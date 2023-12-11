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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Партизанском районе Минска

Трусики и майкаТрусики и майка

15 р.

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Трусики и майка

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Пижама для девочки, мятный цвет, размер 128Пижама для девочки, мятный цвет, размер 128

26 р.

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Пижама для девочки, мятный цвет, размер 128

122 - 128 (7 лет)

Пижама велюровая (костюм) chicco, р. 110Пижама велюровая (костюм) chicco, р. 110

45 р.

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Пижама велюровая (костюм) chicco, р. 110

110 - 116 (5-6 лет)

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ПижамаПижама

35 р.

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Пижама

158 - 164 (13 лет)

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КигурамиКигурами

10 р.

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Кигурами

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Трусы M&S Marks&Spencer Harry Potter 5 штТрусы M&S Marks&Spencer Harry Potter 5 шт

38 р.

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Трусы M&S Marks&Spencer Harry Potter 5 шт

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Плюшевый халат Плюшевый халат

25 р.

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Плюшевый халат

80 - 86 (1-2 года)

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Новые трусыНовые трусы

2.90 р.

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Новые трусы

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Новые пижамы Lupilu и Pepco р110-116Новые пижамы Lupilu и Pepco р110-116

25 р.

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Новые пижамы Lupilu и Pepco р110-116

110 - 116 (5-6 лет)

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Пижама Next 122-128 Бронь до 19.12Пижама Next 122-128 Бронь до 19.12

10 р.

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Пижама Next 122-128 Бронь до 19.12

122 - 128 (7 лет)

Халат, рост 128Халат, рост 128

20 р.

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Халат, рост 128

122 - 128 (7 лет)

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Трусики на 98-104-110 Трусики на 98-104-110

5 р.

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Трусики на 98-104-110

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Трусы для девочки 5-7 лет комплект 7 штТрусы для девочки 5-7 лет комплект 7 шт

25 р.

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Трусы для девочки 5-7 лет комплект 7 шт

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Пижама для девочки, новая Пижама для девочки, новая

Договорная

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Пижама для девочки, новая

110 - 116 (5-6 лет)

Пижама новогодняяПижама новогодняя

10 р.

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Пижама новогодняя

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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ХалатХалат

10 р.

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Халат

146 - 152 (11 лет)

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БельёБельё

2 р.

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Бельё

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Лот.Пижама.Кигуруми.Лот.Пижама.Кигуруми.

7.50 р.

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Лот.Пижама.Кигуруми.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Халатик теплыйХалатик теплый

10 р.

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Халатик теплый

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Пижама теплаяПижама теплая

15 р.

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Пижама теплая

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Новогодний костюм Новогодний костюм

20 р.

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Новогодний костюм

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Халатик теплыйХалатик теплый

4 р.

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Халатик теплый

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Слипы на 2 и 3 года фирмы Carter’s Слипы на 2 и 3 года фирмы Carter’s

40 р.

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Слипы на 2 и 3 года фирмы Carter’s

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Костюмчики-тройка, 18м, фирма Carter’sКостюмчики-тройка, 18м, фирма Carter’s

50 р.

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Костюмчики-тройка, 18м, фирма Carter’s

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Пижамки детские. 5р(1).Пакистан.80-86 рост.Пижамки детские. 5р(1).Пакистан.80-86 рост.

5 р.

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Пижамки детские. 5р(1).Пакистан.80-86 рост.

80 - 86 (1-2 года)

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КигурумиКигуруми

20 р.

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Кигуруми

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Пижама Пижама

12 р.

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Пижама

86 - 92 (2 года)

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Топик mark Spenser 9-10 и 11-12Топик mark Spenser 9-10 и 11-12

Договорная

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Топик mark Spenser 9-10 и 11-12

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Трусы и майки mark and Spencer Трусы и майки mark and Spencer

Договорная

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Трусы и майки mark and Spencer

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Пижамка для девочки LC WaikikiПижамка для девочки LC Waikiki

10 р.

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Пижамка для девочки LC Waikiki

98 - 104 (4 года)

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Яркие хлопковые боди (12-18м)Яркие хлопковые боди (12-18м)

13 р.

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Яркие хлопковые боди (12-18м)

80 - 86 (1-2 года)

ПижамыПижамы

10 р.

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Пижамы

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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ПижамыПижамы

5 р.

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Пижамы

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Пижама новогодняя Пижама новогодняя

38 р.

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Пижама новогодняя

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Новая пижама C&A р134Новая пижама C&A р134

32 р.

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Новая пижама C&A р134

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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ХалатикХалатик

10 р.

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Халатик

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 92 - 98 (3 года)

МайкаМайка

6 р.

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Майка

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Майки нижние для девочки Майки нижние для девочки

10 р.

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Майки нижние для девочки

134 - 140 (9 лет)

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Комбинезон Комбинезон

5 р.

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Комбинезон

140 - 146 (10 лет)

Пижамы новогодние Пижамы новогодние

15 р.

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Пижамы новогодние

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Пижама для девочки Carter’s, размер 4ТПижама для девочки Carter’s, размер 4Т

35 р.

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Пижама для девочки Carter’s, размер 4Т

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Пижама новогодняя Carter’s (family look)Пижама новогодняя Carter’s (family look)

25 р.

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Пижама новогодняя Carter’s (family look)

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 152 - 158 (12 лет), 164 - 170

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Пижама George, р. 110-116Пижама George, р. 110-116

7 р.

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Пижама George, р. 110-116

110 - 116 (5-6 лет)

Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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