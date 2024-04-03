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Бытовая техникаТехника для уборки

Пароочистители в Партизанском районе Минска

Паровая швабра Deerma ZQ610

200 р.

Паровая швабра Deerma ZQ610

Минск, Партизанский

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Вертикальный паровой пылесос Kitfort KT-555

300 р.

Вертикальный паровой пылесос Kitfort KT-555

Минск, Партизанский

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Аренда и прокат пароочистителя

25 р.

Аренда и прокат пароочистителя

Минск, Партизанский

no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Пароочиститель Karcher SC 3 EasyFix 1.513-650.0

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910.83 р.
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Пароочиститель Karcher SC 3 EasyFix 1.513-650.0

Минск, Ленинский

Стеклоочиститель/Пароочиститель BOSCH

210 р.

Стеклоочиститель/Пароочиститель BOSCH

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель помощник в уборке

280 р.

Пароочиститель помощник в уборке

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Паровая швабра AENO SM2(14763)

150 р.

Паровая швабра AENO SM2(14763)

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Швабра паровая VITEK VT-8189

220 р.

Швабра паровая VITEK VT-8189

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Минск, Ленинский

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230.42 р.
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Отпариватель Kitfort KT-977-1

Минск, Ленинский

Отпариватель VLK Rimmini 7900

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369.94 р.-13%

Отпариватель VLK Rimmini 7900

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Пароочиститель

20 р.

Пароочиститель

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель Endever Odyssey Q-808

Онлайн-заказ

326.95 р.
283.66 р.-13%

Пароочиститель Endever Odyssey Q-808

Минск, Ленинский

Картридж для пароочистителя керхер

85 р.

Картридж для пароочистителя керхер

Минск, Октябрьский

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Насос для пароочистителя karcher sc3.

120 р.

Насос для пароочистителя karcher sc3.

Минск, Октябрьский

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Новый пароочиститель Miele

145 р.

Новый пароочиститель Miele

Минск, Первомайский

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ПАРООЧИСТИТЕЛЬ KARCHER SC 5 EASYFIX PREMIUM IRON K

1 600 р.

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ KARCHER SC 5 EASYFIX PREMIUM IRON K

Минск, Первомайский

Электрошвабра karcher kst 2 пароочиститель

390 р.

Электрошвабра karcher kst 2 пароочиститель

Минск, Ленинский

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Аренда оборудования и техники для уборки

30 р.

Аренда оборудования и техники для уборки

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Пароочиститель

400 р.

Пароочиститель

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Аренда (прокат) пароочиститель Karcher SC 3 EasyFix LE

20 р.

Аренда (прокат) пароочиститель Karcher SC 3 EasyFix LE

Минск, Центральный

Пароочиститель Aeno SM2 / ASM0002

279.65 р.

Пароочиститель Aeno SM2 / ASM0002

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра паровая

225 р.

Швабра паровая

Минск, Фрунзенский

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Паровая швабра/пароочиститель deerma

170 р.

Паровая швабра/пароочиститель deerma

Минск, Октябрьский

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Парошвабра 13 в 1

120 р.

Парошвабра 13 в 1

Минск, Фрунзенский

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Швабра паровая VITEK VT-8189

220 р.

Швабра паровая VITEK VT-8189

Минск, Заводской

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Пароочиститель Deerma ZQ600

140 р.

Пароочиститель Deerma ZQ600

Минск, Центральный

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Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix

500 р.

Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix

Минск, Центральный

Швабра паровая

60 р.

Швабра паровая

Минск, Первомайский

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Пароочиститель Karcher SC 1 1.516-400.0

Онлайн-заказ

327.29 р.

Пароочиститель Karcher SC 1 1.516-400.0

Минск, Ленинский

Отпариватель Scarlett SC-GS130S19

Онлайн-заказ

325.21 р.

Отпариватель Scarlett SC-GS130S19

Минск, Ленинский

Отпариватель Kitfort KT-938

Онлайн-заказ

453.05 р.
386.14 р.-15%

Отпариватель Kitfort KT-938

Минск, Ленинский

Пароочиститель kitfort kt 951

170 р.

