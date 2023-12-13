Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочие инструменты в Ленинском районе Минска
1 300 р.
Пила по металлу MAKITA LC 1230 N
Минск, Ленинский
1 911 р.
''JET JBM-5 Настольный долбёжно-пазовальный станок
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Зарядное устройство Bosch GAL 1880 CV Professional 1600A00B8G (14.4-18В)
Минск, Ленинский
5 р.
Держатель для полотенец
Минск, Ленинский
900 р.
Аккумулятор HIGH OUTPUT Milwaukee 48-11-1868 M18
Минск, Ленинский
450 р.
Гайковерт makita 36v бесщёточный
Минск, Ленинский
Договорная
Анкер рамный
Минск, Ленинский
70 р.
Домкрат для пресса
Минск, Ленинский
59.99 р.
Уровень SLOWIK 1200 мм
Минск, Ленинский
240 р.
Акб 5 и 6 ампер и з/у макита 18V
Минск, Ленинский
60 р.
Пирометр Mastech MS6530
Минск, Ленинский
155 р.
DEWALT DWMT74737 набор ударных насадок 7 EL 1/2
Минск, Ленинский
350 р.
Двигатель для гриндера
Минск, Ленинский
5 р.
сверла
Минск, Ленинский
7 р.
метчики
Минск, Ленинский
80 р.
плашки
Минск, Ленинский
80 р.
Дисковая пила Skil 5003 AC, 1200 Вт
Минск, Ленинский
210 р.
Starmix unifix
Минск, Ленинский
1 р.
Ручки для валиков
Минск, Ленинский
Договорная
Игольчатый валик
Минск, Ленинский
340 р.
Пила отрезная по металлу
Минск, Ленинский
139 р.
Строительный миксер Фиолент МД1-11Э
Минск, Ленинский
125 р.
Штатив/Трипод BOSCH BT 150
Минск, Ленинский
79 р.
Заточный станок DWT DS-150 KS
Минск, Ленинский
60 р.
Электролобзик Дрель
Минск, Ленинский
Договорная
Шкурка шлифовальная, водостойкая 8H
Минск, Ленинский
55 р.
Диск по бетону 230 bosch
Минск, Ленинский
30 р.
Двойная присоска для плитки, керамогранита
Минск, Ленинский
160 р.
Штатив строительный
Минск, Ленинский
3 р.
Развертка d 9 L135mm
Минск, Ленинский
35 р.
Тепловизор аренда
Минск, Ленинский
245 р.
Монтажный ремень DeWalt DWST1-75552
Минск, Ленинский
20 р.
Нож электрика
Минск, Ленинский
15 р.
Стеклорез с искусственным алмазом
Минск, Ленинский
70 р.
Аккумуляторная отвертка Graphite 58G144
Минск, Ленинский
65 р.
Кожух для ушм диолд 125мм
Минск, Ленинский
60 р.
Инструменты СССР
Минск, Ленинский
160 р.
Акб макита и з/у 18 v
Минск, Ленинский
169 р.
Бензопила ECO CSP-265
Минск, Ленинский
Договорная
SOKKIA C410 б/у нивелир оптический
Минск, Ленинский
95 р.
Гибкий вал для гравера
Минск, Ленинский
10 р.
Ножовка по металлу
Минск, Ленинский
350 р.
Гайковерт smart
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный