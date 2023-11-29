logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Комплектующие для телефонов
Аккумуляторы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Партизанском районе Минска

Аккумулятор для iPhone 4s (новый)

22 р.

Аккумулятор для iPhone 4s (новый)

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Аккумуляторные батареи телефонов

5 р.

Аккумуляторные батареи телефонов

Минск, Партизанский

Батарея BN-62

25 р.

Батарея BN-62

Минск, Партизанский

badge-icon
Аккумулятор на Xiaomi Redmi note 4x

30 р.

Аккумулятор на Xiaomi Redmi note 4x

Минск, Партизанский

badge-icon
Аккумулятор для Телефона Texet TM-519R Оригинал

10 р.

Аккумулятор для Телефона Texet TM-519R Оригинал

Минск, Партизанский

badge-icon
Батарея

30 р.

Батарея

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon

130 р.

Оригинальный кейс AirPods Pro

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

25 р.

АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
аккумулятор новый для NOKIA BL-4B,BP-6M , опт

10 р.

аккумулятор новый для NOKIA BL-4B,BP-6M , опт

Минск, Центральный

badge-icon
Аккумулятор для iPhone 6

15 р.

Аккумулятор для iPhone 6

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Аккумулятор Prestigio PAP5300 DUO

15 р.

Аккумулятор Prestigio PAP5300 DUO

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Аккумулятор на iPhone 8 Plus

25 р.

Аккумулятор на iPhone 8 Plus

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
акб для телефонов,смартфонов

4 р.

акб для телефонов,смартфонов

Минск, Фрунзенский

аккумулятор для телефона

Договорная

аккумулятор для телефона

Минск, Фрунзенский

Аккумуляторы,акб Apple Iphone

8 р.

Аккумуляторы,акб Apple Iphone

Минск, Фрунзенский

Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея акб

Договорная

Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея акб

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор honor huawei акб батарея

Договорная

Аккумулятор honor huawei акб батарея

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея

Договорная

Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

0.99 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Договорная

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Договорная

Нужен аккумулятор EB BG 531 BBE для самсунг

Минск, Советский

badge-icon
Батарея/аккумулятор Samsung Galaxy J7

15 р.

Батарея/аккумулятор Samsung Galaxy J7

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

55 р.

Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор, акб iPhone 7 Plus, 7+

15 р.

Аккумулятор, акб iPhone 7 Plus, 7+

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Аккумулятор iPhone 11 Pro Max

55 р.

Аккумулятор iPhone 11 Pro Max

Минск, Первомайский

badge-icon
gb/t18287-2000 аккумулятор 3,7v 3200 mAh

10 р.

gb/t18287-2000 аккумулятор 3,7v 3200 mAh

Минск, Московский

badge-icon
iPhone 7+ plus АКБ

15 р.

iPhone 7+ plus АКБ

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
iPhone X АКБ

15 р.

iPhone X АКБ

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
iPhone 7 АКБ

10 р.

iPhone 7 АКБ

Минск, Центральный

badge-icon
iPhone 11 АКБ 85%

15 р.

iPhone 11 АКБ 85%

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Аккумуляторы на Xiaomi

10 р.

Аккумуляторы на Xiaomi

Минск, Ленинский

Аккамулятор на Xiaomi

Договорная

Аккамулятор на Xiaomi

Минск, Центральный

Аккумуляторы, Батареи, АКБ для Xiaomi

25 р.

Аккумуляторы, Батареи, АКБ для Xiaomi

Минск, Центральный

Аккумуляторы для телефонов Nokia, Samsung, HTC

5 р.

Аккумуляторы для телефонов Nokia, Samsung, HTC

Минск, Фрунзенский

Аккумулятор Для Телефона HUAWEI U8110

10 р.

Аккумулятор Для Телефона HUAWEI U8110

Минск, Октябрьский

badge-icon
Батарея аккумулятор для телефона срочно

12 р.

Батарея аккумулятор для телефона срочно

Минск, Фрунзенский

Аккумулятор BN57 Poco x3 Poco x4 pro

35 р.

Аккумулятор BN57 Poco x3 Poco x4 pro

Минск, Центральный

badge-icon
Аккумулятор для телефона Самсунг j7, j730FM и друг

25 р.

Аккумулятор для телефона Самсунг j7, j730FM и друг

Минск, Московский

badge-icon
Iphone X , ZeepDeep 3100 mAh, без ошибки

70 р.

Iphone X , ZeepDeep 3100 mAh, без ошибки

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Аккумулятор, батарея (АКБ) для Nokia

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Nokia

Минск, Центральный

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Sony

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Sony

Минск, Центральный

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Samsung

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Samsung

Минск, Центральный

Аккумуляторы АКБ HTC Samsung Nokia Sony Ericsson

5 р.

Аккумуляторы АКБ HTC Samsung Nokia Sony Ericsson

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Аккумулятор для рации 3.6V MOTOROLA

55 р.

Аккумулятор для рации 3.6V MOTOROLA

Минск, Московский

Аккумулятор Для Телефона ZTE ZTU970

15 р.

Аккумулятор Для Телефона ZTE ZTU970

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Новая аккумуляторная батарея 350 mAh

5 р.

Новая аккумуляторная батарея 350 mAh

Минск, Заводской

badge-icon
Аккумуляторы для iPhone X/XS/XR/11/12

55 р.

Аккумуляторы для iPhone X/XS/XR/11/12

Минск, Центральный

Xiaomi BN - 37

10 р.

Xiaomi BN - 37

Минск, Центральный

Sony Ericsson BST-39 920mAh Оригинал

5 р.

Sony Ericsson BST-39 920mAh Оригинал

Минск, Московский

Аккумулятор для Samsung Galaxy Note 10 Plus

10 р.

Аккумулятор для Samsung Galaxy Note 10 Plus

Минск, Заводской

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси

Совместимые устройства

AppleSamsungXiaomi
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники