоперевозка до 6 тонн(48м.куб.) Минск, РБ.
Выполню любую перевозку груза до 6 тон. Вместимость 48 м.куб. По Минску и РБ. Габариты грузового отсека авто: Длинна - 6,7 м. Ширина - 2,5 м. Высота - 2,9 м. Возможно верхняя, боковая и задняя заг...
Минск, Партизанский
Договорная
Доставка товара из магазинов Минск. Грузовое такси
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, пере...
Минск, Партизанский
30 р.
Грузовое такси
До 1т до 10м3 До 1.5т до 15м3 До 2т до 20 м3 До 2.5т до 25м3 До 3т до 30м3 Офисные Квартирные Дачные переезды Грузчики тоже имеются
Минск, Партизанский
30 р.
Грузоперевозки РБ, РФ.
Грузоперевозки по Минску, РБ, РФ. Mercedes-Benz Sprinter до 1,8 тонн Габариты грузового отсека: длинна 4,20м. ширина 2,10м. высота 2,0м. Объем 17,5 куб. Также имеется авто с гидробортом. Забор груза с...
Минск, Партизанский
25 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО МИНСКУ 24/7, РБ/РФ
Грузоперевозки по Минску 24/7 ВАШ ГРУЗ - НАША РАБОТА!!! - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка Пианино, фортепиано - Перевозка мотоциклов, квадроциклов и т.д. - Дачный переезд - Дост...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузоперевозки Минск
Мы организуем квартирный, офисный, складской переезд. Перевозим холодильники, стиральные, посудомоечные машины (ВСЕ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО). Мы не осуществляем вывоз строительного мусора (ДОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬК...
Минск, Партизанский
10 р.
Услуга грузчика
Минск, Партизанский
Договорная
Манипулятор, перевезти контейнер
Перевезем: - Бытовки жестяные и контейнерные. - Контейнеры пустые и гружёные(общий вес до 6т) - Модули габаритные и негабаритные(По высоте до 3,3м, по ширине до 4,5м) - Гаражи - Металлоконструкции - Т...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузоперевозки Минск, Дешево
Грузоперевозки Минск и РБ Офисный переезд Квартирный переезд Дачный переезд Перевозка мебели и бытовой техники Перевозка строительных материалов Грузовое такси Услуги грузчиков
Минск, Партизанский
Договорная
Грузоперевозки
Перевезем любой груз по РБ и РФ до 3тон Наличный и безналичный расчет...
Минск, Партизанский
Договорная
Разгрузка и подъем стройматериалов
Минск, Партизанский
25 р.
Грузоперевозки Минск и РБ , грузчики
Привет, Минск! Мы рады представить вам самую забавную компанию грузоперевозок в городе! Что мы предлагаем? Вот список наших услуг, которые вы можете заказать у нас: - Квартирные и офисные переезды: м...
Минск, Партизанский
Договорная
Перевозки,Доставка,Грузовое такси РБ,Минск
Минск, Партизанский
25 р.
Грузоперевозки по Минску и Беларуси
Грузоперевозки по городу и РБ По городу 25 р/час За городом от 75 коп/км 14 м3 Помощь в погрузке разгрузке Эвакуация транспорта Звоните,с радостью ответим!
Минск, Партизанский
Договорная
Грузоперевозки Минск-Беларусь.Недорого
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВСЕЙ СТРАНЕ! -Дачный,квартирный,загородный,офисный переезд. -Доставка любого вида груза, товара. Приятные цены,вежливые и аккуратные водители(везём как своё),чистые...
Минск, Партизанский
0.72 р.
Перевозки по Минску
Перевозки по Минску и РБ Доставка мебели, стройматериалов,дачные и квартирные переезды Работа с юр и физ лицами на постоянной основе. Умеренные цены Город от 23 руб час За городом от 72 коп км Возможн...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузо-пассажирские перевозки
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка до 8 человек, Перевозк...
