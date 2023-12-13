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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Ленинском районе Минска

кувшин

15 р.

кувшин

Минск, Ленинский

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Мельница, кофемолка, СССР

95 р.

Мельница, кофемолка, СССР

Минск, Ленинский

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графин

12 р.

графин

Минск, Ленинский

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поднос

15 р.

поднос

Минск, Ленинский

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графин

12 р.

графин

Минск, Ленинский

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Подставка для вина

12 р.

Подставка для вина

Минск, Ленинский

крышка невыкипайка

10 р.

крышка невыкипайка

Минск, Ленинский

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дуршлаг

18 р.

дуршлаг

Минск, Ленинский

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бутылочка для масла,уксуса и тп

15 р.

бутылочка для масла,уксуса и тп

Минск, Ленинский

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Подставки торцевые из дуба

20 р.

Подставки торцевые из дуба

Минск, Ленинский

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Подставка хромированная для чашек

8 р.

Подставка хромированная для чашек

Минск, Ленинский

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Палочки для суши

10 р.

Палочки для суши

Минск, Ленинский

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Посуда (излишки, есть из СССР). Всё в описании.

Договорная

Посуда (излишки, есть из СССР). Всё в описании.

Минск, Ленинский

Разделочная доска из итальянского гранита

45 р.

Разделочная доска из итальянского гранита

Минск, Ленинский

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Баллончики от сифон для газировки из СССР

5 р.

Баллончики от сифон для газировки из СССР

Минск, Ленинский

Ручка для сковороды

Договорная

Ручка для сковороды

Минск, Ленинский

Фруктовница складная из бамбука Слон

10 р.

Фруктовница складная из бамбука Слон

Минск, Ленинский

Крышка для кастрюли

5 р.

Крышка для кастрюли

Минск, Ленинский

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Бокалы новые из Турции

20 р.

Бокалы новые из Турции

Минск, Ленинский

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Баночки для хранения

12 р.

Баночки для хранения

Минск, Ленинский

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Термос, новый

20 р.

Термос, новый

Минск, Ленинский

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Крышки от банок в дар

Бесплатно

Крышки от банок в дар

Минск, Ленинский

Сифон для газирования воды НОВЫЙ СССР

80 р.

Сифон для газирования воды НОВЫЙ СССР

Минск, Ленинский

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Фильтр для воды 4,2л Аквафор

18 р.

Фильтр для воды 4,2л Аквафор

Минск, Ленинский

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Дуршлаг алюминиевый на подставке

12 р.

Дуршлаг алюминиевый на подставке

Минск, Ленинский

Хрустальные розеточки Богемия НОВЫЕ

8 р.

Хрустальные розеточки Богемия НОВЫЕ

Минск, Ленинский

Кофемолка, ручная механическая мельница

250 р.

Кофемолка, ручная механическая мельница

Минск, Ленинский

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Набор силиконовых форм для жарки яиц IKEA

15 р.

Набор силиконовых форм для жарки яиц IKEA

Минск, Ленинский

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Кофемолка механическая ручная мельница

90 р.

Кофемолка механическая ручная мельница

Минск, Ленинский

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Шейкер

15 р.

Шейкер

Минск, Ленинский

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тарелка

20 р.

тарелка

Минск, Ленинский

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Форма для яйцеварки

10 р.

Форма для яйцеварки

Минск, Ленинский

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Запчасти для шокофонтана

10 р.

Запчасти для шокофонтана

Минск, Ленинский

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Подставка под мясорубку.

5 р.

Подставка под мясорубку.

Минск, Ленинский

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Половник СССР Сахарница Заварник Лоток

10 р.

Половник СССР Сахарница Заварник Лоток

Минск, Ленинский

Чехол+2 шумовки+половник(читайте текст объявления)

29 р.

Чехол+2 шумовки+половник(читайте текст объявления)

Минск, Ленинский

Лейка воронка

1 р.

Лейка воронка

Минск, Ленинский

Подарочный набор

12 р.

Подарочный набор

Минск, Ленинский

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Йогурница Веста

15 р.

Йогурница Веста

Минск, Ленинский

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Сковорода-гриль новая для всех видов плит

35 р.

Сковорода-гриль новая для всех видов плит

Минск, Ленинский

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Набор для приготовления шоколада

30 р.

Набор для приготовления шоколада

Минск, Ленинский

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Горшки для запекания

4 р.

Горшки для запекания

Минск, Ленинский

Подставки для чашек и бутылок

8 р.

Подставки для чашек и бутылок

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Чайник LARA LR00-06

Онлайн-заказ

76 р.

Чайник LARA LR00-06

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шумовка LARA LR07-113

Онлайн-заказ

7 р.

Шумовка LARA LR07-113

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Терка LARA LR07-54

Онлайн-заказ

22.17 р.

Терка LARA LR07-54

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник KELLI KL-4492

Онлайн-заказ

54.65 р.

Чайник KELLI KL-4492

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонный Zeidan Z-2063

Онлайн-заказ

74.99 р.

Набор кухонный Zeidan Z-2063

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник Mallony MAL-039-MP матовый

Онлайн-заказ

30.84 р.

Чайник Mallony MAL-039-MP матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос ZEIDAN Z-9060

Онлайн-заказ

34.32 р.

Термос ZEIDAN Z-9060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопатка LARA LR07-111

Онлайн-заказ

8 р.

Лопатка LARA LR07-111

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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