logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Комплектующие
Оптические приводы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техникаКомплектующие

Оптические приводы в Партизанском районе Минска

Apple Mac DVR-104PB /2 DVD DVD-RW RW винтаж

50 р.

Apple Mac DVR-104PB /2 DVD DVD-RW RW винтаж

Минск, Партизанский

badge-icon
LG GH24NSD1 Sata DVD R/RW

25 р.

LG GH24NSD1 Sata DVD R/RW

Минск, Партизанский

badge-icon
Быстросъёмные салазки для CD DVD 5.25''

10 р.

Быстросъёмные салазки для CD DVD 5.25''

Минск, Партизанский

badge-icon
Привод Для Ноутбука DVD SATA Drive GSA-T50L

20 р.

Привод Для Ноутбука DVD SATA Drive GSA-T50L

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Оптический Привод DVD RW ASUS DRW-24B3ST SATA

50 р.

Оптический Привод DVD RW ASUS DRW-24B3ST SATA

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
DVD привод LG GH22NS50

16 р.

DVD привод LG GH22NS50

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Дисковод

20 р.

Дисковод

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Оптический привод DVD-RW Panasonic UJ890

15 р.

Оптический привод DVD-RW Panasonic UJ890

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Оптический привод DVD RW для ноутбука sata slim

15 р.

Оптический привод DVD RW для ноутбука sata slim

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Dvd привод

5 р.

Dvd привод

Минск, Фрунзенский

Привод CD DVD для от ноутбука

20 р.

Привод CD DVD для от ноутбука

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
дисковод sony

Договорная

дисковод sony

Минск, Советский

Lite-On DH-20A3P DVD RW ( IDE )

10 р.

Lite-On DH-20A3P DVD RW ( IDE )

Минск, Московский

Оптический привод фирмы NEC DVD RW Модель ND4550A

7 р.

Оптический привод фирмы NEC DVD RW Модель ND4550A

Минск, Московский

DVD-RW для ноутбука mSATA

15 р.

DVD-RW для ноутбука mSATA

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Двд привод

13 р.

Двд привод

Минск, Заводской

badge-icon
Привод Для Ноутбука DVD RW Aopen ISU-8484G

20 р.

Привод Для Ноутбука DVD RW Aopen ISU-8484G

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Dvd привод от ноутбука

10 р.

Dvd привод от ноутбука

Минск, Первомайский

DVD привод

10 р.

DVD привод

Минск, Фрунзенский

Оптический привод (дисковод)DVD-RW, IDE

7 р.

Оптический привод (дисковод)DVD-RW, IDE

Минск, Ленинский

badge-icon
Привод CD DVD RW в ноутбуки SONY, Samsung, Toshiba

30 р.

Привод CD DVD RW в ноутбуки SONY, Samsung, Toshiba

Минск, Октябрьский

Оптический привод

10 р.

Оптический привод

Минск, Фрунзенский

badge-icon
LG DVD/CD-RW привод

20 р.

LG DVD/CD-RW привод

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Оптический привод Asus Дисковод

15 р.

Оптический привод Asus Дисковод

Минск, Ленинский

Дисковод

5 р.

Дисковод

Минск, Октябрьский

BD-RW привод Lite-On iHBS112, пишет Blue-ray Disc

80 р.

BD-RW привод Lite-On iHBS112, пишет Blue-ray Disc

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
DVD-RW Nec ND-4570A

5 р.

DVD-RW Nec ND-4570A

Минск, Первомайский

Оптический Привод CD-ROM LG GCR-8522B

15 р.

Оптический Привод CD-ROM LG GCR-8522B

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Оптический привод для ноутбука

10 р.

Оптический привод для ноутбука

Минск, Центральный

DVD-RW для Lenovo

10 р.

DVD-RW для Lenovo

Минск, Заводской

Оптический привод (дисковод)DVD-RW, sata

12 р.

Оптический привод (дисковод)DVD-RW, sata

Минск, Ленинский

badge-icon
DVD привод ноутбука Dell 126*128*9мм

40 р.

DVD привод ноутбука Dell 126*128*9мм

Минск, Московский

Dvd привод для ноутбука

20 р.

Dvd привод для ноутбука

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
DVD привод Lite-On iHAS122-14 новый

55 р.

DVD привод Lite-On iHAS122-14 новый

Минск, Московский

badge-icon
Привод DVD ДВД с IDE

2.50 р.

Привод DVD ДВД с IDE

Минск, Ленинский

badge-icon
DVD/CD-RW привод

Договорная

DVD/CD-RW привод

Минск, Ленинский

Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

1 р.

Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисковод

5 р.

Дисковод

Минск, Центральный

Дисковод

35 р.

Дисковод

Минск, Заводской

badge-icon
Оптический привод DVD-ROM для компьютера SATA

7 р.

Оптический привод DVD-ROM для компьютера SATA

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Двд привод

15 р.

Двд привод

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
DVD привод AD5680H Apple iMac

20 р.

DVD привод AD5680H Apple iMac

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Онлайн-заказ

158 р.
129 р.-18%

Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисководы

7 р.

Дисководы

Минск, Советский

Дисководы цена за 1 шт

5 р.

Дисководы цена за 1 шт

Минск, Первомайский

Оптический привод Dvd-rw нерабочий

5 р.

Оптический привод Dvd-rw нерабочий

Минск, Первомайский

Дисковод

10 р.

Дисковод

Минск, Советский

badge-icon
DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Онлайн-заказ

87.04 р.

DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD ROM NEC Sony IDE

Договорная

DVD ROM NEC Sony IDE

Минск, Первомайский

DVD-привод для ноутбука Panasonic UJDA770

10 р.

DVD-привод для ноутбука Panasonic UJDA770

Минск, Советский

Оптический накопитель asus

Договорная

Оптический накопитель asus

Минск, Первомайский

DVD привод для ноутбука, sata

15 р.

DVD привод для ноутбука, sata

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Онлайн-заказ

121.05 р.

Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Asus DRV-24B5ST

25 р.

Asus DRV-24B5ST

Минск, Фрунзенский

badge-icon
DVD привод LG GP57ES40

Онлайн-заказ

122.75 р.

DVD привод LG GP57ES40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Комплект I9 9900K + МП ASRock Z390 PRO4

1 000 р.

Комплект I9 9900K + МП ASRock Z390 PRO4

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

1 р.

Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Онлайн-заказ

158 р.
129 р.-18%

Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Онлайн-заказ

87.04 р.

DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Онлайн-заказ

121.05 р.

Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод LG GP57ES40

Онлайн-заказ

122.75 р.

DVD привод LG GP57ES40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02

Онлайн-заказ

53.64 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Онлайн-заказ

60.97 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары