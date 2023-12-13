Товары от Куфар Маркета
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Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Партизанском районе Минска
10 р.
Новое универсальное зарядное устройство
Минск, Партизанский
20 р.
Сетевое Зарядное Устройство Адаптер Питания 3 V
Минск, Партизанский
Договорная
Зарядные устройства для аккумуляторов LiitoKala
Минск, Партизанский
15 р.
Зарядное устройство для АКБ АА/ААА
Минск, Партизанский
2 р.
Элемент питания GP - батарейка 23А 12V
Минск, Партизанский
8.50 р.
Panasonic-Tesla 21700 батарейки
Минск, Партизанский
40 р.
Аккумуляторы 18650
Минск, Партизанский
Договорная
Батарейки АА, 123А, 23АF
Минск, Партизанский
18 р.
Зарядное устройство Robiton Smart S100
Минск, Партизанский
50 р.
Универсальное зарядное устройство LDNIO A2620C 65W
Минск, Партизанский
30 р.
Зарядное устройство и два аккумулятора
Минск, Партизанский
10 р.
Переходник конвертор батареек и акб из ААА в АА
Минск, Партизанский
7 р.
Аккумулятор 18650
Минск, Партизанский
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
9 р.
Аккумулятор Liitokala 18650 - 3500mah акб батарея
Минск, Московский
7.50 р.
Аккумулятор 18650,Panasonic,Tesla
Минск, Центральный
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh
Минск, Центральный
5 р.
Аккумуляторы dmegc Li-ion 18650 26E
Минск, Центральный
5 р.
Аккумуляторы Li-ion высокотоковые
Минск, Центральный
3 р.
зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов
Минск, Ленинский
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
20 р.
Зарядное устройство liitokala lii-202
Минск, Фрунзенский
15 р.
Аккумулятор 21700 Liitokala Lii-50E li-ion 5000mAh
Минск, Московский
10 р.
Аккумулятор
Минск, Фрунзенский
Договорная
Аккумуляторы 18650 б/у
Минск, Первомайский
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh
Минск, Центральный
13 р.
пожарный извещатель с батарейкой
Минск, Октябрьский
5 р.
Зарядное устройство для батареек
Минск, Первомайский
40 р.
imax b6 зарядка
Минск, Фрунзенский
9 р.
Удлинитель
Минск, Центральный
5 р.
Зарядное устройство для батареек АА
Минск, Первомайский
8 р.
Аккумуляторные батареи АА
Минск, Фрунзенский
11 р.
Аккумуляторные батареи АА
Минск, Фрунзенский
14.90 р.
Аккумуляторная батарея 18650 GE YUE, 12000 mAh LI-ION
Минск, Центральный
24.50 р.
Аккумуляторная батарея крона palo 1200mah 9v с micro usb портом 1шт
Минск, Центральный
3 р.
2 рубля
Минск, Московский
5 р.
18650
Минск, Советский
220 р.
Аккумуляторная батарея Kiper GPL-12450 12V/45Ah
Минск, Фрунзенский
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8.95 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA GOLD+ AAА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
4 р.
Батарейки ENERGY трофи АА
Минск, Фрунзенский
50 р.
Аккумуляторы 18650 (10шт)
Минск, Заводской
40 р.
Батарейки perfeo super alkaline 27A 12V
Минск, Центральный
0.50 р.
Продам батарейки 1,5 v 2024 год
Минск, Первомайский
30 р.
Универсальное зарядное устройство для акумуляторов
Минск, Первомайский
13 р.
Аккумуляторы 18650 LiitoKala
Минск, Московский
55 р.
Зарядное устройство LiitoKala Lii-ND4
Минск, Фрунзенский
35 р.
Зарядное Sony для пальчиковых аккумуляторов
Минск, Советский
1 р.
Аккумуляторы литиевые INR18650E б.у
Минск, Центральный
10 р.
Адаптер питания 9v 1000mah.
Минск, Московский
5 р.
Аккумуляторы 18650
Минск, Московский
35 р.
Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов Космос
Минск, Фрунзенский
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ АА (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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Батарейка Camelion 6LF22(6LR61) 6LF22
Минск, Центральный
3 р.
Аккумуляторы 1.2v AA АА MI-MH
Минск, Первомайский
15 р.
26650
Минск, Фрунзенский
50 р.
Преобразователь DC напряжения
Минск, Ленинский
10 р.
Аккумулятор Liitokala, 18650, 3000-3400 mAh
Минск, Ленинский
65 р.
Блок Питания Для Бытовых Приборов rd1381500 13.8v
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
16 р.
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии
Витебск
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0.90 р.
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)
Могилевская, Бобруйск
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2 р.
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144
Могилевская, Бобруйск
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh
Минск, Центральный