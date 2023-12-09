logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда до 1 года
Носки, колготки, леггинсы
Цена
Для кого
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские носки, колготки, леггинсы в Партизанском районе Минска

Леггинсы к НГ 6-9месЛеггинсы к НГ 6-9мес

6 р.

heart

Леггинсы к НГ 6-9мес

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Носочки махровые Носочки махровые

15 р.

heart

Носочки махровые

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Носки детские р.14Носки детские р.14

1 р.

heart

Носки детские р.14

Колготки. Рост 74Колготки. Рост 74

7 р.

heart

Колготки. Рост 74

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Пинетки Пинетки

5 р.

heart

Пинетки

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носочки. Новые Носочки. Новые

1 р.

heart

Носочки. Новые

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

badge-icon
Носочки детские . Новые. Носочки детские . Новые.

1 р.

heart

Носочки детские . Новые.

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

badge-icon
Колготки, р. 62-68Колготки, р. 62-68

4 р.

heart

Колготки, р. 62-68

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носочки гольфы Носочки гольфы

5 р.

heart

Носочки гольфы

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Колготки (лот)Колготки (лот)

2 р.

heart

Колготки (лот)

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носочки Носочки

1 р.

heart

Носочки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Леггинсы Леггинсы

3 р.

heart

Леггинсы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Носки носочкиНоски носочки

2 р.

heart

Носки носочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

КолготкиКолготки

7 р.

heart

Колготки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Колготки, носки Колготки, носки

10 р.

heart

Колготки, носки

56 - 62 (2-3 месяца)

no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Носочки Носочки

5 р.

heart

Носочки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Носки для новорождённых Носки для новорождённых

0.50 р.

heart

Носки для новорождённых

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Шапочки и носочки для самых маленьких Шапочки и носочки для самых маленьких

15 р.

heart

Шапочки и носочки для самых маленьких

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

badge-icon
badge-icon
Колготочки для фотосессииКолготочки для фотосессии

10 р.

heart

Колготочки для фотосессии

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Леггинсы Zara,80 см.Леггинсы Zara,80 см.

15 р.

heart

Леггинсы Zara,80 см.

74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Лотом Колготки детские, Конте, Марк формель Лотом Колготки детские, Конте, Марк формель

2 р.

heart

Лотом Колготки детские, Конте, Марк формель

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки для новорожденных Носочки для новорожденных

5 р.

heart

Носочки для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца)

Носочки для новорожденных Носочки для новорожденных

5 р.

heart

Носочки для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца)

badge-icon
Носочки для новорожденных Носочки для новорожденных

5 р.

heart

Носочки для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца)

badge-icon
Носочки для новорожденных Носочки для новорожденных

5 р.

heart

Носочки для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца)

badge-icon
Леггинсы H&M, новыеЛеггинсы H&M, новые

9 р.

heart

Леггинсы H&M, новые

Носочки махровые, новыеНосочки махровые, новые

3 р.

heart

Носочки махровые, новые

74 - 80 (8-12 месяцев)

Пинетки для новорождённого Пинетки для новорождённого

3 р.

heart

Пинетки для новорождённого

50 - 56 (1-2 месяца)

badge-icon
Носочки Носочки

10 р.

heart

Носочки

56 - 62 (2-3 месяца)

badge-icon
Лотом Леггинсы 3 шт 68/80 (6-12 мес) Лотом Леггинсы 3 шт 68/80 (6-12 мес)

10 р.

heart

Лотом Леггинсы 3 шт 68/80 (6-12 мес)

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носки вязаные Носки вязаные

3 р.

heart

Носки вязаные

74 - 80 (8-12 месяцев)

НоскиНоски

Бесплатно

heart

Носки

Цена за 5 Штанишки рост 74см Новые Хлопок Цена за 5 Штанишки рост 74см Новые Хлопок

12.99 р.

