Товары от Куфар Маркета
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Бани, хозблоки, постройки в Партизанском районе Минска
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский
6 750 р.
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
7 600 р.
баня-квадро 4,0 м.
Минск, Партизанский
4 950 р.
баня-квадро 2,0м с террасой 50см.
Минск, Партизанский
6 300 р.
баня-бочка 3,5м.
Минск, Партизанский
150 р.
Умывальник дачный «Акватекс»
Минск, Партизанский
6 100 р.
баня-квадро 3,0м.
Минск, Партизанский
6 910 р.
Хозблок ХБ14 4.5х3 м
Минск, Партизанский
7 515 р.
Хозблок ХБ9 4.5х4м
Минск, Партизанский
6 750 р.
Баня-квадро 3.5м. + 50см козырек
Минск, Партизанский
5 000 р.
Бытовка 2.3м.*6.0м.
Минск, Партизанский
4 714 р.
Садовый домик ''Tim'' скидка до 10%
Минск, Партизанский
5 622 р.
САДОВЫЙ ДОМИК ''Hanna'' 4Х3 С ИНВЕНТАРНОЙ скидка до 10%
Минск, Партизанский
7 800 р.
баня-квадро 4,0м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
8 550 р.
баня-квадро 5,0 м.
Минск, Партизанский
3 760 р.
Бытовка деревянная для дачи 5х2,3
Минск, Партизанский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Партизанский
2 850 р.
Хозблок, сарай, бытовка для дачи 4х2,1 с покраской
Минск, Партизанский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Партизанский
3 760 р.
Деревянный сарай 5х2,3
Минск, Партизанский
4 200 р.
Хозблок 3х4 для дачи с навесом
Минск, Партизанский
3 990 р.
Бани бочки
Минск, Партизанский
Договорная
ИДЕАЛЬНАЯ БАНЯ Квадро 4.8х2.15
Минск, Партизанский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Партизанский
1 000 р.
Продаётся каменка дровянная, толстостенная
Минск, Партизанский
Договорная
Хозблок,туалет, курятник, вольер, будки
Минск, Партизанский
1 010 р.
Биотуалет
Минск, Партизанский
6 990 р.
Хозблок с душем и туалетом
Минск, Партизанский
790 р.
Печь котел для бани
Минск, Партизанский
4 700 р.
Хозблок 6х2,5 для дачи с навесом
Минск, Партизанский
5 900 р.
Деревянная бытовка 6х3 с дровником и навесом
Минск, Партизанский
3 550 р.
Бытовка 4х2 для дачи на 3 отделения
Минск, Партизанский
4 320 р.
Бытовка 6х2,3 для дачи из дерева
Минск, Партизанский
3 350 р.
Бытовка 4х2 для дачи на 2 отделения
Минск, Партизанский
2 850 р.
Дачная бытовка 4х2
Минск, Партизанский
2 250 р.
Дачный хозблок 3х1,5 (2 отделения)
Минск, Партизанский
2 420 р.
Деревянный хозблок для дачи 3х2
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
8.42 р.
Донник в пучке
Минск, Первомайский
8.42 р.
Полынь в пучках для бани
Минск, Первомайский
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский