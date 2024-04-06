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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Другие спортивные товары и аксессуары в Ленинском районе Минска

Штанга с блинами 180см

135 р.

Штанга с блинами 180см

Минск, Ленинский

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Палка с лентой для худ. гимнастики

6 р.

Палка с лентой для худ. гимнастики

Минск, Ленинский

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Шлем

40 р.

Шлем

Минск, Ленинский

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Бабочка для европейских танцев

20 р.

Бабочка для европейских танцев

Минск, Ленинский

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Краги Decathlon для верховой езды

40 р.

Краги Decathlon для верховой езды

Минск, Ленинский

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Эллиптический тренажер

300 р.

Эллиптический тренажер

Минск, Ленинский

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Наколенники Asics

20 р.

Наколенники Asics

Минск, Ленинский

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Велофляга +полотенце

18 р.

Велофляга +полотенце

Минск, Ленинский

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ЭСПАНДЕР НАГРУЗКА 5-60

8 р.

ЭСПАНДЕР НАГРУЗКА 5-60

Минск, Ленинский

Бриджи для конного спорта (верховая езда)

95 р.

Бриджи для конного спорта (верховая езда)

Минск, Ленинский

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Перчатки Вело/Мото

35 р.

Перчатки Вело/Мото

Минск, Ленинский

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Сумка спортивная для бега New Balance

50 р.

Сумка спортивная для бега New Balance

Минск, Ленинский

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Чехол для обруча

15 р.

Чехол для обруча

Минск, Ленинский

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Бриджи конный спорт

40 р.

Бриджи конный спорт

Минск, Ленинский

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Набор защиты детской

25 р.

Набор защиты детской

Минск, Ленинский

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Трюковой самокат duke 101

Договорная

Трюковой самокат duke 101

Минск, Ленинский

Шлем Powerslide Allround

100 р.

Шлем Powerslide Allround

Минск, Ленинский

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Колеса Powerslide Spinner 80

155 р.

Колеса Powerslide Spinner 80

Минск, Ленинский

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Подшипники Powerslide Wicked ABEC 7

100 р.

Подшипники Powerslide Wicked ABEC 7

Минск, Ленинский

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вальтрап для конного спорта

40 р.

вальтрап для конного спорта

Минск, Ленинский

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Рукава Lets Silim спорт новые

8 р.

Рукава Lets Silim спорт новые

Минск, Ленинский

Наколенники спортивные

25 р.

Наколенники спортивные

Минск, Ленинский

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Весы

20 р.

Весы

Минск, Ленинский

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Спортивный инвентарь на лето

14 р.

Спортивный инвентарь на лето

Минск, Ленинский

Обруч

28 р.

Обруч

Минск, Ленинский

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Бутылка select для воды поилка

10 р.

Бутылка select для воды поилка

Минск, Ленинский

Хулахуп (обруч спортивный, гимнастический)

20 р.

Хулахуп (обруч спортивный, гимнастический)

Минск, Ленинский

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Коврик туристическмй

30 р.

Коврик туристическмй

Минск, Ленинский

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Балансборд балансир

20 р.

Балансборд балансир

Минск, Ленинский

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Скамья гимнастическая, деревянная, 2,5м

199 р.

Скамья гимнастическая, деревянная, 2,5м

Минск, Ленинский

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Городской рюкзак

50 р.

Городской рюкзак

Минск, Ленинский

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Защита новая

10 р.

Защита новая

Минск, Ленинский

Детский горнолыжный шлем

120 р.

Детский горнолыжный шлем

Минск, Ленинский

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Спортивный уголок

60 р.

Спортивный уголок

Минск, Ленинский

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Шлем детский

10 р.

Шлем детский

Минск, Ленинский

скакалка для художественной гимнастики

45 р.

скакалка для художественной гимнастики

Минск, Ленинский

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Байки для конного спорта

1 р.

Байки для конного спорта

Минск, Ленинский

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Новые вальтрапы для конного спорта

205 р.

Новые вальтрапы для конного спорта

Минск, Ленинский

Атлетический пояс

45 р.

Атлетический пояс

Минск, Ленинский

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Булавы гимнастические

50 р.

Булавы гимнастические

Минск, Ленинский

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Шорты для похудения

10 р.

Шорты для похудения

Минск, Ленинский

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Утяжелители для ног

20 р.

Утяжелители для ног

Минск, Ленинский

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Боксерские перчатки

60 р.

Боксерские перчатки

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

80 р.

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

50 р.

ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Утягивающий корсет Sculpting Clothes

19.99 р.

Утягивающий корсет Sculpting Clothes

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

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