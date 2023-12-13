Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Бюро находок в Партизанском районе Минска
Договорная
найдена овчарка
Минск, Партизанский
Договорная
Утеряны очки в сером чехле
Минск, Партизанский
Договорная
Утеряна чёрно-красная дорожноя ссумка
Минск, Партизанский
Договорная
Водительское удостоверение
Минск, Партизанский
Договорная
Утерян сине-чёрный рюкзак
Минск, Партизанский
Договорная
Найден кот
Минск, Партизанский
Договорная
Утеряны очки
Минск, Партизанский
Договорная
Наклейки и карточка
Минск, Партизанский
Договорная
Зимний чехол
Минск, Партизанский
Договорная
Детская энциклопедия минералы
Минск, Партизанский
Договорная
Утеряны автомобильные ключи от VW Вознаграждение
Минск, Партизанский
Договорная
Утеряны ключи
Минск, Партизанский
Договорная
Найдены ключи от квартиры
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян паспорт на имя Каптюг Антон
Минск, Фрунзенский
Договорная
утеряны airpods 2 gen (кейс и наушники)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найдены ключи
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян телефон Самсунг
Минск, Советский
Договорная
фигурка водарасль
Минск, Советский
Договорная
Утерян телефон
Минск, Советский
Договорная
Найдены женские перчатки
Минск, Московский
Договорная
Нашёл проездной отдам владельцу
Минск, Первомайский
Договорная
Утерян ключ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян паспорт на имя жук Владислав Александрович
Минск, Заводской
Договорная
Найдены детские перчатки на парковке м-на Корона
Минск, Центральный
Договорная
Благодарственная табличка KFC 2019
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряна банковская карта паритетбанка
Минск, Первомайский
Договорная
утеряно 2 акриловых брелка как на фото
Минск, Заводской
Договорная
Потерял паспорт
Минск, Советский
Договорная
Потерял кошелек
Минск, Советский
Договорная
Прибора для оптического измерения дальности z по Р
Минск, Советский
Договорная
Утеряны ключи
Минск, Первомайский
Договорная
Утерян такой же ключ
Минск, Ленинский
Договорная
Утерян номерной знак 7550 СР-7 в районе ТЦ Глобо н
Минск, Центральный
Договорная
Потеряны ключи
Минск, Московский
Договорная
Розыск, пропал кот,2 года, зовут Макс
Минск, Центральный
Договорная
Прочее
Минск, Первомайский
Договорная
Нашёл телефон
Минск, Ленинский
Бесплатно
Утеряны ключи в красном чехле малиновка
Минск, Московский
Договорная
утеряны очки с диоптриями ''хамелеон''
Минск, Советский
Договорная
Нашёл PS 6
Минск, Ленинский
Договорная
найден кейс от airpods pro
Минск, Московский
Договорная
Ключ от автомобиля
Минск, Первомайский
Договорная
Утерян кошелёк,с ВУ на имя Павленко С.А.
Минск, Ленинский
Договорная
Утеряны детские смарт часы canyon
Минск, Фрунзенский
Договорная
Магазин
Минск, Октябрьский
Договорная
Пульт автовышки Газон Next
Минск, Центральный
Договорная
утерян ключ от рено
Минск, Ленинский
Бесплатно
найден кейс airpods (пр. победітелей/мінск арена)
Минск, Центральный
Договорная
Подстаканник
Минск, Первомайский
Договорная
Найдены документы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряны очки
Минск, Центральный
Договорная
Лед лампочки
Минск, Советский
Договорная
Бюро Находок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найдены ''умные'' часы
Минск, Советский
Договорная
Утерян пакет со спортивным костюмом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пропуск школьный
Минск, Заводской
Договорная
Утеряны в г.Минск документы на имя Соленое Николай
Минск, Центральный
Договорная
Xros 3
Минск, Центральный