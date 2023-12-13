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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Ленинском районе Минска

Пила по металлу MAKITA LC 1230 N

1 300 р.

Пила по металлу MAKITA LC 1230 N

Минск, Ленинский

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''JET JBM-5 Настольный долбёжно-пазовальный станок

1 911 р.

''JET JBM-5 Настольный долбёжно-пазовальный станок

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Bosch GAL 1880 CV Professional 1600A00B8G (14.4-18В)

Онлайн-заказ

301.28 р.
255 р.-15%

Зарядное устройство Bosch GAL 1880 CV Professional 1600A00B8G (14.4-18В)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Держатель для полотенец

5 р.

Держатель для полотенец

Минск, Ленинский

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Аккумулятор HIGH OUTPUT Milwaukee 48-11-1868 M18

900 р.

Аккумулятор HIGH OUTPUT Milwaukee 48-11-1868 M18

Минск, Ленинский

Гайковерт makita 36v бесщёточный

450 р.

Гайковерт makita 36v бесщёточный

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Анкер рамный

Договорная

Анкер рамный

Минск, Ленинский

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Домкрат для пресса

70 р.

Домкрат для пресса

Минск, Ленинский

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Уровень SLOWIK 1200 мм

59.99 р.

Уровень SLOWIK 1200 мм

Минск, Ленинский

Акб 5 и 6 ампер и з/у макита 18V

240 р.

Акб 5 и 6 ампер и з/у макита 18V

Минск, Ленинский

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Пирометр Mastech MS6530

60 р.

Пирометр Mastech MS6530

Минск, Ленинский

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DEWALT DWMT74737 набор ударных насадок 7 EL 1/2

155 р.

DEWALT DWMT74737 набор ударных насадок 7 EL 1/2

Минск, Ленинский

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Двигатель для гриндера

350 р.

Двигатель для гриндера

Минск, Ленинский

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сверла

5 р.

сверла

Минск, Ленинский

метчики

7 р.

метчики

Минск, Ленинский

плашки

80 р.

плашки

Минск, Ленинский

Дисковая пила Skil 5003 AC, 1200 Вт

80 р.

Дисковая пила Skil 5003 AC, 1200 Вт

Минск, Ленинский

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Starmix unifix

210 р.

Starmix unifix

Минск, Ленинский

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Ручки для валиков

1 р.

Ручки для валиков

Минск, Ленинский

Игольчатый валик

Договорная

Игольчатый валик

Минск, Ленинский

Пила отрезная по металлу

340 р.

Пила отрезная по металлу

Минск, Ленинский

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Строительный миксер Фиолент МД1-11Э

139 р.

Строительный миксер Фиолент МД1-11Э

Минск, Ленинский

Штатив/Трипод BOSCH BT 150

125 р.

Штатив/Трипод BOSCH BT 150

Минск, Ленинский

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Заточный станок DWT DS-150 KS

79 р.

Заточный станок DWT DS-150 KS

Минск, Ленинский

Электролобзик Дрель

60 р.

Электролобзик Дрель

Минск, Ленинский

Шкурка шлифовальная, водостойкая 8H

Договорная

Шкурка шлифовальная, водостойкая 8H

Минск, Ленинский

Диск по бетону 230 bosch

55 р.

Диск по бетону 230 bosch

Минск, Ленинский

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Двойная присоска для плитки, керамогранита

30 р.

Двойная присоска для плитки, керамогранита

Минск, Ленинский

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Штатив строительный

160 р.

Штатив строительный

Минск, Ленинский

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Развертка d 9 L135mm

3 р.

Развертка d 9 L135mm

Минск, Ленинский

Тепловизор аренда

35 р.

Тепловизор аренда

Минск, Ленинский

Монтажный ремень DeWalt DWST1-75552

245 р.

Монтажный ремень DeWalt DWST1-75552

Минск, Ленинский

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Нож электрика

20 р.

Нож электрика

Минск, Ленинский

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Стеклорез с искусственным алмазом

15 р.

Стеклорез с искусственным алмазом

Минск, Ленинский

Аккумуляторная отвертка Graphite 58G144

70 р.

Аккумуляторная отвертка Graphite 58G144

Минск, Ленинский

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Кожух для ушм диолд 125мм

65 р.

Кожух для ушм диолд 125мм

Минск, Ленинский

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Инструменты СССР

60 р.

Инструменты СССР

Минск, Ленинский

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Акб макита и з/у 18 v

160 р.

Акб макита и з/у 18 v

Минск, Ленинский

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Бензопила ECO CSP-265

169 р.

Бензопила ECO CSP-265

Минск, Ленинский

SOKKIA C410 б/у нивелир оптический

Договорная

SOKKIA C410 б/у нивелир оптический

Минск, Ленинский

Гибкий вал для гравера

95 р.

Гибкий вал для гравера

Минск, Ленинский

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Ножовка по металлу

10 р.

Ножовка по металлу

Минск, Ленинский

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Гайковерт smart

350 р.

Гайковерт smart

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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