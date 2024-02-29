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ЭлектроникаАудиотехника

CD проигрыватели и плееры в Партизанском районе Минска

Музыкальный центр iHiFi

999 р.

Музыкальный центр iHiFi

Минск, Партизанский

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CD Ария и Коррозия металла

15 р.

CD Ария и Коррозия металла

Минск, Партизанский

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Магнитофон cd+телевизор Lenco

150 р.

Магнитофон cd+телевизор Lenco

Минск, Партизанский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
CD проигрыватель pd 101 Pioneer

150 р.

CD проигрыватель pd 101 Pioneer

Минск, Фрунзенский

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CD-Проигрыватель DENON DCD-615

330 р.

CD-Проигрыватель DENON DCD-615

Минск, Фрунзенский

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Sony Minidisc

10 р.

Sony Minidisc

Минск, Советский

CD-проигрыватель X4-TEACH CD-1000

160 р.

CD-проигрыватель X4-TEACH CD-1000

Минск, Центральный

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Плеер Samsung

20 р.

Плеер Samsung

Минск, Первомайский

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Sony cdp-337esd. Из Японии на 100 вольт

1 100 р.

Sony cdp-337esd. Из Японии на 100 вольт

Минск, Центральный

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Касеты

45 р.

Касеты

Минск, Московский

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дека Pioneer,Technics,H/Kardon,HOTА,CD SONY,Techni

280 р.

дека Pioneer,Technics,H/Kardon,HOTА,CD SONY,Techni

Минск, Заводской

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Диск CD-RW

3.99 р.

Диск CD-RW

Минск, Заводской

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CD плеер Panasonic SL-J910+ база с калонками

410 р.

CD плеер Panasonic SL-J910+ база с калонками

Минск, Ленинский

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Panasonic на запчасти

5 р.

Panasonic на запчасти

Минск, Фрунзенский

Проигрователь дисков Sony

195 р.

Проигрователь дисков Sony

Минск, Фрунзенский

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Sony CDP-213

100 р.

Sony CDP-213

Минск, Центральный

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Yamaha CD-S300

500 р.

Yamaha CD-S300

Минск, Фрунзенский

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CD-проигрыватель DENON DCD-2560

1 100 р.

CD-проигрыватель DENON DCD-2560

Минск, Центральный

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CD проигрыватель Technics SL-PS770D

770 р.

CD проигрыватель Technics SL-PS770D

Минск, Первомайский

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ВЕГА ПКД 121

320 р.

ВЕГА ПКД 121

Минск, Московский

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Плеер sony

80 р.

Плеер sony

Минск, Советский

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Sony CDP-333esd из Японии на 100 вольт

900 р.

Sony CDP-333esd из Японии на 100 вольт

Минск, Центральный

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CD плеер DENON DCD-300 (1987г)

250 р.

CD плеер DENON DCD-300 (1987г)

Минск, Ленинский

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SONY mds je-510.Минидиск дека.

600 р.

SONY mds je-510.Минидиск дека.

Минск, Октябрьский

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Микросхемы ЦАП Tda1541 Tda1540 Pcm63 (-K)

Договорная

Микросхемы ЦАП Tda1541 Tda1540 Pcm63 (-K)

Минск, Первомайский

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Technics SL-PS770A CD проигрыватель CDP player ПКД

150 р.

Technics SL-PS770A CD проигрыватель CDP player ПКД

Минск, Первомайский

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Taga HTR-1000CDV.2

1 200 р.

Taga HTR-1000CDV.2

Минск, Советский

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Плеер Sony

30 р.

Плеер Sony

Минск, Фрунзенский

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Philips CD730 Stereo Compact Disc Player

299 р.

Philips CD730 Stereo Compact Disc Player

Минск, Фрунзенский

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CD-плеер

200 р.

CD-плеер

Минск, Московский

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Sony CDP CD player 2 трансформатора

10 р.

Sony CDP CD player 2 трансформатора

Минск, Первомайский

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CD-проигрыватель (Плеер) Xoro HSD 402 Plus

50 р.

CD-проигрыватель (Плеер) Xoro HSD 402 Plus

Минск, Первомайский

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Pioneer CDJ-500 II Limited DJ проигрыватель CD

450 р.

Pioneer CDJ-500 II Limited DJ проигрыватель CD

Минск, Центральный

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CD чейнджер Elta

190 р.

CD чейнджер Elta

Минск, Первомайский

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CD проигрыватель Yamaha CD-N301

1 390 р.

CD проигрыватель Yamaha CD-N301

Минск, Фрунзенский

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Портативный CD PLEER VITEK

50 р.

Портативный CD PLEER VITEK

Минск, Центральный

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CD проигрыватель digital Германия

230 р.

CD проигрыватель digital Германия

Минск, Фрунзенский

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Cd Technics

150 р.

Cd Technics

Минск, Ленинский

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CD плеер Panasonic

40 р.

CD плеер Panasonic

Минск, Октябрьский

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CD проигрыватель PIONEER PD-91

2 450 р.

CD проигрыватель PIONEER PD-91

Минск, Фрунзенский

Sony Walkman MZ-R3 с проблемами

50 р.

Sony Walkman MZ-R3 с проблемами

Минск, Советский

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Бумбокс Panasonic rx-es27

75 р.

Бумбокс Panasonic rx-es27

Минск, Ленинский

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SONY cdp-XA 5 ES.CD PLAYER.

2 140 р.

SONY cdp-XA 5 ES.CD PLAYER.

Минск, Октябрьский

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CD плееры

20 р.

CD плееры

Минск, Фрунзенский

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CD-проигрыватель (Плеер) Xoro HSD 415 аудио 5.1CH

50 р.

CD-проигрыватель (Плеер) Xoro HSD 415 аудио 5.1CH

Минск, Московский

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Проигрыватель CD дисков YAMAHA CDX 460

320 р.

Проигрыватель CD дисков YAMAHA CDX 460

Минск, Центральный

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Проигрыватель Audio и Video CD player Sony MCE-S78

215 р.

Проигрыватель Audio и Video CD player Sony MCE-S78

Минск, Фрунзенский

СД проигрыватель Филипс карусель на 5 дисков

Договорная

СД проигрыватель Филипс карусель на 5 дисков

Минск, Московский

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CD проигрыватель Arcam HDA CDS50

2 250 р.

CD проигрыватель Arcam HDA CDS50

Минск, Московский

Проигрыватель сд Marantz 6002.

Договорная

Проигрыватель сд Marantz 6002.

Минск, Фрунзенский

CD плеер Technics SL-PG360A

80 р.

CD плеер Technics SL-PG360A

Минск, Московский

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Магнитофон

25 р.

Магнитофон

Минск, Заводской

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ЦАП норвежской фирмы Hegel 11HD.

Договорная

ЦАП норвежской фирмы Hegel 11HD.

Минск, Фрунзенский

Виниловый проигрыватель Ritmix LP-160B

135 р.

Виниловый проигрыватель Ritmix LP-160B

Минск, Московский

Плеер Sony Walkman D-E350

70 р.

Плеер Sony Walkman D-E350

Минск, Заводской

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Проигрыватель компакт-дисков YAMAHA CD-700

290 р.

Проигрыватель компакт-дисков YAMAHA CD-700

Минск, Фрунзенский

Бумбокс

90 р.

Бумбокс

Минск, Октябрьский

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Подставки для CD-дисков

8 р.

Подставки для CD-дисков

Минск, Центральный

SONY CD Walkman D-E220 ESP MAX

230 р.

SONY CD Walkman D-E220 ESP MAX

Минск, Центральный

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