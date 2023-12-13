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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Ленинском районе Минска

Снеговая лопата с черенком.

10 р.

Снеговая лопата с черенком.

Минск, Ленинский

дозатор для пенного средства

2 р.

дозатор для пенного средства

Минск, Ленинский

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подставка под горячее

5 р.

подставка под горячее

Минск, Ленинский

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Антивибрационная подставка Filtero 904

Онлайн-заказ

9 р.

Антивибрационная подставка Filtero 904

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Замок навесной гаражный

20 р.

Замок навесной гаражный

Минск, Ленинский

органайзер раздвижной

12 р.

органайзер раздвижной

Минск, Ленинский

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подсветка в туалет,ванную

20 р.

подсветка в туалет,ванную

Минск, Ленинский

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подсветка в туалет,ванную

20 р.

подсветка в туалет,ванную

Минск, Ленинский

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Ручка для, дверей межкомнатных производство Турция

20 р.

Ручка для, дверей межкомнатных производство Турция

Минск, Ленинский

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Мелочи для дома ''Бесплатно''

Бесплатно

Мелочи для дома ''Бесплатно''

Минск, Ленинский

Ароматизатор для шкафа ванной...

5 р.

Ароматизатор для шкафа ванной...

Минск, Ленинский

ролик для чистки одежды

5 р.

ролик для чистки одежды

Минск, Ленинский

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контейнер для хранения зубочисток

4 р.

контейнер для хранения зубочисток

Минск, Ленинский

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Ручка дверная.Для туалета или ванны с кнопкой. Руч

18 р.

Ручка дверная.Для туалета или ванны с кнопкой. Руч

Минск, Ленинский

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Мыльница подвешивается на присоску куда угодно

5 р.

Мыльница подвешивается на присоску куда угодно

Минск, Ленинский

Бумажные стаканчики, пластиковые стаканы опт/роз.

4.80 р.

Бумажные стаканчики, пластиковые стаканы опт/роз.

Минск, Ленинский

Коробки от стиральных капсул

Договорная

Коробки от стиральных капсул

Минск, Ленинский

прихватки декоративные

8 р.

прихватки декоративные

Минск, Ленинский

Захват для банок

Договорная

Захват для банок

Минск, Ленинский

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Пылесборники для пылесосов Siemens, Bosch и др.

30 р.

Пылесборники для пылесосов Siemens, Bosch и др.

Минск, Ленинский

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Продам новый ледоруб-скребок

25 р.

Продам новый ледоруб-скребок

Минск, Ленинский

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Heart&Home room spray Спрей Освежитель

20 р.

Heart&Home room spray Спрей Освежитель

Минск, Ленинский

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Крышка для мусорки

15 р.

Крышка для мусорки

Минск, Ленинский

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Мыло земляничное без отдушек 100 гр.белое

1.80 р.

Мыло земляничное без отдушек 100 гр.белое

Минск, Ленинский

Безмен

30 р.

Безмен

Минск, Ленинский

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Подставки антивибрационные для стиральной машины

10 р.

Подставки антивибрационные для стиральной машины

Минск, Ленинский

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Моп сменная насадка на швабру York Salsa микрофибр

10 р.

Моп сменная насадка на швабру York Salsa микрофибр

Минск, Ленинский

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Липкая лента от мух

2 р.

Липкая лента от мух

Минск, Ленинский

Органайзер подвесной

12 р.

Органайзер подвесной

Минск, Ленинский

Капсулы для стирки Persil Sensitive

44 р.

Капсулы для стирки Persil Sensitive

Минск, Ленинский

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Тройник 250 В, 6 А

5 р.

Тройник 250 В, 6 А

Минск, Ленинский

Походный душ

10 р.

Походный душ

Минск, Ленинский

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Монтажный комплект Samsung SKK-UDW

Онлайн-заказ

389 р.

Монтажный комплект Samsung SKK-UDW

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Средство для чистки Grass Azelit 125642 600 мл

Онлайн-заказ

12 р.

Средство для чистки Grass Azelit 125642 600 мл

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Соединительная планка BEKO PSKS

Онлайн-заказ

199 р.

Соединительная планка BEKO PSKS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Соединительная планка Candy WSK1102

Онлайн-заказ

219 р.

Соединительная планка Candy WSK1102

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Скребок для стеклокерамики Newton 5 лезвий

Онлайн-заказ

19 р.

Скребок для стеклокерамики Newton 5 лезвий

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Безмен весы СССР

7 р.

Безмен весы СССР

Минск, Ленинский

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Соединительная планка LG DSTWH

Онлайн-заказ

399 р.

Соединительная планка LG DSTWH

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Декоративная панель Krona Adelia CPB/G1/3 (темный орех)

Онлайн-заказ

136.25 р.
109 р.-20%

Декоративная панель Krona Adelia CPB/G1/3 (темный орех)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Звонок дверной

5 р.

Звонок дверной

Минск, Ленинский

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Средство для первого пуска Weissgauff WG 843

Онлайн-заказ

15 р.

Средство для первого пуска Weissgauff WG 843

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Средство для чистки DrOK Средство для чистки керамических плит 0.6 л

Онлайн-заказ

20 р.

Средство для чистки DrOK Средство для чистки керамических плит 0.6 л

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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