heart

Цена за 5 Штанишки рост 74см Новые Хлопок

68 - 74 (6-8 месяцев)

Лот 5-12 месяцев муслин вафельный Nike agrobaby Лот 5-12 месяцев муслин вафельный Nike agrobaby

40 р.

heart

Лот 5-12 месяцев муслин вафельный Nike agrobaby

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Носочки/ тапочки Носочки/ тапочки

0.30 р.

heart

Носочки/ тапочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носки шерстяныеНоски шерстяные

1 р.

heart

Носки шерстяные

Леггинсы штанишки 74смЛеггинсы штанишки 74см

25 р.

heart

Леггинсы штанишки 74см

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Колготки Колготки

Договорная

heart

Колготки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Пинетки вязаные Пинетки вязаные

2.50 р.

heart

Пинетки вязаные

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Пинетки НОВЫЕ Cool ClubПинетки НОВЫЕ Cool Club

5 р.

heart

Пинетки НОВЫЕ Cool Club

68 - 74 (6-8 месяцев)

Легинсы Легинсы

7 р.

heart

Легинсы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Лосины Даром Лосины Даром

Бесплатно

heart

Лосины Даром

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Леггинсы, лосины на подтяжках 6-12 мес (zara, H&MЛеггинсы, лосины на подтяжках 6-12 мес (zara, H&M

15 р.

heart

Леггинсы, лосины на подтяжках 6-12 мес (zara, H&M

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Носочки очень красивые. Турецкие Носочки очень красивые. Турецкие

5 р.

heart

Носочки очень красивые. Турецкие

50 - 56 (1-2 месяца)

Лот леггинсы. От 0 до 3 месяцев Лот леггинсы. От 0 до 3 месяцев

4 р.

heart

Лот леггинсы. От 0 до 3 месяцев

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Лот леггинсы 9-12 месЛот леггинсы 9-12 мес

10 р.

heart

Лот леггинсы 9-12 мес

74 - 80 (8-12 месяцев)

Тапочки-носочки утеплённые на стопу 11 см Тапочки-носочки утеплённые на стопу 11 см

2 р.

heart

Тапочки-носочки утеплённые на стопу 11 см

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготки Baby GoКолготки Baby Go

4 р.

heart

Колготки Baby Go

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Новогодние леггинсы Новогодние леггинсы

4 р.

heart

Новогодние леггинсы

68 - 74 (6-8 месяцев)

Боли, колготки , носки даром Боли, колготки , носки даром

Бесплатно

heart

Боли, колготки , носки даром

74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготы детские,от 3 мес. до 1 годаКолготы детские,от 3 мес. до 1 года

2 р.

heart

Колготы детские,от 3 мес. до 1 года

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки до 6 мес - за все 4 рНосочки до 6 мес - за все 4 р

4 р.

heart

Носочки до 6 мес - за все 4 р

62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца), 50 - 56 (1-2 месяца)

Колготки детские р-р 68-74 Колготки детские р-р 68-74

10 р.

heart

Колготки детские р-р 68-74

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Штаны на р 74 много - листайтеШтаны на р 74 много - листайте

Договорная

heart

Штаны на р 74 много - листайте

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Термобелье детское Термобелье детское

10 р.

heart

Термобелье детское

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Леггинсы, леги next up to 3mths Леггинсы, леги next up to 3mths

4 р.

heart

Леггинсы, леги next up to 3mths

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Носки 0-6 месяцевНоски 0-6 месяцев

5 р.

heart

Носки 0-6 месяцев

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Детские носки антискользящиеДетские носки антискользящие

5 р.

heart

Детские носки антискользящие

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки/тапочки /пинетки Носочки/тапочки /пинетки

10 р.

heart

Носочки/тапочки /пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Товары с доставкой от магазинов

Леггинсы Tom Tailor

4 р.

Леггинсы Tom Tailor

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Леггинсы lupilu , штанишки

12 р.

Леггинсы lupilu , штанишки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель