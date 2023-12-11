Оборудование для салонов красоты в Партизанском районе Минска
250 р.
Гримерной зеркало 180*70
Минск, Партизанский
550 р.
Массажный стол
Минск, Партизанский
19 900 р.
Epileon. Лазер для эпиляции. Рассрочка.
Минск, Партизанский
170 р.
Массажная кушетка
Минск, Партизанский
280 р.
Кресло парикмахера
Минск, Партизанский
1 000 р.
Мебель для салона красоты
Минск, Партизанский
2 100 р.
Тонусные столы
Минск, Партизанский
3 700 р.
Баротренажер flexa
Минск, Партизанский
5 900 р.
Баротренажер vacu step немецкий
Минск, Партизанский
8 500 р.
Баротренажер vacu shape
Минск, Партизанский
1 200 р.
Маникюрный стол
Минск, Партизанский
100 р.
Стол для маникюра
Минск, Партизанский
15 000 р.
Барокамера Lucky Star 920
Минск, Партизанский
655 р.
Кресло педикюрное
Минск, Партизанский
150 р.
Зеркало для гримерной
Минск, Партизанский
170 р.
Кушетка
Минск, Партизанский
950 р.
МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992
Минск, Московский
200 р.
Стул для парикмахера
Минск, Московский
260 р.
Стол массажный
Минск, Первомайский
420 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
390 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
440 р.
Ресепшен, стол (новый, в наличии)
Минск, Московский
230 р.
Кушетка
Минск, Советский
4 250 р.
Аппарат массажный Fohow биоэнергомассажер БЭМ 3.0
Минск, Фрунзенский
25 300 р.
Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц
Минск, Центральный
55 р.
Тумба - стойка ресепшн
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
550 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ
Минск, Советский
525 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС
Минск, Советский
Договорная
Оборудование для студии
Минск, Фрунзенский
24 000 р.
Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG
Минск, Первомайский
100 р.
Кушетка косметологическая(массажная)
Минск, Первомайский
100 р.
Стол маникюрный
Минск, Ленинский
15 300 р.
Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1
Минск, Центральный
2 000 р.
татуировка
Минск, Московский
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
500 р.
Стойка администратора .Ресепшен
Минск, Первомайский
150 р.
Лампа лупа
Минск, Фрунзенский
150 р.
Сушуар
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стол администратора
Минск, Ленинский
300 р.
Мойка codyson cd-4830
Минск, Ленинский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
550 р.
Стол маникюрный
Минск, Первомайский
430 р.
Стол гримерный
Минск, Московский
100 р.
Продаю проф свет для видео и фотосъёмки
Минск, Фрунзенский
500 р.
Набор для мастера маникюра
Минск, Заводской
370 р.
Массажный стол складной 2 сек дерев с сумкой и аксессуарами. Уценка
Минск, Первомайский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский
45 р.
Полка для лаков
Минск, Ленинский
140 р.
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)
Минск, Фрунзенский
120 р.
Кушетка
Минск, Московский
370 р.
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл
Минск, Московский
430 р.
Педикюрное кресло ''Комфорт'' (белое) РАСПРОДАЖА
Минск, Октябрьский
170 р.
Кушетки складные массажные столы разные цвета
Минск, Московский
170 р.
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный) Lite
Минск, Октябрьский
Договорная
стойки НА ЗАКАЗ/любая сложность исполнения
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский