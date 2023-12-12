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Товары от Куфар Маркета

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Компьютерная техника

Оргтехника в Партизанском районе Минска

Принтер HP Laser Jet P1005

200 р.

Принтер HP Laser Jet P1005

Минск, Партизанский

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Принтер XEROX

200 р.

Принтер XEROX

Минск, Партизанский

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Принтер

20 р.

Принтер

Минск, Партизанский

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Факс

50 р.

Факс

Минск, Партизанский

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Сканер Agfa Arcus 11 Professional Desktop Scaner

500 р.

Сканер Agfa Arcus 11 Professional Desktop Scaner

Минск, Партизанский

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МФУ Epson Stylus Photo TX650

300 р.

МФУ Epson Stylus Photo TX650

Минск, Партизанский

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МФУ (Принтер Сканер Копир) HP Deskjet F4283

30 р.

МФУ (Принтер Сканер Копир) HP Deskjet F4283

Минск, Партизанский

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МАТОВАЯ ФОТОБУМАГА INKSYSTEM ДЛЯ ПЛОТТЕРОВ (180G) 24'' (610ММ), РУЛОН 30M

121.50 р.

МАТОВАЯ ФОТОБУМАГА INKSYSTEM ДЛЯ ПЛОТТЕРОВ (180G) 24'' (610ММ), РУЛОН 30M

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Принтер 6 цветов Epson PX660 с СНПЧ

479 р.

Принтер 6 цветов Epson PX660 с СНПЧ

Минск, Партизанский

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Картриджи для принтеров мфу UNITON PREMIUM

Договорная

Картриджи для принтеров мфу UNITON PREMIUM

Минск, Партизанский

Принтер б/у Xerox Phaser 3117 ГАРАНТИЯ

150 р.

Принтер б/у Xerox Phaser 3117 ГАРАНТИЯ

Минск, Партизанский

Струйный Картридж Для Принтера CANON CL-446

45 р.

Струйный Картридж Для Принтера CANON CL-446

Минск, Партизанский

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Шредер профессиональный Kobra AF+60 liter

750 р.

Шредер профессиональный Kobra AF+60 liter

Минск, Партизанский

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Epson L556

750 р.

Epson L556

Минск, Партизанский

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МФУ Epson L3150 с оригинальной СНПЧ и чернилами ORIGINALAM.NET 127мл

1 428 р.

МФУ Epson L3150 с оригинальной СНПЧ и чернилами ORIGINALAM.NET 127мл

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ЧИП ДЛЯ СНПЧ EPSON T288 ХР-330/ХР-430/ХР-434/ХР-340/ХР-440

23 р.

ЧИП ДЛЯ СНПЧ EPSON T288 ХР-330/ХР-430/ХР-434/ХР-340/ХР-440

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Пигментные чернила INKSYSTEM для мелованной бумаги (Art-ink) 100 мл (4 цвета)

104 р.

Пигментные чернила INKSYSTEM для мелованной бумаги (Art-ink) 100 мл (4 цвета)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самоклеющаяся глянцевая фотобумага INKSYSTEM 115g, A4, 50 листов

62.50 р.

Самоклеющаяся глянцевая фотобумага INKSYSTEM 115g, A4, 50 листов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сублимационная бумага INKSYSTEM Sublimation Transfer Paper 100g, A4, 50 листов

37.50 р.

Сублимационная бумага INKSYSTEM Sublimation Transfer Paper 100g, A4, 50 листов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фоточернила INKSYSTEM для Принтеров Epson L-серии

105 р.

Фоточернила INKSYSTEM для Принтеров Epson L-серии

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Светостойкие чернила для моделей HP InkTankна 115/310/419 ORIGINALAM.NET 127 мл

17.50 р.

Светостойкие чернила для моделей HP InkTankна 115/310/419 ORIGINALAM.NET 127 мл

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Чипы для СНПЧ Серии E PX 045A/NX430/Workforce 60/XP-300/ и тд

23 р.

Чипы для СНПЧ Серии E PX 045A/NX430/Workforce 60/XP-300/ и тд

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Чернила в принтер

15 р.

Чернила в принтер

Минск, Партизанский

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Впитывающая прокладка (памперс, абсорбер) для принтеров Epson (совместимый)

10 р.

Впитывающая прокладка (памперс, абсорбер) для принтеров Epson (совместимый)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Перезаправляемые картриджи для Epson XP-серии 313/406/413

25 р.

Перезаправляемые картриджи для Epson XP-серии 313/406/413

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БСНПЧ для моделей Epson с ключом прошивки от ORIGINALAM.NET

113.50 р.

БСНПЧ для моделей Epson с ключом прошивки от ORIGINALAM.NET

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
МФУ с оригинальной СНПЧ Epson L3100 и чернилами

1 020 р.

МФУ с оригинальной СНПЧ Epson L3100 и чернилами

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Матовая фотобумага INKSYSTEM Matte Photo Paper 230g, 10x15/230g, A4, 50 листов

12.50 р.

Матовая фотобумага INKSYSTEM Matte Photo Paper 230g, 10x15/230g, A4, 50 листов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Глянцевая фотобумага INKSYSTEM Glossy Photo Paper 180g, 10x15, 100 листов

17.50 р.

Глянцевая фотобумага INKSYSTEM Glossy Photo Paper 180g, 10x15, 100 листов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Медицинские чернила INKSYSTEM 100 мл (4 цвета)

72 р.

Медицинские чернила INKSYSTEM 100 мл (4 цвета)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Картридж совместимый INKSYSTEM Серии E T252 для моделей WF 7610/7620/3640/7110/3620

3.20 р.

Картридж совместимый INKSYSTEM Серии E T252 для моделей WF 7610/7620/3640/7110/3620

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Глянцевая фотобумага INKSYSTEM для плоттеров (180g) 24'' (610мм), рулон 30m

117 р.

Глянцевая фотобумага INKSYSTEM для плоттеров (180g) 24'' (610мм), рулон 30m

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Оригинальные чернила для Epson L800, L805, L810, L850, L1800 L800 (6*70 ml)

390 р.

Оригинальные чернила для Epson L800, L805, L810, L850, L1800 L800 (6*70 ml)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Фоточернила INKSYSTEM для МФУ Canon PIXMA G2411/1411/3411 и тд.

80 р.

Фоточернила INKSYSTEM для МФУ Canon PIXMA G2411/1411/3411 и тд.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Оригинальные чернила для Epson L-серии (70 мл, 4 цвета)

148 р.

Оригинальные чернила для Epson L-серии (70 мл, 4 цвета)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Оригинальные чернила для HP Ink Tank 310/315/319

202 р.

Оригинальные чернила для HP Ink Tank 310/315/319

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Светостойкие чернила INKSYSTEM для фотопечати на принтеров Epson (Бесконтактные) 250мл

84 р.

Светостойкие чернила INKSYSTEM для фотопечати на принтеров Epson (Бесконтактные) 250мл

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Оригинальные чернила для HP Ink Tank (цветные чернила по 70 мл) для моделей 319/419/115 и тд.

91.80 р.

Оригинальные чернила для HP Ink Tank (цветные чернила по 70 мл) для моделей 319/419/115 и тд.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Светостойкие чернила для МФУ Epson ХР-серии 70 мл

54 р.

Светостойкие чернила для МФУ Epson ХР-серии 70 мл

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Принтер , фотопринтер.

Договорная

Принтер , фотопринтер.

Минск, Партизанский

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Светостойкие чернила для МФУ Epson L-серии 127 мл (4 цвета)

70 р.

Светостойкие чернила для МФУ Epson L-серии 127 мл (4 цвета)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
МФУ Canon PIXMA G3411 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM

1 009 р.

МФУ Canon PIXMA G3411 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
МФУ Epson L4150 с оригинальной СНПЧ и чернилами

1 191.50 р.

МФУ Epson L4150 с оригинальной СНПЧ и чернилами

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Онлайн-заказ

41.02 р.

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Онлайн-заказ

26.03 р.

Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Онлайн-заказ

477.20 р.

Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Онлайн-заказ

36 р.

Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Онлайн-заказ

137.60 р.

Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Онлайн-заказ

128.70 р.

Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Онлайн-заказ

102.70 р.

Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Онлайн-заказ

99.20 р.

Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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