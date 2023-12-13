logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Бани, хозблоки, санузлы
БаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Партизанском районе Минска

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

6 750 р.

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

7 600 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 2,0м с террасой 50см.

4 950 р.

баня-квадро 2,0м с террасой 50см.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-бочка 3,5м.

6 300 р.

баня-бочка 3,5м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Умывальник дачный «Акватекс»

150 р.

Умывальник дачный «Акватекс»

Минск, Партизанский

баня-квадро 3,0м.

6 100 р.

баня-квадро 3,0м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ14 4.5х3 м

6 910 р.

Хозблок ХБ14 4.5х3 м

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ9 4.5х4м

7 515 р.

Хозблок ХБ9 4.5х4м

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро 3.5м. + 50см козырек

6 750 р.

Баня-квадро 3.5м. + 50см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бытовка 2.3м.*6.0м.

5 000 р.

Бытовка 2.3м.*6.0м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Садовый домик ''Tim'' скидка до 10%

4 714 р.

Садовый домик ''Tim'' скидка до 10%

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
САДОВЫЙ ДОМИК ''Hanna'' 4Х3 С ИНВЕНТАРНОЙ скидка до 10%

5 622 р.

САДОВЫЙ ДОМИК ''Hanna'' 4Х3 С ИНВЕНТАРНОЙ скидка до 10%

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

7 800 р.

баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 5,0 м.

8 550 р.

баня-квадро 5,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бытовка деревянная для дачи 5х2,3

3 760 р.

Бытовка деревянная для дачи 5х2,3

Минск, Партизанский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок, сарай, бытовка для дачи 4х2,1 с покраской

2 850 р.

Хозблок, сарай, бытовка для дачи 4х2,1 с покраской

Минск, Партизанский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Деревянный сарай 5х2,3

3 760 р.

Деревянный сарай 5х2,3

Минск, Партизанский

Хозблок 3х4 для дачи с навесом

4 200 р.

Хозблок 3х4 для дачи с навесом

Минск, Партизанский

Бани бочки

3 990 р.

Бани бочки

Минск, Партизанский

ИДЕАЛЬНАЯ БАНЯ Квадро 4.8х2.15

Договорная

ИДЕАЛЬНАЯ БАНЯ Квадро 4.8х2.15

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Продаётся каменка дровянная, толстостенная

1 000 р.

Продаётся каменка дровянная, толстостенная

Минск, Партизанский

badge-icon
Хозблок,туалет, курятник, вольер, будки

Договорная

Хозблок,туалет, курятник, вольер, будки

Минск, Партизанский

badge-icon
Биотуалет

1 010 р.

Биотуалет

Минск, Партизанский

badge-icon
Хозблок с душем и туалетом

6 990 р.

Хозблок с душем и туалетом

Минск, Партизанский

Печь котел для бани

790 р.

Печь котел для бани

Минск, Партизанский

Хозблок 6х2,5 для дачи с навесом

4 700 р.

Хозблок 6х2,5 для дачи с навесом

Минск, Партизанский

Деревянная бытовка 6х3 с дровником и навесом

5 900 р.

Деревянная бытовка 6х3 с дровником и навесом

Минск, Партизанский

Бытовка 4х2 для дачи на 3 отделения

3 550 р.

Бытовка 4х2 для дачи на 3 отделения

Минск, Партизанский

Бытовка 6х2,3 для дачи из дерева

4 320 р.

Бытовка 6х2,3 для дачи из дерева

Минск, Партизанский

Бытовка 4х2 для дачи на 2 отделения

3 350 р.

Бытовка 4х2 для дачи на 2 отделения

Минск, Партизанский

Дачная бытовка 4х2

2 850 р.

Дачная бытовка 4х2

Минск, Партизанский

Дачный хозблок 3х1,5 (2 отделения)

2 250 р.

Дачный хозблок 3х1,5 (2 отделения)

Минск, Партизанский

Деревянный хозблок для дачи 3х2

2 420 р.

Деревянный хозблок для дачи 3х2

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода