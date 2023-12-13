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Пассажирские и грузовые перевозки в Московском районе Минска

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Грузоперевозки
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Договорная

Грузоперевозки

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Услуги ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
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Договорная

Услуги ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА

Брест

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Грузчики

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузчики

Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор

80 р.

Эвакуатор

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Услуги грузоперевозки лесовоз

Договорная

Услуги грузоперевозки лесовоз

Лесовоз для грузоперевозок - 43-45м3 цена договорная. Звоните

Брест

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Договорная

Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Квартирный переезд, Минск грузчики

Договорная

Квартирный переезд, Минск грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по Гомелю и РБ. Недорого

15 р.

Грузоперевозки по Гомелю и РБ. Недорого

Перевозка грузов по Гомелю и РБ. Своевременная подача транспорта. Помощь водителя при загрузке и выгрузке. 2 пассажирских места. Длина - 4,1 м. Ширина - 2,1 м. Высота - 2,2 м. Грузоподъёмность -...

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Услуги грузоперевозок

15 р.

Услуги грузоперевозок

Длинна кузова 6м. «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» По Речице и Республике Беларусь Перевезем: -Мебель -Стройматериалы -Бытовую технику -ВЫВОЗ МУСОРА -Многое другое... Круглосуточно! Опытные грузчики! Низкие цены! Н...

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки вывоз строительного мусора

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.

Договорная

Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора

100 р.

Вывоз мусора

Брест

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Жодино

30 р.

Грузоперевозки Жодино

Грузоперевозки по городу Борисов и району Мебельные грузоперевозки Квартирные перезды Переезды офисов Перевозка стройматериалов и оборудования для ремонта Коммерческие грузы Выезжаем на дачи и коттедж...

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Борисов

30 р.

Грузоперевозки Борисов

Грузоперевозки по г Борисову и борисовскому району -Квартирные и офисные переезды -Доставка товаров -Вывоз мусора Работаем по наличному и безналичному расчетам.

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Беларусь -Рф,Минск-Москва

Договорная

Грузоперевозки Беларусь -Рф,Минск-Москва

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Упаковка,перевозка мебели, грузчики Минск

Договорная

Упаковка,перевозка мебели, грузчики Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Переезд Минск, РБ

Договорная

Переезд Минск, РБ

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели, грузчики.

Договорная

Перевозка мебели, грузчики.

Перевезем Вашу мебель и вещи аккуратно и бережно. Поможем разобрать, упаковать и потом собрать мебель. Предоставим упаковочные материалы. Опыт работы в переездах более 10 лет. Большой выбор автомобиле...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора Грузчики

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Брест-Минск-Брест Ежедневно Сборка

Договорная

Брест-Минск-Брест Ежедневно Сборка

Диспетчерская Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физич...

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Гомель-Минск-Гомель Грузоперевозки Сборка

Договорная

Гомель-Минск-Гомель Грузоперевозки Сборка

Диспетчерская Сборных грузов Гомель- Минск-Гомель. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическ...

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Брест-Минск-Брест

Договорная

Грузоперевозки Брест-Минск-Брест

Ежедневные перевозки БРЕСТ-МИНСК-БРЕСТ Сборные-попутные грузы.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Могилев-Минск-Могилев Грузоперевозки

Договорная

Могилев-Минск-Могилев Грузоперевозки

Ежедневные перевозки Минск-Могилев-Минск Сборные-Попутные грузы

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Гродно-Минск-Гродно Грузоперевозки Сборные грузы

15 р.

Гродно-Минск-Гродно Грузоперевозки Сборные грузы

Ежедневные перевозки Гродно-Минск-Гродно также перевозки по РБ,РФ и Казахстану в любом направлении. Работаем с юридическими и физическими лицами по договору. Перевозим грузы любого размера, также пере...

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Ежедневные попутные перевозки сборных грузов по РБ и РФ возможна доставка в Казахстан

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Минск-Пинск Грузоперевозки

Договорная

Минск-Пинск Грузоперевозки

Ежедневные перевозки сборных грузов Пинск-Минск-Пинск. А также сборные грузы по РБ, РФ, Казахстан

Брестская, Пинск

Услуга с выездом в регионы
Витебск-Минск-Витебск Грузоперевозки

Договорная

Витебск-Минск-Витебск Грузоперевозки

Диспетчерская Сборных грузов. Перевозка сборных грузов Витебск- Минск-Витебск от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физичес...

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Грузоперевозки Ежедневно

Договорная

Грузоперевозки Ежедневно

Диспетчерская Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическ...

Брест

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Витебск-Минск-Витебск

Договорная

Грузоперевозки Витебск-Минск-Витебск

Диспетчерская Сборных грузов. Перевозка сборных грузов Витебск- Минск-Витебск от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физичес...

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки РБ-РФ

Договорная

Грузоперевозки РБ-РФ

Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическими лицами

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно

Договорная

Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно

Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физическими лицами...

Минская, Минский район

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