Минск, Партизанский
20 р.
Попутные грузы Минск Гомель Минск
Минск Гомель Минск Минск Могилев Минск Жлобин, Бобруйск, Мозырь, Калинковичи, Светлогорск, Речица,Шклов. И другие города Беларуси,сборные грузы Попутные доставки в Минск и из Минска От 20 руб , достав...
Минск, Партизанский
23 р.
Грузоперевозки
грузоперевозки по Минску и РБ Строй материалы Мебель Переезды Возможны попутные грузы во все области еженедельно По городу от 23руб/час( от 2 часов) За городом от 75 коп/км Попутные грузы по областя...
Минск, Партизанский
110 р.
Аренда микроавтобуса
Прокат. Аренда грузового микроавтобуса, без залога, по договору, категория В. Только по РБ, грузоподъемность до 1000кг, суточный пробег до 300км. Форд транзит
Минск, Партизанский
90 р.
Аренда микроавтобуса без водителя
Аренда грузового микроавтобуса, без залога, по договору, категория В. Только по РБ, грузоподъемность до 1000кг, суточный пробег до 300км. Форд транзит 2.5D, расход 8-10.
Минск, Партизанский
Договорная
Мини манипулятор. Грузоперевозки до 3 т
Перевезем любые грузы до 3 т. Перевезем киоск, ларек. грузоперевозки, переезд груз, доставка груза, перевозки, перевозки грузовые, транспортные услуги, грузоперевозки бизнес, грузоперевозки по минску...
Минск, Партизанский
90 р.
Услуги манипулятора
Услуги манипулятора повышенной вместительности и грузоподъёмности. 1) Грузоподъёмность полуприцепа 20т - Вылет стрелы 5м - 5т/14м - 1т/18м - 0,5т - Длина погрузочной платформы 13.4м - Возможна аренда ...
Минск, Партизанский
300 р.
Вывоз мусора контейнерами 25,27,30 м3
Минск, Партизанский
Договорная
Услуги грузчика
Минск, Партизанский
100 р.
Аренда самосвала
Аренда самосвала5-10 тонн.Вывоз мусора.Песок.Бетон.Гравий.Грунт
Минск, Партизанский
9 р.
Услуга грузчика
Минск, Партизанский
Договорная
Экипаж. Предоставляем водителей с визой ЕС. Наличи
Минск, Партизанский
65 р.
Лафет категории Е. Аренда лафета и перевозка авто
Минск, Партизанский
25 р.
Грузоперевозки попутный груз Минск Пинск вся Рб
Грузоперевозки по РБ Попутные грузы Пинск Минск Пинск Минск до 5т 30куб рэф
Минск, Партизанский
1 р.
грузоперевозки ежедневно Минск -Брест-Минск
Грузоперевозки Брест- Минск-Брест ежедневно Перевезём любой груз: -Квартирные и офисные переезды -попутные и сборные грузы Брест - Минск- Брест Ежедневно -Доставка товаров по торговым объектам и склад...
Минск, Партизанский
35 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки дёшево, Минск, РБ Грузоперевозка любое время 1.5т .13 м3 +2 человека. Загрузка боковая и задняя. Размеры 3.5 *1.8*2,2.Возможна погрузка и разгрузка товара. Заказав перевозку в нашей ком...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузоперевозки Гомельский р-н - Минский р-н. ежедневно
Грузоперевозки ,Домашние переезды, строительных материалов и др. Широкий вместительный грузовой отсек. Бережна перевозка, наличие стяжных ремней. 20 куб метров размер грузового отсека. Возможен заказ...
Минск, Партизанский
100 р.
Аренда,прокат грузового микроавтобуса без водителя
Прокат грузового микроавтобуса МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР без водителя категория В Расход топлива 10 л. / 100 км. ДТ лимит пробега 300 / сутки 100 руб. - 1 сутки Страховка. Техосмотр.
Минск, Партизанский
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский