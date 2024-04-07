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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Ленинском районе Минска

Грунт Двина питательный 100 литров
vip

14.39 р.

Грунт Двина питательный 100 литров

Минск, Ленинский

Сетка от кротов пластиковая

16.90 р.

Сетка от кротов пластиковая

Минск, Ленинский

Грунт Двина питательный 100 литров
vip

14.39 р.

Грунт Двина питательный 100 литров

Минск, Ленинский

Торф верховой Двина нейтрализованный/кислый/для голубики 100 литров

11.99 р.

Торф верховой Двина нейтрализованный/кислый/для голубики 100 литров

Минск, Ленинский

Георгин клубни

5 р.

Георгин клубни

Минск, Ленинский

Гортензия метельчатая

12 р.

Гортензия метельчатая

Минск, Ленинский

Цветы

5 р.

Цветы

Минск, Ленинский

Тимьян

2 р.

Тимьян

Минск, Ленинский

Стаканы для пикировки рассады.

0.10 р.

Стаканы для пикировки рассады.

Минск, Ленинский

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Ирис бородатый Мулен Руж

0.90 р.

Ирис бородатый Мулен Руж

Минск, Ленинский

14 джутовых ковриков для микрозелени

7 р.

14 джутовых ковриков для микрозелени

Минск, Ленинский

Вертикальная грядка

90 р.

Вертикальная грядка

Минск, Ленинский

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Клубни георгин

5 р.

Клубни георгин

Минск, Ленинский

Черенки плодовых

0.50 р.

Черенки плодовых

Минск, Ленинский

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Цветы Канны, георгины, гладиолусы, бругмансия

15 р.

Цветы Канны, георгины, гладиолусы, бругмансия

Минск, Ленинский

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Земляной миндаль Чуфа большой стакан

6 р.

Земляной миндаль Чуфа большой стакан

Минск, Ленинский

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Орехи Чуфа, стакан 6р.

6 р.

Орехи Чуфа, стакан 6р.

Минск, Ленинский

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Тюльпан свежий

Договорная

Тюльпан свежий

Минск, Ленинский

Тюльпаны розница

2.80 р.

Тюльпаны розница

Минск, Ленинский

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Тюльпаны оптом

2.50 р.

Тюльпаны оптом

Минск, Ленинский

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Продам ЕЛЬ

5 р.

Продам ЕЛЬ

Минск, Ленинский

Лапчатка белая(корень сушёный)

70 р.

Лапчатка белая(корень сушёный)

Минск, Ленинский

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Суккулент Семпервивум Каменная роза

1 р.

Суккулент Семпервивум Каменная роза

Минск, Ленинский

Черенки груши. обмен

2 р.

Черенки груши. обмен

Минск, Ленинский

Лунария

2 р.

Лунария

Минск, Ленинский

Горох

3 р.

Горох

Минск, Ленинский

Опорная стойка для вьющихся растений с кокосом

15 р.

Опорная стойка для вьющихся растений с кокосом

Минск, Ленинский

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Пижма, мать-и-мачеха, семена тыквы и кабачков

1 р.

Пижма, мать-и-мачеха, семена тыквы и кабачков

Минск, Ленинский

Горшки транспортировочные пластиковые

6 р.

Горшки транспортировочные пластиковые

Минск, Ленинский

Кориандр и укроп

5 р.

Кориандр и укроп

Минск, Ленинский

Фасоль

9 р.

Фасоль

Минск, Ленинский

Две нимфеи ''Черная принцесса''и Пинк Грейпфрут''

72 р.

Две нимфеи ''Черная принцесса''и Пинк Грейпфрут''

Минск, Ленинский

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Нимфея (кувшинка) Пинк Грейпфрут

75 р.

Нимфея (кувшинка) Пинк Грейпфрут

Минск, Ленинский

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Створки фасоли, семена томаты и перцы

1 р.

Створки фасоли, семена томаты и перцы

Минск, Ленинский

Растения со своего огорода

Договорная

Растения со своего огорода

Минск, Ленинский

Мята мелисса ромашка липовый цвет пустырник

5 р.

Мята мелисса ромашка липовый цвет пустырник

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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