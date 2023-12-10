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Телефоны и планшеты

Аксессуары для часов, планшетов и электронных книг в Партизанском районе Минска

Коробка от планшета IPad 5 поколения

5 р.

Коробка от планшета IPad 5 поколения

Минск, Партизанский

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Коробка от планшета Samsung tab s6 lite

5 р.

Коробка от планшета Samsung tab s6 lite

Минск, Партизанский

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Ремешок для фитнес браслета xiaomi mi band 3

Договорная

Ремешок для фитнес браслета xiaomi mi band 3

Минск, Партизанский

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Зарядное к miband

3 р.

Зарядное к miband

Минск, Партизанский

Чехол для планшета

15 р.

Чехол для планшета

Минск, Партизанский

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Apple Magic Keyboard для iPad Pro 12.9 [Обмен]

530 р.

Apple Magic Keyboard для iPad Pro 12.9 [Обмен]

Минск, Партизанский

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Чехол для планшета HP 10.1 '' новый

20 р.

Чехол для планшета HP 10.1 '' новый

Минск, Партизанский

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Силиконовый Ремешок Фитнес Браслет Xiaomi Mi Band

10 р.

Силиконовый Ремешок Фитнес Браслет Xiaomi Mi Band

Минск, Партизанский

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Ремешок у Huawei band 3 pro

5 р.

Ремешок у Huawei band 3 pro

Минск, Партизанский

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сумка для компьютера

10 р.

сумка для компьютера

Минск, Партизанский

Apple pencile 1

270 р.

Apple pencile 1

Минск, Партизанский

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Стекло для Samsung Gear S3 frontier SM-R760

3 р.

Стекло для Samsung Gear S3 frontier SM-R760

Минск, Партизанский

Часы (браслет) Mi Band 3

Договорная

Часы (браслет) Mi Band 3

Минск, Партизанский

Кейс для ноутбука

80 р.

Кейс для ноутбука

Минск, Партизанский

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Браслет силиконовый для Xiaomi mi bent 5

2 р.

Браслет силиконовый для Xiaomi mi bent 5

Минск, Партизанский

Ремешок Apple Watch

10 р.

Ремешок Apple Watch

Минск, Партизанский

Чехол для Lenovo Tab P12 Pro

40 р.

Чехол для Lenovo Tab P12 Pro

Минск, Партизанский

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Чехол для iPad mini 4/5

25 р.

Чехол для iPad mini 4/5

Минск, Партизанский

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Держатель для Pitaka MagEZ Stand (стенд) для iPad

220 р.

Держатель для Pitaka MagEZ Stand (стенд) для iPad

Минск, Партизанский

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Ремешок apple watch se 44mm

20 р.

Ремешок apple watch se 44mm

Минск, Партизанский

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Чехол на часы хуавей фит 2 Huawei fit 2

10 р.

Чехол на часы хуавей фит 2 Huawei fit 2

Минск, Партизанский

Браслет Xiaomi mi band 7 pro ремешок металилически

10 р.

Браслет Xiaomi mi band 7 pro ремешок металилически

Минск, Партизанский

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Подставка дла планшета ikea 2 р

2 р.

Подставка дла планшета ikea 2 р

Минск, Партизанский

Чехол для iPad Pro 11 (2018,2020,2021)

40 р.

Чехол для iPad Pro 11 (2018,2020,2021)

Минск, Партизанский

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Стекло для камеры galaxy Z flip 3 ( spigen )

25 р.

Стекло для камеры galaxy Z flip 3 ( spigen )

Минск, Партизанский

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Чехол для AirPods 1/2 gen ( spigen )

25 р.

Чехол для AirPods 1/2 gen ( spigen )

Минск, Партизанский

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Силиконовый Ремешок Фитнес Браслет Xiaomi Mi Band

10 р.

Силиконовый Ремешок Фитнес Браслет Xiaomi Mi Band

Минск, Партизанский

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Внешний Аккумулятор Power Bank 2600 mAh

10 р.

Внешний Аккумулятор Power Bank 2600 mAh

Минск, Партизанский

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Внешний Аккумулятор Power Bank 2600 mAh от Google

15 р.

Внешний Аккумулятор Power Bank 2600 mAh от Google

Минск, Партизанский

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Оригинал чехол с клавиатурой для ThinkPad tablet

Договорная

Оригинал чехол с клавиатурой для ThinkPad tablet

Минск, Партизанский

Ремешки на Apple Watch

10 р.

Ремешки на Apple Watch

Минск, Партизанский

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Ремешок Apple watch белый, б/у на 38,40,41мм, М/L

70 р.

Ремешок Apple watch белый, б/у на 38,40,41мм, М/L

Минск, Партизанский

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Коробки Apple Watch SE + Series 7

15 р.

Коробки Apple Watch SE + Series 7

Минск, Партизанский

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Сумка для планшета с защитой

12 р.

Сумка для планшета с защитой

Минск, Партизанский

Браслет Xiaomi mi smart band 4c ремешок

12 р.

Браслет Xiaomi mi smart band 4c ремешок

Минск, Партизанский

Apple Watch ремешок 42-45 (оригинал) 3 части

100 р.

Apple Watch ремешок 42-45 (оригинал) 3 части

Минск, Партизанский

Ремешок для фитнес браслета м3/м4

3 р.

Ремешок для фитнес браслета м3/м4

Минск, Партизанский

Станция для пауэрбэнка

20 р.

Станция для пауэрбэнка

Минск, Партизанский

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Разветвитель miniJack(M) - 2miniJack(F)

5 р.

Разветвитель miniJack(M) - 2miniJack(F)

Минск, Партизанский

Зарядное для часов Apple оригнал(кабель +блок), в

40 р.

Зарядное для часов Apple оригнал(кабель +блок), в

Минск, Партизанский

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Чехол для планшета HP (новый)

70 р.

Чехол для планшета HP (новый)

Минск, Партизанский

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Ремешок

5 р.

Ремешок

Минск, Партизанский

Ремешок для трекера

10 р.

Ремешок для трекера

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Чехол для планшета Xiaomi Mi Pad 5/Mi Pad 5pro

33 р.

Чехол для планшета Xiaomi Mi Pad 5/Mi Pad 5pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для планшета Samsung

33 р.

Чехол для планшета Samsung

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехлы для планшетов Lenovo

33 р.

Чехлы для планшетов Lenovo

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехлы для планшета Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

33 р.

Чехлы для планшета Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для планшета 10,6'' Xiaomi Redmi Pad

33 р.

Чехол для планшета 10,6'' Xiaomi Redmi Pad

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пауэрбанк WOLT PRO 10000mAh (Q53PD)

15 р.

Пауэрбанк WOLT PRO 10000mAh (Q53PD)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисплеи для умных часов/ smart watch

Договорная

Дисплеи для умных часов/ smart watch

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для часов Apple Watch / iWatch 1 2 3 4 5 6 SE 7 8 9 series 38 40 41 42 44 45 мм.

10 р.

Защитное стекло для часов Apple Watch / iWatch 1 2 3 4 5 6 SE 7 8 9 series 38 40 41 42 44 45 мм.

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
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