Пароочиститель kitfort kt 951

Минск, Ленинский

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Пароочиститель Kitfort с насадками и тряпочками

105 р.

Пароочиститель Kitfort с насадками и тряпочками

Минск, Центральный

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Паровая швабра KITFORT KT 1004-1

165 р.

Паровая швабра KITFORT KT 1004-1

Минск, Первомайский

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Отпариватель Sakura SA-3919Р 42755

55 р.

Отпариватель Sakura SA-3919Р 42755

Минск, Фрунзенский

Паровая швабра

100 р.

Паровая швабра

Минск, Заводской

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Пароочиститель Karcher DE 4002

2 600 р.

Пароочиститель Karcher DE 4002

Минск, Московский

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Отпариватель Scarlett SC-GS135S40

Онлайн-заказ

82.78 р.

Отпариватель Scarlett SC-GS135S40

Минск, Ленинский

Аренда пароочистителя Кёрхер

28 р.

Аренда пароочистителя Кёрхер

Минск, Фрунзенский

Доставка
Прокат Пароочиститель SC4 Karcher

18 р.

Прокат Пароочиститель SC4 Karcher

Минск, Фрунзенский

Пробка для пароочистителя Karcher.

140 р.

Пробка для пароочистителя Karcher.

Минск, Октябрьский

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Паровые швабры Kitfort KT-1005

155 р.

Паровые швабры Kitfort KT-1005

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort 908-3

250 р.

Пароочиститель Kitfort 908-3

Минск, Заводской

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Пароочиститель Polti Vaporetto (новый)

530 р.

Пароочиститель Polti Vaporetto (новый)

Минск, Ленинский

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Пароочиститель Aeno SM1

290 р.

Пароочиститель Aeno SM1

Минск, Заводской

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Пароочиститель Aeno SM1 / ASM0001

265.30 р.

Пароочиститель Aeno SM1 / ASM0001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паровая швабра Deerma ZQ610 (а.85-009095)

199 р.

Паровая швабра Deerma ZQ610 (а.85-009095)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паровая швабра H2O Mop X5 (а.85-008983)

75 р.

Паровая швабра H2O Mop X5 (а.85-008983)

Минск, Фрунзенский

СКИДКА. Пароочиститель Polaris PSC 1102C Steam Multidrive (а.87-010876)

129 р.

СКИДКА. Пароочиститель Polaris PSC 1102C Steam Multidrive (а.87-010876)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Отпариватель KELLI KL-819 (белый)

Онлайн-заказ

79.95 р.

Отпариватель KELLI KL-819 (белый)

Минск, Ленинский

Karcher sc2

500 р.

Karcher sc2

Минск, Фрунзенский

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Парогенератор

600 р.

Парогенератор

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Europa style DR 2811

69 р.

Пароочиститель Europa style DR 2811

Минск, Первомайский

Пароочиститель Karcher SC 1.020

350 р.

Пароочиститель Karcher SC 1.020

Минск, Фрунзенский

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Паровая швабра AENO SM2

250 р.

Паровая швабра AENO SM2

Минск, Октябрьский

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Пароочиститель Karcher SC 3 EF Plus 1.513-661.0

740 р.

Пароочиститель Karcher SC 3 EF Plus 1.513-661.0

Минск, Первомайский

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Паровая швабра AENO SM2

200 р.

Паровая швабра AENO SM2

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель Deerma Steam Cleaner

180 р.

Пароочиститель Deerma Steam Cleaner

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Пароочиститель Aeno SM2 / ASM0002

279.65 р.

Пароочиститель Aeno SM2 / ASM0002

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паровые швабры Kitfort KT-1005

155 р.

Паровые швабры Kitfort KT-1005

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Aeno SM1 / ASM0001

265.30 р.

Пароочиститель Aeno SM1 / ASM0001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парогенератор

600 р.

Парогенератор

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Aeno SM2 / ASM0002

261.75 р.

Пароочиститель Aeno SM2 / ASM0002

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паровая швабра Kitfort KT-1008

100 р.

Паровая швабра Kitfort KT-1008

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паровая швабра Kitfort KT-1006

90 р.

Паровая швабра Kitfort KT-1006

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9104-1

200 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9104-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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