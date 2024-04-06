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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Бензорезы в Партизанском районе Минска

Электропила DAEW00 2500F

280 р.

Электропила DAEW00 2500F

Минск, Партизанский

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Бензобур Champion AG252

728 р.

Бензобур Champion AG252

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бензорез Husqvarna

5 500 р.

Бензорез Husqvarna

Минск, Партизанский

Электрический резчик Husqvarna

2 000 р.

Электрический резчик Husqvarna

Минск, Партизанский

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Круг алмазный отрезной сегментный

40 р.

Круг алмазный отрезной сегментный

Минск, Партизанский

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Для бензареза.

15 р.

Для бензареза.

Минск, Партизанский

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Мини-пила аккумуляторная Wortex

480 р.

Мини-пила аккумуляторная Wortex

Минск, Партизанский

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650 р.

Бош GCO 14-1 отрезная пила по металлу

Минск, Партизанский

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Диск к бензорезу MDK 400mm

200 р.

Диск к бензорезу MDK 400mm

Минск, Партизанский

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Круг отрезной

15 р.

Круг отрезной

Минск, Партизанский

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10 р.

Ручка болгарка защитный кожух

Минск, Партизанский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Бензорез STIHL (Штиль)TS 700

4 060 р.

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Доставка по Беларуси
Рассрочка
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Нарезчик швов KEDASA TF450-4

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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2 700 р.

Бензорез KEDASA K770-16

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бензорез KEDASA K770-14

2 620 р.

Бензорез KEDASA K770-14

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
На болгарку

50 р.

На болгарку

Минск, Фрунзенский

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Электропила Makita

400 р.

Электропила Makita

Минск, Фрунзенский

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Угловая шлифмашина двуручная БОЛГАРКА METABO WE26-230MVT

560 р.

Угловая шлифмашина двуручная БОЛГАРКА METABO WE26-230MVT

Минск, Фрунзенский

Электрический резчик бетона ф420мм K-725 (КНР)

2 000 р.

Электрический резчик бетона ф420мм K-725 (КНР)

Минск, Центральный

Электрический резчик бетона ф350мм Dastool HJ-4107 (КНР)

1 500 р.

Электрический резчик бетона ф350мм Dastool HJ-4107 (КНР)

Минск, Центральный

Пила цепная DeWALT DCM565N 20V для азиатского рынка dcm565b dcm565

730 р.

Пила цепная DeWALT DCM565N 20V для азиатского рынка dcm565b dcm565

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Бензорез Stihl TS 420 Germany новый

5 000 р.

Бензорез Stihl TS 420 Germany новый

Минск, Московский

Резчик швов TITAN RS 350 H

1 420 р.

Резчик швов TITAN RS 350 H

Минск, Фрунзенский

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Диск Husqvarna

Договорная

Диск Husqvarna

Минск, Московский

Круг для бензореза 350мм

90 р.

Круг для бензореза 350мм

Минск, Первомайский

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Bosch 230

Договорная

Bosch 230

Минск, Московский

Бензорез STIHL TS420

5 400 р.

Бензорез STIHL TS420

Минск, Фрунзенский

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Бензорез STIHL TS 800 с тележкой

3 700 р.

Бензорез STIHL TS 800 с тележкой

Минск, Центральный

Пила аккумуляторная цепная 12 В/мини-бензопила (6 дюймов, 2 АКБ, 2 цепи, 2 направляющей пластины)

723.90 р.

Пила аккумуляторная цепная 12 В/мини-бензопила (6 дюймов, 2 АКБ, 2 цепи, 2 направляющей пластины)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диск круг алмазный 350 diamal

300 р.

Диск круг алмазный 350 diamal

Минск, Фрунзенский

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полотно сабельной пилы

10 р.

полотно сабельной пилы

Минск, Ленинский

Резчик швов Сплитстоун CS-146 с двигателем Honda

1 900 р.

Резчик швов Сплитстоун CS-146 с двигателем Honda

Минск, Фрунзенский

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Аренда (прокат) Бензорез CHAMPION CP350

55 р.

