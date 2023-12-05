Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садового инвентаря в Ленинском районе Минска
20 р.
Тачка
Минск, Ленинский
20 р.
Лопата для снега
Минск, Ленинский
15 р.
Лопата снеговая с металлической кромкой
Минск, Ленинский
3.20 р.
Опрыскиватель с бутылкой зелёный на 350 мл в, поль
Минск, Ленинский
65 р.
Калун
Минск, Ленинский
20 р.
Плодосъемник
Минск, Ленинский
90 р.
ЛОПАТА FISKARS
Минск, Ленинский
12 р.
Вилы огородные
Минск, Ленинский
20 р.
Светильник подвесной
Минск, Ленинский
75 р.
Плуг конный
Минск, Ленинский
25 р.
Утеплитель для растений НОВЫЙ
Минск, Ленинский
50 р.
Колеса для тележек и тачек
Минск, Московский
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20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
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69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
25 р.
Лопатка автомобильная снегоуборочная
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
17 р.
Лопата снеговая 515х410 алюминиевая планка, деревянный черенок 32х1200мм
Минск, Первомайский
30 р.
Скрепер стальной формованный для уборки снега 750*428*0,8мм
Минск, Первомайский
13 р.
Лопата снеговая ''Купец'' 400*390мм оцинкованная планка, деревянный черенок 32*1200мм
Минск, Первомайский
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49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
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48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
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70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
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55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный
15 р.
Лопата для снега
Минск, Советский
5 р.
Пуливизатор
Минск, Советский
9.65 р.
Мотыга дерев. ручка 1350мм
Минск, Первомайский
12 р.
Пена монтажная
Минск, Фрунзенский
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37 р.
Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)
Минск, Центральный
Договорная
Топоры ручной работы
Минск, Московский
150 р.
Ящик для кампоста (перегноя) садовой компостер
Минск, Октябрьский
2.10 р.
Распродажа Колья для подвязывания дерьвьев
Минск, Фрунзенский
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Сумка дорожная для ручки чемоданаTRAVEL Wind Blows, отдел на молнии (наружный карман, ручка для пере
Минск, Центральный
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29 р.
Декоративная клейкая лента светящаяся в темноте 5 м / Флуоресцентная лента / Свечение до 10 часов
Минск, Центральный
6 р.
Кашпо для рассады, цветов
Минск, Заводской
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35 р.
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи
Минск, Центральный
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28 р.
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный
Минск, Центральный
14.90 р.
Ледоруб-топор с металлической ручкой Б-3
Минск, Московский
220 р.
Тачка строительная Skiper 130 Expert
Минск, Фрунзенский
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42 р.
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)
Минск, Центральный
30 р.
Ледоруб Big Gun(best) с деревянным черенком
Минск, Партизанский
8 р.
Тяпка
Минск, Первомайский
2 р.
Деревянный черенок 55 см.
Минск, Фрунзенский
13 р.
Лента бордюрная бордюр для сада грядок
Минск, Московский
1.50 р.
Вёдра- пластик пищевой,6л на 5кг, металлические р,
Минск, Фрунзенский
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64.34 р.
Ручной опрыскиватель PALISAD 64750
Минск, Центральный
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27.66 р.
Опрыскиватель PALISAD 64738
Минск, Центральный
28 р.
Снегоуборочная лопата пластиковая с черенком
Минск, Октябрьский
30 р.
лопата для уборки снега
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Снегоуборщик бензиновый Рысь
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка снега
Минск, Московский
50 р.
Колесо безкамерка для тачки строительной
Минск, Центральный
5 р.
Комбайн Плодосъемник Плодосборник для ягод 14 х 22
Минск, Партизанский
10 р.
Ручка для ручной косы
Минск, Первомайский
10 р.
Лопата.
Минск, Фрунзенский
51 р.
Рукомойник умывальник
Минск, Центральный
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106.43 р.
Опрыскиватель Жук Классик ОГ-112 (15 л)
Минск, Центральный
10 р.
Бутыли по 19литров
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
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20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
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69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
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49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
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48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
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70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
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55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный