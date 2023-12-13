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Бюро находок в Партизанском районе Минска

найдена овчарка

Договорная

найдена овчарка

Минск, Партизанский

Договорная

Утеряны очки в сером чехле

Минск, Партизанский

Договорная

Утеряна чёрно-красная дорожноя ссумка

Минск, Партизанский

Договорная

Водительское удостоверение

Минск, Партизанский

Договорная

Утерян сине-чёрный рюкзак

Минск, Партизанский

Найден кот

Договорная

Найден кот

Минск, Партизанский

Утеряны очки

Договорная

Утеряны очки

Минск, Партизанский

Наклейки и карточка

Договорная

Наклейки и карточка

Минск, Партизанский

Зимний чехол

Договорная

Зимний чехол

Минск, Партизанский

Детская энциклопедия минералы

Договорная

Детская энциклопедия минералы

Минск, Партизанский

Договорная

Утеряны автомобильные ключи от VW Вознаграждение

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Утеряны ключи

Минск, Партизанский

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Утеряны ключи

Минск, Первомайский

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Утерян номерной знак 7550 СР-7 в районе ТЦ Глобо н

Минск, Центральный

Потеряны ключи

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Потеряны ключи

Минск, Московский

Розыск, пропал кот,2 года, зовут Макс

Договорная

Розыск, пропал кот,2 года, зовут Макс

Минск, Центральный

Договорная

Прочее

Минск, Первомайский

Нашёл телефон

Договорная

Нашёл телефон

Минск, Ленинский

Бесплатно

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Найдены документы

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Бюро Находок

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