Аренда (прокат) Бензорез CHAMPION CP350

Минск, Центральный

Диск алмазный сегментный Extreme

65 р.

Диск алмазный сегментный Extreme

Минск, Московский

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Мотобур

550 р.

Мотобур

Минск, Октябрьский

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Бензорез STIHL 420

2 650 р.

Бензорез STIHL 420

Минск, Московский

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Круг отрезной Ruby 230x22,23x2.5мм

2.40 р.

Круг отрезной Ruby 230x22,23x2.5мм

Минск, Московский

Отрезной диск для резки рельсов Hilti 356x4.2x25.4

25 р.

Отрезной диск для резки рельсов Hilti 356x4.2x25.4

Минск, Московский

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Бензорез STIHLl TS 500

2 250 р.

Бензорез STIHLl TS 500

Минск, Фрунзенский

Лобзик электрический

65 р.

Лобзик электрический

Минск, Октябрьский

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Диск алмазный

130 р.

Диск алмазный

Минск, Фрунзенский

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Пила-алигатор

650 р.

Пила-алигатор

Минск, Советский

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Полотно для ножовки по блоку

20 р.

Полотно для ножовки по блоку

Минск, Первомайский

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Шлифовальная угловая машинка МШУ-125/400Э

300 р.

Шлифовальная угловая машинка МШУ-125/400Э

Минск, Центральный

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Диск алмазный 350

80 р.

Диск алмазный 350

Минск, Первомайский

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Электропила STIHL MSE 141 C

510 р.

Электропила STIHL MSE 141 C

Минск, Центральный

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Прокат инструмента / Штроборез Metabo MFE 40 / Usoseda.by

22 р.

Прокат инструмента / Штроборез Metabo MFE 40 / Usoseda.by

Минск, Октябрьский

Круг алмазный сегментный 350 мм

80 р.

Круг алмазный сегментный 350 мм

Минск, Московский

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Yato циркулярная пила аккумулятор

500 р.

Yato циркулярная пила аккумулятор

Минск, Фрунзенский

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Пила дисковая

220 р.

Пила дисковая

Минск, Советский

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Бензорез Husqvarna K 770 14''

3 790 р.

Бензорез Husqvarna K 770 14''

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Бензорез STIHL TS 700

3 800 р.

Бензорез STIHL TS 700

Минск, Фрунзенский

Бензорез Штиль ,420

3 500 р.

Бензорез Штиль ,420

Минск, Первомайский

Штроборез BOSCH GNF65

2 000 р.

Штроборез BOSCH GNF65

Минск, Первомайский

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Диск для бензореза

25 р.

Диск для бензореза

Минск, Заводской

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Бензорез Husqvarna

900 р.

Бензорез Husqvarna

Минск, Центральный

Бинзопила

100 р.

Бинзопила

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Нарезчик швов KEDASA TF520-4

7 590 р.

Нарезчик швов KEDASA TF520-4

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Нарезчик швов KEDASA TF450-4

5 800 р.

Нарезчик швов KEDASA TF450-4

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бензорез KEDASA K770-16

2 700 р.

Бензорез KEDASA K770-16

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бензорез KEDASA K770-14

2 620 р.

Бензорез KEDASA K770-14

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пила цепная DeWALT DCM565N 20V для азиатского рынка dcm565b dcm565

730 р.

Пила цепная DeWALT DCM565N 20V для азиатского рынка dcm565b dcm565

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Мини пила цепная HANDTEK ES 2104 L2 21V

120 р.

Мини пила цепная HANDTEK ES 2104 L2 21V

Могилев

Доставка по Беларуси
Пила аккумуляторная цепная 12 В/мини-бензопила (6 дюймов, 2 АКБ, 2 цепи, 2 направляющей пластины)

723.90 р.

Пила аккумуляторная цепная 12 В/мини-бензопила (6 дюймов, 2 АКБ, 2 цепи, 2 направляющей пластины)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бензорез Husqvarna K 770 14''

3 790 р.

Бензорез Husqvarna K 770 14''

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
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